Трамп вважає, що не заслуговує на нову процедуру імпічменту через "2 найкращі роки в історії"

Президент США Дональд Трамп заявив, що не може уявити, що демократи розпочнуть проти нього нову процедуру імпічменту.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS, передає "Європейська правда".

Трампа запитали, чи вважає він, що демократи знову розпочнуть проти нього процедуру імпічменту.

"Я не можу собі цього уявити. Що ж я такого зробив? За мною – найкращі два роки за всю історію президентства", – заявив він.

"Я вважаю, що за зміцнення кордону я заслужив найвищу оцінку. Мене також дуже високо оцінюють за те, що я домігся висилки з країни небезпечних осіб. Але водночас я втрачаю від цього, оскільки ми також депортували людей, які мали хорошу роботу, а їхнім єдиним проступком – єдиним порушенням закону – було те, що вони нелегально в’їхали до країни", – сказав президент США.

Він також запевнив, що хотів би співпрацювати з демократами в питанні імміграції.

Президент США Дональд Трамп раніше закликав Міністерство юстиції розслідувати діяльність представників Демократичної партії, які погрожували розпочати власні розслідування проти його адміністрації.

Трамп заявив 2 листопада, що вживе заходів для захисту мільярдера Ілона Маска, якщо демократи почнуть розслідування проти нього після проміжних виборів.

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