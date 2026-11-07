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Пісторіус хоче, щоб рішення щодо співпраці у сфері винищувачів було ухвалено до березня

Новини — Субота, 7 листопада 2026, 13:53 — Іванна Костіна

Після провалу франко-німецько-іспанського оборонного проєкту FCAS міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус очікує, що до початку 2027 року буде ухвалено принципове рішення щодо альтернативного варіанту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Міністр підтвердив, що на розгляді перебувають два варіанти: участь у існуючому проєкті, над яким працюють британці, італійці та японці, та розробка окремого проєкту компанією Airbus разом з іншими європейськими партнерами на початок 2040-х років.

"Моя мета – ухвалити рішення щодо подальшого напрямку у першому кварталі наступного року", – Пісторіус.

У жовтні прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем повідомив канцлеру Фрідріху Мерцу, що він відкритий до залучення Німеччини до спільної розробки нового винищувача в рамках програми GCAP. 

Конкурент GCAP, франко-німецький проєкт винищувача FCAS, остаточно провалився влітку, оскільки після багаторічних переговорів сторони не змогли дійти згоди. Відтоді Німеччина шукає альтернативу.

Участь Німеччини у спільній програмі з розробки винищувачів дозволила б Британії, чий оборонний бюджет перебуває під тиском, розділити тягар витрат. Італія також раніше заявляла, що буде відкрита для нових учасників, тож країнам доведеться ще переконати Японію.

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Німеччина
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