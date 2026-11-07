Великобритания вывела на орбиту новый военный спутник

Великобритания обрела "новую пару глаз" в космосе после вывода на орбиту нового военного спутника.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, передает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Titania – второй спутник, вступивший в строй после запуска Tyche в 2024 году; запланирован запуск ещё двух.

Министр обороны Уэс Стритинг отметил, что благодаря этим спутникам британские вооружённые силы "смогут раньше выявлять угрозы, что сделает Великобританию более безопасной".

Titania, размером примерно со стиральную машину и весом около 100 кг, движется со скоростью 27 000 км/ч и вращается вокруг Земли каждые 90 минут. Её запустили в прошлом месяце на ракете Space X из Калифорнии.

Управление спутниками будет осуществлять Космическое командование Великобритании, штаб-квартира которого расположена на базе Королевских ВВС в Хай-Вайкомбе.

Помимо наблюдения за Землёй, Министерство обороны также тестирует сеть датчиков для мониторинга космоса с трёх объектов по всему миру – проект, получивший название Inaros.

"Способность наблюдать за Землей из космоса имеет решающее значение как для национальной устойчивости, так и для военного превосходства", – заявил главный маршал авиации Гарв Смит, начальник штаба ВВС.

"Это продемонстрируют спутники Tyche и Titania, а также Juno и Oberon в ближайшие годы", – добавил он.

"Мы будем следить за этими жизненно важными спутниками, используя самые современные технологии по всему миру, в частности наши датчики Inaros, чтобы гарантировать, что наши Вооруженные силы смогут сражаться и побеждать, где бы они ни находились", – заявил Смит.

Спутник Titania был спроектирован и построен в Хэмпшире в рамках партнерства между Лабораторией оборонных наук и технологий (Dstl) и компанией BAE Systems.

Министр обороны подчеркнул, что Titania и Inaros – это "британские разработки и британского производства", которые "подкреплены инвестициями в космические возможности на сумму более 3 млрд фунтов стерлингов".

Стритинг отметил, что эти проекты означают "высококвалифицированные рабочие места по всей Великобритании, более прочную промышленную базу и более безопасное Соединённое Королевство".

Недавно стало известно, что семь стран Европейского Союза призвали переориентировать предложенный Европейский космический щит на защиту космических систем ЕС, оставив военные космические возможности на национальном уровне.

Париж и Берлин уже давно скептически относятся к Европейскому космическому щиту – инициативе, которую Брюссель предложил в прошлом году в рамках "Дорожной карты оборонной готовности до 2030 года".