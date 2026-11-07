В Нидерландах полиция задержала до 200 человек во время акции протеста возле дата-центра Microsoft

В Нидерландах полиция задержала от 150 до 200 протестующих за незаконное проникновение на чужую территорию после того, как сотни людей проникли на строительную площадку центра обработки данных Microsoft в Амстердаме, чтобы выразить протест против этого проекта.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Полиция сообщила, что у некоторых задержанных были обнаружены предметы, вероятно похищенные со строительной площадки, а других подозревают в нанесении ущерба имуществу. Всех задержанных должны были допросить.

Как отмечается, на строительной площадке собрались протестующие из двух групп.

Климатическая и гражданская кампания Fossielvrij NL намеревалась провести демонстрацию возле строительной площадки, чтобы привлечь внимание к огромному количеству энергии, которую потребляют центры обработки данных.

Тем временем активисты из группы Geef Tegengas пытались сломать ограждение с помощью инструментов, чтобы проникнуть на территорию. Эта группа использует блокады инфраструктурных объектов, портов и строительных площадок для проведения кампаний против ископаемого топлива, капитализма, военной экспансии и крупных технологических проектов.

Протестующие силой проникли на строительную площадку

Полиция сообщила, что сначала приказала протестующим сдать инструменты, прежде чем пропустить их в выделенную зону для демонстрации. Несмотря на это, протестующие впоследствии силой проникли на строительную площадку.

Группа Geef Tegengas охарактеризовала эту акцию как первую в Европе массовую акцию протеста против крупных центров обработки данных.

Как известно, на этой неделе протестующие по всей Европе проводят двухдневную акцию против центров обработки данных, в рамках которой состоятся демонстрации в 15 странах.

Напомним, Финляндия возбудила уголовное дело из-за вырубки леса для строительства дата-центров Google.

В сентябре в австрийском городке прошли протесты против строительства центра обработки данных Google.