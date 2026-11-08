Сибига предложил главе МИД Италии помощь Украины в противодействии кибератакам

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил солидарность с итальянским коллегой Антонио Таяни, который стал жертвой пророссийских хакеров, и предложил ему помощь.

Об этом Сибига написал в X, передает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что Украина имеет большой собственный опыт противодействия подобным кибератакам и готова поделиться им с партнерами.

Сибига поддержал предложение Таяни обсудить киберугрозы на встрече глав МИД стран G7 в Париже, к которой присоединится украинский министр.

"Киберугрозы и злонамеренные атаки не знают границ и требуют решительной, скоординированной реакции… Вместе мы сильнее в защите Европы, укреплении устойчивости наших обществ и обеспечении безопасности критической инфраструктуры и конфиденциальных данных", – написал Сибига.

"Те, кто пытается нас запугать, лишь укрепят нашу решимость стоять вместе", – резюмировал он.

Напомним, 7 ноября министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что пророссийские хакеры опубликовали в даркнете его личные данные. Таяни убежден, что эти действия связаны с поддержкой Украины со стороны итальянского правительства.

В прошлом месяце хакеры атаковали информационные системы Палаты депутатов Италии, затронув почтовые ящики многих парламентариев и электронную почту премьер-министра Джорджи Мелони.