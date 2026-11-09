В Литве начались учения НАТО по энергетической устойчивости

В Литве в понедельник начинаются международные командно-штабные учения Coherent Resilience 2026 (CORE 26-NE), направленные на укрепление энергетической устойчивости северо-восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Центр передового опыта НАТО по энергетической безопасности отмечает, что в учениях примут участие более 100 представителей из стран-союзниц и партнеров Альянса.

В течение всей недели по заранее подготовленному сценарию будут отрабатываться ситуации, касающиеся энергетической безопасности и устойчивости северо-восточного региона НАТО.

"Цель учений – укрепление взаимодействия и региональной устойчивости союзников и партнеров НАТО с особым вниманием к Эстонии, Латвии, Польше, Литве и Финляндии", – говорится в сообщении.

По словам главы Отдела обучения и учений Центра передового опыта НАТО по энергетической безопасности, подполковника ВВС США Джея Калво, учения CORE, которые проводятся уже более десяти лет, предоставляют платформу для экспертных дискуссий, оценки потенциальных рисков и поиска скоординированных решений в сфере региональной энергетической безопасности.

"В этом году участники учений проанализируют вызовы энергетической устойчивости северо-восточного фланга НАТО", – отметил он.

Участники изучат взаимозависимость региональных электрических и газовых сетей, оценят уязвимость цепочек поставок энергии и найдут способы усиления защиты и устойчивости критически важной энергетической инфраструктуры.

Учения также будут способствовать сотрудничеству экспертов, помогут лучше оценить потенциальные угрозы и выработать скоординированные меры реагирования на региональные вызовы в сфере энергетики.

Командно-штабные учения Coherent Resilience (CORE) проводятся в разных странах с 2014 года.

Также в понедельник в Польше стартуют первые военные учения "коалиции желающих".

А 6 ноября на территории Литвы начались военные учения Бундесвера, в которых примут участие более 6 тысяч военнослужащих.