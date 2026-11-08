FT: демократы в Конгрессе готовят пакет военной помощи Украине на 15 млрд долларов

После победы на промежуточных выборах демократы в Конгрессе США намерены использовать свои полномочия в сфере бюджетных расходов, чтобы усилить поддержку Украины и ввести дополнительные санкции против России.

Об этом говорится в публикации Financial Times, передает "Европейская правда".

Представители Демократической партии планируют сформировать новый пакет помощи в сфере безопасности для Киева, объем которого, по словам одного из помощников в комитете по иностранным делам Палаты представителей, составит около 15 млрд долларов.

Сторонники Украины также надеются использовать переходный период перед принесением присяги новым составом Конгресса в январе, чтобы обеспечить более оперативную поддержку.

По словам одного из источников среди помощников демократов в комитете по иностранным делам Палаты представителей, энергетическая помощь Киеву "занимает действительно очень высокое место в списке приоритетов" в течение этого периода.

Как отмечается, законодатели, вероятно, воспользуются ежегодным законопроектом об оборонной политике NDAA, который должен быть принят до окончания срока полномочий нынешнего Конгресса, в качестве механизма для оказания помощи Киеву.

Ключевым приоритетом для демократов в новом Конгрессе станет внесение поправок в законодательство о санкциях против России, названное в честь покойного сенатора Линдси Грэма, отметили в комитете. Этот закон, принятый при широкой двухпартийной поддержке, предусматривает финансовые санкции против оборонного и энергетического секторов РФ. Впрочем, президент США Дональд Трамп так и не ввел его в действие, вместо этого сняв санкции с российского дизельного топлива.

"Мы исправим законопроект Грэма. Полтора года ушло на то, чтобы добиться санкций против России, а их просто отменили", – сказал другой представитель Демократической партии в комитете.

Не имея двух третей голосов в обеих палатах, демократы не могут помешать Трампу наложить вето на законопроект при отсутствии поддержки со стороны оппозиции.

Помощники в комитете также заявляют, что будут пытаться усилить надзор за сетью спутниковой связи Starlink Илона Маска, которой пользуется Украина. В прошлом месяце в работе этой службы произошло непонятное замедление, что помешало обороне противостоять российским атакам.

Помощник демократов из комитета Сената по международным отношениям сообщил, что комитет проинформировал Маска о необходимости сохранения всех документов, связанных с замедлением работы сети. Сенаторы также направляли письма в порты, банки и организации, вовлечённые в сделку Трампа с Россией по дизельному топливу.