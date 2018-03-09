Орбан меняет стратегию: партия власти Венгрии столкнулась с проблемой накануне выборов

Дмитрий Тужанский, для Европейской правды _ Пятница, 09 марта 2018, 10:10

Похоже, в избирательную кампанию в Венгрии, где, казалось бы, все уже решено, вернулась хоть какая-то интрига. Произошло это довольно неожиданно для многих – и власти, и оппозиции, и экспертов.

На самом деле пока в победе правящего блока "Фидес-ХДНП" мало кто сомневается. Как и в том, что Виктор Орбан в четвертый раз возглавит венгерское правительство. Интрига же заключается в том, смогут ли они снова получить конституционное большинство в парламенте и сохранить фактически абсолютную власть, которую удерживают с 2010 года.

За эти восемь лет Орбану с соратниками удалось почти полностью "перекроить" всю страну под себя. Остались только суды и местное самоуправление, и часть венгерских экспертов прогнозируют, что именно за них возьмется "Фидес" в последующие четыре года у власти.

Хотя, конечно, в команде нынешнего премьера Венгрии объясняют избирателям, что за них нужно голосовать, чтобы страна не изменила свой "курс на христианство, сохранение венгерской идентичности и истинной независимости".





Под эгидой "плана Сороса"

В последний год политическая жизнь Венгрии была очень предсказуемой: Виктор Орбан с однопартийцами "выжимали" максимум из темы мигрантов, нагнетали атмосферу страха в обществе и создавали образ "врагов Венгрии" – и рейтинг правящей команды только рос. В конце осени он достиг рекордной отметки с 2011 года: по данным авторитетного агентства Medián, рейтинг "Фидес" в октябре 2017 года составил 61% среди тех, кто определился с выбором.

К сожалению, этот политический прагматизм Виктора Орбана часто граничит с откровенным радикализмом. "Европейская правда" описала это еще летом в статье "Игра на грани вражды: как Венгрия радикализирует общество для победы действующей власти".

С тех пор главные "враги Венгрии" не изменились: во-первых, это мигранты; во-вторых, это Джордж Сорос, который, по версии Орбана, стремится "исламизировать" всю Европу; и в-третьих, это евробюрократы, которые работают на американского миллиардера венгерского происхождения, помогая ему воплощать в жизнь упомянутый план.

В то же время этот список "врагов Венгрии" регулярно пополняется новыми именами. Недавно в нем оказались верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссеин и министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. Венгерский глава МИД Петер Сийярто уже призвал комиссара ООН уйти в отставку, а люксембургского коллегу вообще обозвал идиотом и соратником Сороса.

Баннер на фоне венгерского парламента, на котором Сорос обнимает лидеров оппозиционных партий. Надпись на плакате: "Они вместе разрушат забор на границе"



Именно персона американского миллиардера и его так называемый "план Сороса" до февраля этого года был сердцевиной и, возможно, даже единственным решающим аргументом избирательной стратегии Виктора Орбана и его команды. И это при том, что никто из них до сих пор не может точно объяснить, что это за план, какие его конкретные пункты, и представить хотя бы одно доказательство существования этого плана.

Не смог этого сделать на слушаниях в комитете безопасности даже министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер, хотя защита страны – его прямая обязанность. Более того, аналитики, близкие к правящей партии, открыто констатируют в СМИ, что этот план – не более чем избирательная технология.

В октябре прошлого года был проведен даже отдельный опрос, о том верят ли венгры в существование плана Сороса. Хотя исследование проводил приближенный к партии "Йоббик" институт Iránytű, его результаты получили большой резонанс: 39% опрошенных ответили, что верят в существование плана Сороса, а 43% – наоборот. Причем даже в лагере сторонников "Фидес" 19% убеждены, что никакого такого плана и нет.

Но это еще не конец. Недавно стало известно, что за последние три года, в течение которых в Венгрии фактически непрерывно идет кампания против мигрантов, страна все же приняла 2300 иностранцев, причем 1300 – в 2017-м. В правительстве Орбана утверждают, что это якобы не мигранты, а беженцы или люди, искавшие убежища (хотя эти категории, конечно же, тоже являются мигрантами).

Эпичности ситуации добавляет тот факт, что точно такое же количество – 1294 человека – составляет квота на мигрантов, предварительно определенная Еврокомиссией для Венгрии в рамках плана расселения просителей убежища. И именно против нее Будапешт отчаянно протестует, называя ее "планом Сороса".

