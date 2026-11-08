Франція візьме участь у переговорах України, США та Росії в Абу-Дабі

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що його країна "буде за столом переговорів" під час тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі між Україною, США та Росією.

Про це він сказав у неділю, 8 листопада, в ефірі радіостанції RTL, передає "Європейська правда".

Барро зазначив, що під час цих перемовин щодо російсько-української війни, європейці "будуть гідно представлені".

"Франція прибуде до Абу-Дабі, щоб взяти участь у цих обговореннях. Я поки що не можу сказати, хто представлятиме Францію на цій зустрічі, але Франція, безсумнівно, буде там", – сказав міністр.

Він також зауважив, що впродовж останніх тижнів "європейці дали про себе знати".

"Вони чітко дали зрозуміти американському посереднику, що жодні обговорення щодо майбутнього континенту не можуть ігнорувати наші очікування та вимоги. Франція доможеться, щоб голос Європи був почутий, оскільки Європа є стороною, яка найбільше безпосередньо постраждала", – акцентував Барро.

Нагадаємо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що тристоронні переговори США, України та Росії відбудуться 10-11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у четвер, 5 листопада, провів приватну зустріч із посланцем Путіна й анонсував "чудову угоду", яка стосуватиметься не лише України та Росії, а і Європи загалом.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше застеріг європейських союзників від проведення переговорів щодо припинення російсько-української війни без урахування інтересів Східної Європи у сфері безпеки.