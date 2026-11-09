Трамп считает, что не заслуживает новой процедуры импичмента из-за "двух лучших лет в истории"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может себе представить, что демократы начнут против него новую процедуру импичмента.

Об этом он сказал в интервью CBS, передает "Европейская правда".

Трампа спросили, считает ли он, что демократы снова начнут против него процедуру импичмента.

"Я не могу себе этого представить. Что же я такого сделал? За моей спиной – лучшие два года за всю историю президентства", – заявил он.

"Я считаю, что за укрепление границы я заслужил самую высокую оценку. Меня также очень высоко ценят за то, что я добился высылки из страны опасных лиц. Но в то же время я теряю от этого, поскольку мы также депортировали людей, у которых была хорошая работа, а их единственным проступком – единственным нарушением закона – было то, что они нелегально въехали в страну", – сказал президент США.

Он также заверил, что хотел бы сотрудничать с демократами в вопросе иммиграции.

Президент США Дональд Трамп ранее призвал Министерство юстиции расследовать деятельность представителей Демократической партии, которые угрожали начать собственные расследования против его администрации.

Трамп заявил 2 ноября, что примет меры для защиты миллиардера Илона Маска, если демократы начнут расследование против него после промежуточных выборов.

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