Трамп хоче розслідувань "погроз" від демократів, які націлилися на його адміністрацію

Президент США Дональд Трамп закликав Міністерство юстиції розслідувати діяльність представників Демократичної партії, які погрожували розпочати власні розслідування проти його адміністрації.

Про це він написав у своїй мережі Truth Social, пише "Європейська правда".

Трамп розповів, що доручив Міністерству юстиції розслідувати "погрози" демократів на адресу республіканців після поразки його партії на проміжних виборах, додавши, що винних "слід ув'язнити".

У публікаціях на Truth Social президент США звинуватив демократів у погрозах ув'язненням для донорів-республіканців та імпічментом щодо генерального прокурора Тодда Бланша та інших посадовців адміністрації. Він заявив, що демократи переслідують людей "лише тому, що вони є республіканцями або їх прихильниками".

"Це шантаж на найвищому рівні, і вони повинні понести за це відповідальність. Крім того, вони погрожують нашим донорам – деяким із найшанованіших людей у світі – ув’язненням та іншими видами покарання лише тому, що вони є республіканцями або прихильниками Республіканської партії. Це – використання політики як зброї та "правова війна" на іншому рівні", – написав глава Білого дому.

Заява Трампа пролунала після того, як у Демократичній партії заявили, що готуються використати свої повноваження щодо нагляду в Конгресі, включаючи видачу повісток та проведення слухань, для розслідування неправомірних дій посадовців адміністрації.

Раніше писали, що комітет Сенату з питань міжнародних відносин надіслав листи приватним компаніям та адміністрації з вимогою зберегти документи напередодні очікуваних розслідувань під час наступної сесії Конгресу, яку контролюватимуть демократи. Зокрема, йдеться про розслідування обмежень роботи системи Starshield в Україні та постачання російського дизелю до США.

Американський президент Дональд Трамп заявив 2 листопада, що вживе заходів для захисту мільярдера Ілона Маска, якщо демократи почнуть розслідування проти нього після проміжних виборів.

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