Трамп учит Китай "честной торговле": чем грозит Украине война крупнейших экономик

Анжела Махинова, для Европейской правды _ Вторник, 17 апреля 2018, 11:56

Фото: businessinsider.com

Еще в конце прошлого года стало ясно - система международной торговли в рамках ВТО просто трещит по швам и уже не справляется все с новыми и новыми вызовами.

Это показала и декабрьская министерская конференция ВТО - странам не удалось достичь консенсуса ни по одному принципиальному вопросу; а продолжающееся блокирование США назначения новых членов Апелляционного органа может уже вскоре привести к коллапсу систему разрешения споров в ВТО.

Однако и тогда никто не мог подумать, что уже через пару месяцев начнется полноценная торговая война. Торговый конфликт между США и Китаем - двумя крупнейшими экономиками мира - может окончательно разрушить систему международной торговли. Тем более, стороны показывают, что не собираются останавливаться и идти на уступки.

А значит, последствия этого конфликта отобразятся на всех, включая и Украину.

Сталь и алюминий как угроза безопасности США

После инаугурации президент США Дональд Трамп неоднократно делал громкие и не очень одобрительные заявления в адрес ВТО. Чего только стоили лозунги "Америка для американцев", заявления о возможности выхода США из ВТО?!

В какой-то момент мировое сообщество устало удивляться подобным заявлениям и, наверное, никто не верил, что за всем этим последуют реальные действия.

Однако несколько месяцев назад стал реализовываться именно такой сценарий.

В январе 2018 года были опубликованы результаты расследования, проведенного США в отношении импорта стали и алюминия на основании Раздела 232 Закона США о торговой экспансии от 1962 года. Этот раздел предоставляет президенту США полномочия регулировать импорт изделий, ввоз которых осуществляется в таких количествах и при таких обстоятельствах, что это представляет угрозу национальной безопасности.

Согласно полученным выводам,

импорт в США стали и алюминия представляет угрозу национальной безопасности и ведет к ослаблению внутренней экономики США.

В результате Дональд Трамп применил 25% и 10% пошлины к импорту стали и алюминия соответственно из всех стран, кроме Канады и Мексики. Указанные пошлины вступили в силу с 23 марта.

В дальнейшем из-под действия пошлин были временно исключены ЕС, Бразилия, Южная Корея и ряд других стран, и то исключительно под давлением американского бизнеса и только до 1 мая.

Следует обратить внимание, что вышеуказанные пошлины были введены, несмотря на жесткую критику со стороны членов ВТО. В частности, на заседании Совета по торговле товарами в ВТО более 40 членов ВТО выступили с критикой против введения пошлин и зарезервировали за собой право применять ответные меры, необходимые для защиты своих интересов.

Наказание Китая

Ограничения по стали и алюминию в значительной мере были направлены против Китая. Однако формально они касались всех стран, что усложняло обвинения в целенаправленной торговой войне.

Однако уже вскоре США приняли дополнительные пошлины против импорта из Китая из-за нарушения Пекином прав интеллектуальной собственности. 22 марта США опубликовали отчет по результатам расследования на основании Раздела 301 Торгового акта 1974 г.

Указанный раздел направлен против законодательных актов и практических действий зарубежных стран, которые "либо нарушают соглашения и имеют целью лишить Соединенные Штаты имеющихся прав или преимуществ", либо же "направлены на введение ничем не оправданных, несправедливых или дискриминационных действий по ограничению торговли США".

В частности, Раздел 301 наделяет торгового представителя США правом принимать ответные меры против тех стран, которые прибегают к использованию нечестных методов в торговой практике.

Согласно указанному отчету, на основании предоставленной информации в Управлении торгового представителя США (USTR) пришли к следующим выводам:

- Китай использует дискриминационные процессы лицензирования для передачи технологий от американских компаний китайским;

- Инвестиционная политика Китая ведет к крупномасштабной передаче технологий.

А главное - Китай проводит и поддерживает кибервторжения в компьютерные сети США, чтобы получить доступ к ценной деловой информации.

Согласно оценке США, соответствующая политика Китая приводит к ущербу для экономики США не менее чем на $50 млрд в год.

Дональд Трамп поручил своей администрации принять ряд мер, направленных на действия и политику Китая, связанных с несправедливым и вредным приобретением технологий США. Для формальности инициировав спор в ВТО, было принято решение о введение пошлин в размере 25% на импорт целого ряда товаров из Китая.