С начала 2018-го официальный Будапешт обвиняет в попытке воплотить "план Сороса" уже не только Еврокомиссию, но и ООН.

Тема мигрантов и плана "Сороса" красной нитью проходила через все 50-минутное обращение к нации Виктора Орбана, с которым он выступил 18 февраля в Будапеште, на следующий день после официального старта избирательной кампании.

Но уже через две недели в штабе "Фидес" всерьез размышляли над тем, чтобы пересмотреть избирательную стратегию, основанную на "плане Сороса", и добавить в нее хоть что-то еще. Поводом для этого стало очень символичное поражение на местных выборах, которые в Венгрии назвали репетицией парламентских.





Сюрприз в Ходмезёвашархей

Ходмезёвашархей – это небольшой город на юго-востоке Венгрии, у самой границы с Сербией и Румынией, с населением менее 50 тысяч жителей.

Последние 20 лет этот город считался политической "крепостью" правящей "Фидес", даже кузницей кадров. 25 февраля в Ходмезёвашархей выбирали нового мэра, и в "Фидес" были убеждены, что им станет их кандидат – Золтан Хегедюш, который работал заместителем предыдущего главы города.

Но победил 46-летний Петер Марки-Зай – независимый кандидат, которого поддержали все главные оппозиционные партии Венгрии, не выдвинув против него собственных кандидатов. Итоговый результат – 57,49% против 41,63% не в пользу кандидата от власти.

Петер Марки-Зай

До сих пор не утихают дискуссии, кто стоит за Марки-Заем, но его победа была очень четким сигналом для всех:

- для венгерской оппозиции: если она действительно стремится победить "Фидес" на выборах, то должна не просто координировать свои действия, а найти таких "Марки-Заев" на всех 106 мажоритарных округах и объединиться вокруг них;

- для власти: венгерские "левые" и "правые" могут не только результативно сотрудничать, но и вместе мобилизовать электорат, значительно превышающий их партийные рейтинги. А это прямая угроза монополии на власть, которую удерживает правящая команда с 2010 года;

- для всей страны: о том, что власти "Фидес" и Орбана не является вечной.

Премьер-министр Венгрии назвал поражение в Ходмезёвашархей уроком для его команды. И уже через несколько дней после объявления результатов выборов мэра венгерская пресса изобиловала "инсайдами" из штаба "Фидес", где якобы было решено, что Джордж Сорос и мигранты отходят на второй план. Вместо этого кампанию следует наполнить успехами правящей команды за последние восемь лет.

Правительственной команде действительно есть чем завоевать доверие избирателей. По официальным данным, в Венгрии растут заработная плата и ВВП. С 2010 года даже создано почти 800 тысяч новых рабочих мест. Все это может сработать в виде историй успеха – но только на отдельных мажоритарных округах.

Но в рамках общенациональной кампании "врагам Венгрии" альтернативы нет. Виктор Орбан продолжает ставить именно на это.

Тем более, что поражение на местных выборах совпало с проседанием рейтинга "Фидес": по данным Republikon Intézet, рейтинг правящей партии среди венгров, определившихся с выбором, снизился с 57% в декабре до 53% в январе и 48% в феврале.

И все это на фоне коррупционного скандала вокруг зятя Орбана – Иштвана Тиборца. Его компании Elios Innovative Ltd подозревают в мошенничестве со средствами ЕС. Дело ведет OLAF (Агентство ЕС по борьбе с мошенничеством), которое уже рекомендовало Еврокомиссии требовать от Венгрии возвращения 43,7 млн евро.





Венгерская оппозиция

Как ни странно, но многие венгерские аналитики утверждают, что праворадикальную риторику на грани вражды "Фидес" перенял у своего сегодняшнего ближайшего конкурента – "Йоббик", воплощая фактически идеи своего соперника.

И это отклонение команды Виктора Орбана "вправо" совпало одновременно с попыткой лидера "Йоббика" Габора Воны перестроить партию с радикально пророссийской и местами даже экстремистской на народную. Помогает ему в этом медиамагнат и бывший сосед венгерского премьера по комнате в студенческом общежитии Лайош Шимичка. Получается у них пока так себе: рейтинг "Йоббик" не растет, но и не падает, находясь на уровне 13-18%.

