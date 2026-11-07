Польша выделит 8 млн злотых на закупку электрогенераторов для Украины

Польша выделит 8 млн злотых (1,8 млн евро) на закупку генераторов для Украины.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

В пятницу в Варшаве состоялась встреча министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, в которой также принял участие министр иностранных дел Украины. Темой переговоров стало более эффективное реагирование на гибридные угрозы и поддержка Украины, ведущей борьбу.

После встречи Сикорский заявил, что "она подтвердила единство стран нашего региона перед лицом продолжающейся российской агрессии".

"Мы договорились, что ключевым остается усиление военной и финансовой поддержки Украины. Мы единодушно согласовали заявление (...) Приоритетом является поддержка Украины в подготовке к предстоящему зимнему периоду и повышение устойчивости ее энергетического сектора", – заявил глава МИД Польши.

Как он сообщил, Польша "выделит дополнительные 8 млн злотых на энергетическое сообщество", за счет средств которого будут приобретены генераторы для Украины.

Он добавил, что именно Россия должна понять, что её дальнейшая агрессия против Украины будет сопряжена с растущими затратами и последствиями.

Напомним, Словакия заявила о намерении передать Украине 1 млн евро на генераторы, укрытия и медицинское оборудование.

Также правительство Нидерландов выделяет 1,2 млрд евро на невоенную помощь Украине на ближайшие три года, чтобы способствовать восстановлению и реконструкции, а также расширить возможности для нидерландских предприятий.