В Хорватии погибли люди в результате аварии автобуса; пассажир утверждает, что водитель уснул

В Хорватии на автомагистрали недалеко от города Иванич-Град перевернулся автобус с сербскими номерными знаками: в результате аварии есть погибшие и пострадавшие.

Об этом пишет HRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, авария произошла в воскресенье, 8 ноября, около 07:25 утра на участке автомагистрали А3 в направлении Загреба, сразу за транспортной развязкой "Иванич-Град".

По предварительным данным, автобус врезался в ограждение на обочине, после чего перевернулся и выехал на поле. В транспортном средстве находились 33 пассажира и два водителя.

Фото: HRT

По информации Министерства здравоохранения Хорватии, два человека погибли, шестеро получили тяжкие травмы, ещё 27 – лёгкие; пострадавших доставили в несколько больниц Загреба.

Один из пассажиров заявил, что автобус выехал из Сербии в Загреб и что двое водителей сменились на остановке для отдыха непосредственно перед аварией.

Он утверждает, что водитель якобы заснул сразу после смены.

"Мы выехали из Сербии в Загреб. Два водителя сменились на остановке для отдыха, и водитель заснул через несколько минут после этого", – сказал он.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил искренние соболезнования семьям двух человек, погибших в результате аварии. Он добавил, что расследование установит обстоятельства и причины этого дорожно-транспортного происшествия.

ОБНОВЛЕНО В 17:33. "Европейская правда" обратилась в Министерство иностранных дел с вопросом о том, были ли среди пострадавших украинцы. В ответ на это в МИД заявили, что, по информации полиции Хорватии, среди погибших/пострадавших нет граждан Украины.

6 ноября в финском городе Канкаанпяа (провинция Сатакунта) 14 человек получили ранения в результате столкновения автобуса и автомобиля.

В Польше на днях трое человек получили ранения в результате столкновения трех грузовиков на автомагистрали А4 вблизи транспортной развязки Костомлоты в Нижней Силезии.