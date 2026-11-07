Писториус хочет, чтобы решение о сотрудничестве в сфере истребителей было принято до марта

После провала франко-немецко-испанского оборонного проекта FCAS министр обороны Германии Борис Писториус ожидает, что к началу 2027 года будет принято принципиальное решение относительно альтернативного варианта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Министр подтвердил, что на рассмотрении находятся два варианта: участие в существующем проекте, над которым работают британцы, итальянцы и японцы, и разработка отдельного проекта компанией Airbus совместно с другими европейскими партнерами к началу 2040-х годов.

"Моя цель – принять решение о дальнейшем направлении в первом квартале следующего года", – сказал Писториус.

В октябре премьер-министр Великобритании Энди Бернем сообщил канцлеру Фридриху Мерцу, что он открыт для привлечения Германии к совместной разработке нового истребителя в рамках программы GCAP.

Конкурент GCAP, франко-немецкий проект истребителя FCAS, окончательно провалился летом, поскольку после многолетних переговоров стороны не смогли прийти к соглашению. С тех пор Германия ищет альтернативу.

Участие Германии в совместной программе по разработке истребителей позволило бы Великобритании, чей оборонный бюджет находится под давлением, разделить бремя расходов. Италия также ранее заявляла, что будет открыта для новых участников, поэтому странам предстоит ещё убедить Японию.