Габор Вона, надпись на стенде: "Йоббик. Народная партия"

Их избирательная стратегия – максимально критиковать "Фидес", но не идеологически, так как "Йоббик" – это тоже правые, а политически: обвинять в коррупции, построении мафиозного государства и так далее. Если раньше между идеологически близкими "Фидес" и "Йоббик" стоял личный конфликт лидеров Орбана и Воны, то теперь добавился еще и конфликт Орбана и Шимички.

Конечно, оба нынешних лидера "Йоббик" – не конкуренты для венгерского премьера, но из-за личных разногласий сотрудничество их политсил после выборов практически невозможно.

В спину "Йоббик" дышат социалисты из Magyar Szocialista Párt с рейтингом на уровне 11-17%. На эти выборы они идут блоком с партией "Диалог" (A Párbeszéd Magyarországért), и именно ее представитель – Гергель Корачонь – является кандидатом в премьеры от этой силы. Он занял место лидера, на которое претендовал неизменный мэр приграничного города Сегед Ласло Ботка. Тот отказался от премьерских амбиций прошлой осенью, обвинив оппозицию и собственную партию в работе на правящую "Фидес". Впрочем, эта политическая сила может стать при необходимости союзником и даже членом проправительственной коалиции под руководством Виктора Орбана.

Ференц Дюрчань

Также шанс пройти в новый парламент есть у венгерских "зеленых" из Lehet Más a Politika, сделавших ставку в кампании на критику правительственного проекта расширения АЭС в Пакш, который реализуется по скандальному кредиту из России размером 10 млрд евро. Рейтинг "зеленых" держится на уровне проходного барьера 5%.

Пятой партией, которая, скорее всего, пройдет в новый парламент, является "Демократическая коалиция" (DK) во главе с экс-премьером Венгрии Ференцем Дюрчанем – единственным из венгерских политиков, который может потягаться харизмой с Виктором Орбаном. Эту политсилу Дюрчань создал после разрыва с социалистами. Рейтинг DK – в районе 6%.

Интересно, что одной из главных линий избирательной кампании Дюрчаня является тема зарубежных венгров, а точнее, казалось бы, бесперспективная критика инициатив правительства Орбана по их поддержке – паспортами, пенсиями, дотациями и прочим. Эта риторика находит своих сторонников в стране.

Смогут ли оппозиционеры договориться о кандидатах хотя бы в ряде округов?

Впрочем, этот вопрос осложняется тем, что согласно венгерскому законодательству, партии обязаны выдвинуть кандидатов в 27 округах, чтобы участвовать в выборах и по спискам.

Но это, пожалуй, ключевая интрига. Особенно учитывая то, что согласно всем исследованиям до сих пор почти 40% венгерских избирателей не определились, пойдут ли они на выборы, и если да, то за кого проголосуют.





Фактор заграничных венгров и Украина

Голоса заграничных венгров могут обеспечить в новом парламенте до 5-7 мандатов, хотя, наверное, это будет не более 3-5. Все зависит от явки.

Избирательная комиссия разослала официальные приглашения на выборы 342 тысячам зарубежных венгров, которые будут голосовать только по спискам партий, то есть выбирать 93 мандата из 199.

По официальным данным, 147 тысяч избирателей живут в Румынии, и там на прошлой неделе уже провел агитацию лидер "Йоббик" Габор Вона, еще почти 50 тысяч – в Сербии. В то же время, сколько венгерских избирателей в Украине или Словакии, где двойное гражданство юридически запрещено, в избирательной комиссии Венгрии не сообщают.

По экспертным подсчетам на основе результатов КМКС на местных выборах в Закарпатье в 2015-м, речь может идти о 40-45 тысячах украинских голосов (не избирателей). Это немного меньше одного мандата при условии явки на выборах 61%, как это было в 2014-м. Но не стоит забывать, что конституционное большинство в парламенте прошлого созыва "Фидес" получил с преимуществом именно в один мандат.

Характерно, что тема украинских венгров не звучит на выборах. Все очень резкие и массированные заявления Будапешта о ситуации в Украине и судьбе закарпатских венгров остаются за рамками кампании.

К счастью, Украина до сих пор не попала в список условных "врагов Венгрии" Виктора Орбана. Или если и попала, то находится где-то в самом конце списка.

Но это же означает, что выборы в Венгрии не слишком влияют на очень резкую позицию Будапешта в отношениях с Киевом. И после 8 апреля в этих отношениях мало что само собой изменится.

Автор: Дмитрий Тужанский,

для "Европейской правды"