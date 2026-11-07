У Нідерландах поліція затримала до 200 осіб під час акції протесту біля дата-центру Microsoft

У Нідерландах поліція затримала від 150 до 200 протестувальників за незаконне проникнення на чужу територію після того, як сотні людей проникли на будівельний майданчик центру обробки даних Microsoft в Амстердамі, щоб висловити протест проти цього проєкту.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Поліція повідомила, що у деяких затриманих було виявлено предмети, ймовірно викрадені з майданчика, а інших підозрюють у заподіянні шкоди майну. Усіх затриманих мали допитати.

Як зазначено, на будівельному майданчику зібралися протестувальники з двох груп.

Кліматична та громадянська кампанія Fossielvrij NL мала намір провести демонстрацію біля будівельного майданчика, щоб привернути увагу до величезної кількості енергії, яку споживають центри обробки даних.

Тим часом активісти з групи Geef Tegengas намагалися зламати огорожу за допомогою інструментів, щоб проникнути на територію. Ця група використовує блокади інфраструктурних об’єктів, портів і будівельних майданчиків для проведення кампаній проти викопного палива, капіталізму, військової експансії та великих технологічних проєктів.

Протестувальники силою проникли на будівельний майданчик

Поліція повідомила, що спочатку наказала протестувальникам здати інструменти, перш ніж пропустити їх у виділену зону для демонстрації. Незважаючи на це, протестувальники згодом силою проникли на будівельний майданчик.

Група Geef Tegengas охарактеризувала цю акцію як першу в Європі масову акцію протесту проти великих центрів обробки даних.

Як відомо, цього тижня протестувальники по всій Європі проводять дводенну акцію проти центрів обробки даних, у рамках якої відбудуться демонстрації в 15 країнах.

Нагадаємо, Фінляндія порушила кримінальну справу через вирубку лісу для будівництва дата-центрів Google.

У вересні в австрійському містечку протестували проти будівництва центру обробки даних Google.