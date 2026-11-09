У Литві розпочалися навчання НАТО з енергетичної стійкості
У Литві в понеділок розпочинаються міжнародні командно-штабні навчання Coherent Resilience 2026 (CORE 26-NE), спрямовані на зміцнення енергетичної стійкості північно-східного флангу НАТО.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Центр передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки зазначає, що у навчаннях візьмуть участь понад 100 представників із країн-союзників та партнерів Альянсу.
Протягом усього тижня за заздалегідь підготовленим сценарієм відпрацьовуватимуться ситуації, що стосуються енергетичної безпеки та стійкості північно-східного регіону НАТО.
"Мета навчань – зміцнення взаємодії та регіональної стійкості союзників і партнерів НАТО з особливою увагою до Естонії, Латвії, Польщі, Литви та Фінляндії", – йдеться в повідомленні.
За словами голови Відділу навчання та навчань Центру передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки, підполковника ВПС США Джея Калво, навчання CORE, які проводяться вже понад десять років, надають платформу для експертних дискусій, оцінки потенційних ризиків та пошуку скоординованих рішень у сфері регіональної енергетичної безпеки.
"Цього року учасники навчань проаналізують виклики енергетичної стійкості північно-східного флангу НАТО", – зазначив він.
Учасники вивчать взаємозалежність регіональних електричних і газових мереж, оцінять вразливість ланцюгів постачання енергії та знайдуть способи посилення захисту й стійкості критично важливої енергетичної інфраструктури.
Навчання також сприятимуть співпраці експертів, допоможуть краще оцінити потенційні загрози та виробити скоординовані заходи реагування на регіональні виклики у сфері енергетики.
Командно-штабні навчання Coherent Resilience (CORE) проводяться в різних країнах з 2014 року.
Також у понеділок у Польщі стартують перші військові навчання "коаліції охочих".
А 6 листопада на території Литви розпочалися військові навчання Бундесверу, в яких візьмуть участь понад 6 тисяч військовослужбовців.