В Берлине мужчина взобрался на флагшток перед Рейхстагом и поднял палестинский флаг

Перед зданием Рейхстага в Берлине мужчина взобрался на флагшток высотой почти 30 метров: снял немецкий флаг и поднял палестинский.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Как отмечается, инцидент произошел в воскресенье, 8 ноября. 22-летний мужчина взобрался на флагшток перед зданием Рейхстага в Берлине, снял "Флаг единства" и поднял палестинский флаг.

Правоохранители отметили, что мужчина снял немецкий флаг и бросил его на землю. Двое других мужчин, в возрасте 20 и 32 лет, стояли у подножия флагштока и помогали ему.

Фото: Tagesschau

По данным полиции, правоохранители задержали двух мужчин, пока 22-летний мужчина оставался на вершине флагштока, закрепленный альпинистским ремнем. Около 12:30 он самостоятельно спустился вниз.

Одновременно полицейские с помощью пожарных сняли палестинский флаг. Однако, по данным полиции, из-за повреждения механизма подъема флага на флагштоке флаг подразделения не удалось сразу же поднять снова.

По данным полиции, 22-летний молодой человек в настоящее время остается под стражей, а двух мужчин, напротив, отпустили после установления их личностей и предписания покинуть территорию.

Отдел государственной безопасности Государственного управления уголовной полиции проводит дальнейшее расследование по подозрению в клевете на государство и его символы, подозрению в преступном повреждении имущества, нарушении Берлинского закона о свободе собраний и подозрению в незаконном проникновении на чужую территорию.

В тот же день в Амстердаме прошла демонстрация "Красная линия" против политики Нидерландов в отношении Израиля.

Также сообщалось, что лондонская полиция сообщила об аресте более 130 человек в субботу, 31 октября, во время акции протеста у посольства США в поддержку запрещённой организации Palestine Action.