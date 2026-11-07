Польща надасть 8 млн злотих на придбання електрогенераторів для України

Польща виділить 8 млн злотих (1,8 млн євро) на закупівлю генераторів для України.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає "Європейська правда" з посиланням на PAP.

У п’ятницю у Варшаві відбулася зустріч міністрів закордонних справ Ради держав Балтійського моря та високої представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас, у якій також взяв участь міністр закордонних справ України. Темою переговорів було більш ефективне реагування на гібридні загрози та підтримка України, яка веде боротьбу.

Після зустрічі Сікорський заявив, що "вона підтвердила єдність країн нашого регіону перед обличчям триваючої російської агресії".

"Ми домовилися, що ключовим залишається посилення військової та фінансової підтримки України. Ми одностайно узгодили заяву (...) Пріоритетом є підтримка України у підготовці до майбутнього зимового періоду та підвищення стійкості її енергетичного сектору", – заявив глава МЗС Польщі.

Як він повідомив, Польща "виділить додаткові 8 млн злотих на енергетичну спільноту", за рахунок коштів якої будуть придбані генератори для України.

Він додав, що саме Росія має зрозуміти, що її подальша агресія проти України буде пов’язана зі зростаючими витратами та наслідками.

Нагадаємо, Словаччина заявила про намір передати Україні 1 млн євро на генератори, укриття та медичне обладнання.

Також уряд Нідерландів виділяє 1,2 млрд євро на невійськову допомогу Україні на найближчі три роки, щоб сприяти відновленню та відбудові, а також розширити можливості для нідерландських підприємств.