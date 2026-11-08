У Хорватії загинули люди внаслідок аварії автобуса; пасажир стверджує, що водій заснув

У Хорватії на автомагістралі поблизу міста Іванич-Град перекинувся автобус із сербськими номерними знаками: внаслідок аварії є загиблі та постраждалі люди.

Про це пише HRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, аварія сталася в неділю, 8 листопада, близько 07:25 ранку на ділянці автомагістралі А3 у напрямку Загреба, одразу за транспортною розв’язкою "Іванич-Град".

За попередніми даними, автобус врізався в огорожу на узбіччі, після чого перекинувся та виїхав на поле. У транспортному засобі перебували 33 пасажири та двоє водіїв.

Фото: HRT

За інформацією Міністерства охорони здоров’я Хорватії, двоє людей загинули, шестеро зазнали тяжких травм, ще 27 – легких; постраждалих доправили до кількох лікарень Загреба.

Один з пасажирів заявив, що автобус вирушив із Сербії до Загреба і що двоє водіїв змінилися на зупинці для відпочинку безпосередньо перед аварією.

Він стверджує, що водій начебто заснув одразу після зміни.

"Ми вирушили з Сербії до Загреба. Двоє водіїв змінилися на зупинці для відпочинку, і водій заснув за кілька хвилин після цього", – сказав він.

Прем’єр Хорватії Андрей Пленкович висловив щирі співчуття родинам двох людей, які загинули внаслідок аварії. Він додав, що розслідування встановить обставини та причини цієї дорожньо-транспортної пригоди.

6 листопада у фінському місті Канкаанпяа (провінція Сатакунта) 14 людей зазнали поранень внаслідок зіткнення автобуса та автомобіля.

У Польщі днями троє людей отримали поранення в результаті зіткнення трьох вантажівок на автомагістралі А4 поблизу транспортної розв’язки Костомлоти в Нижній Сілезії.