Предлагаемый перечень товаров, подпадающих под дополнительные тарифы, уже предоставлен торговым представителем США и включает более чем 1300 товарных позиций. Финальное решение по перечню будет принято к концу мая, после слушаний и дополнительных комментариев.

Но и это не все! Еще один возможный удар по Поднебесной - возможное ограничение для инвестирования в высокотехнологичные сферы.

23 марта США подали запрос на консультации в ВТО (DS542) против Китая с целью оспорить дискриминационные практики, применяемые Пекином в части прав интеллектуальной собственности, принадлежащих иностранным правообладателям.

Например, Китай отказывает обладателям патентов в защите их прав в спорах против китайской стороны, ранее работавшей в рамках совместной деятельности, после завершения действия контрактов о передаче технологий. Кроме того, законодательством Китая предусмотрены обязательные отягощающие положения контрактов, дискриминирующие импортные технологии, что препятствует заключению лицензионных договоров и других договоров о передаче прав интеллектуальной собственности на рыночных условиях.

С помощью данного механизма США планируют бороться с "хроническим воровством технологий" со стороны Китая.

При этом Вашингтон не собирается решать эту проблему исключительно через ВТО. Как сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, США готовит пакет санкций против Китая.

В частности, Штаты недовольны требованием китайского законодательства, согласно которым американские корпорации, пользующиеся методом удаленной обработки данных, могут работать в Китае лишь при создании совместных компаний с местными фирмами.

Ответный удар

Китай не растерялся и уже с 1 апреля ввел импортные пошлины в размере 15-25% в отношении основных экспортных позиций США в Китай. Под раздачу попало 128 тарифных линий, в том числе свинина и различные продукты из нее, алюминий, фрукты, орехи, вино, травы и трубы.

4 апреля Китай инициировал спор против США (DS543) касательно тарифных мер, которые Штаты могут ввести в отношении некоторых китайских товаров на основании расследования, предусмотренного Разделом 301 Закона о торговле США 1974 года. А на следующий день 5 апреля Китай инициировал спор в ВТО против США по поводу введения дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия.

И наконец, Китай подготовил ответные меры на случай, если в мае США утвердят пошлины на 1,3 тыс. товаров, ввозимых из КНР. В таком случае Пекин намерен на 25% поднять пошлины на 106 американских товаров, в том числе автомобили, сою, химические продукты, отдельные виды самолетов, товары из кукурузы и другие аграрные продукты. Список этих товаров охватывает около 40% американского экспорта в Китай.

Стоит отметить, что Пекин часто действует не сам, а пользуется поддержкой других стран, в том числе Евросоюза. Так, 26 марта ЕС инициировал специальное расследование в отношении импорта различных продуктов металлургии, указав следующие непредвиденные обстоятельства, обусловившие такое инициирование: мировое перепроизводство стали, применение мер торговой защиты рядом третьих стран в условиях указанного перепроизводства и меры, примененные США на основании Раздела 232.

С учетом того, что 23 марта во время заседания Совета по торговле товарами более 40 членов ВТО зарезервировали за собой право на "ответные" меры против США, можно предположить, что расследование ЕС – это только начало…

Чем это грозит Украине?

В сложившейся ситуации Украина может пострадать как от действий США, так и от ответных действий, в первую очередь - Евросоюза.

Наиболее очевидным последствием является фактически закрытие рынка США для украинских металлургов, где и так нас не особо любили. Также уже сейчас очевидно, что в скором будущем для наших металлургов будет закрыт также рынок ЕС, где совсем недавно против Украины были введены новые антидемпинговые пошлины, а теперь уже не за горами – защитные меры.

Но не стоит забывать и об отсроченных последствиях! С учетом того, что в торговой войне между Китаем и США участвуют и другие товары, она затронет и другие сферы.

В частности, взаимные ограничения торговли приведут к разрушению уже сложившихся цепочек добавленной стоимости. В результате

украинские производители могут стать просто никому не нужны.

Кроме этого, в мире будет много объемов "невостребованного" импорта, которому нужно будет куда-то деваться, и очевидно, речь будет идти о странах, где нет никаких ограничений и барьеров.

И если предвидеть развитие событий на экспортных рынках очень сложно, то вот подумать о защите внутреннего рынка уже сейчас явно не помешает…