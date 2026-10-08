Прем’єр Британії відкритий до участі Німеччини у спільному проєкті винищувачів GCAP

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що він "відкритий" до приєднання Німеччини до програми GCAP – проєкту з розробки винищувачів наступного покоління між Британією, Італією та Японією.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на зустрічі з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом у Берліні, повідомляє Sky News.

Під час зустрічі з Мерцом, присвяченій зокрема темам безпеки та оборони, Бернем заявив, що готовий розглянути можливість приєднання Німеччини до програми GCAP.

"Сьогодні ми обговорюємо співпрацю в галузі оборони, і під час нашої попередньої розмови я зазначив канцлеру, що ми відкриті до приєднання Німеччини до GCAP – програми створення винищувачів нового покоління. Це те, над чим ми прагнемо працювати найближчим часом, співпрацюючи в цьому напрямку також з іншими нашими партнерами – Італією та Японією", – заявив британський прем’єр.

Така заява Бернема пролунала на тлі численних припущень про те, що країни-засновниці Глобальної програми бойової авіації (GCAP) можуть запросити до участі Німеччину після того, як у червні провалилася конкуруюча франко-німецька програма створення винищувачів FCAS.

GCAP була створена з урахуванням різних рівнів участі, і в липні вона вперше розширилася, коли Канада приєдналася до неї в ролі спостерігача. Саудівська Аравія вже давно вважається ще однією країною, зацікавленою в приєднанні.

Слід зазначити, що Німеччина вже співпрацює з Великою Британією та Італією над проєктом Eurofighter Typhoon.

Участь у спільній програмі з розробки винищувачів дозволила б Британії, чий оборонний бюджет перебуває під тиском, розділити тягар витрат. Італія також раніше заявляла, що буде відкрита для нових учасників, тож країнам доведеться ще переконати Японію.

Нагадаємо, у червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його уряд шукає нових партнерів після провалу спільного французько-німецького проєкту з розробки винищувача.

За даними ЗМІ, Німеччина розглядає Іспанію та Швецію як альтернативу для проєкту без Франції. Іншим варіантом може бути приєднання до проєкту GCAP, в якому беруть участь Велика Британія, Італія та Японія.