Евроскептики с перспективой членства: 5 уроков Балкан, которые стоит учесть Украине

За "Балканским саммитом", который состоялся 17 мая в Софии, в Украине следили внимательно: в конце концов, Западные Балканы являются авангардом евроинтеграционного пути, которым, возможно, придется пойти и Украине.

Впрочем, у Западных Балкан и Украины есть и общие препятствия, одно из которых – евроскептицизм. Откуда это явление в странах, которые уже давно получили перспективу членства? Что это означает для расширения ЕС?

В конце концов, какие уроки из балканского опыта может вынести Украина?

Балканская палитра евроскептицизма

Явление евроскептицизма присуще не всем странам западнобалканского региона, и в каждой из стран-"носителей" причины разные.

Наиболее евроскептичной среди стран Западных Балкан является Сербия. Причина прежде всего – в недоверии к Западу и сомнениях в успехе ЕС, уходящих корнями в прошлое страны.

Историческая память о событиях 1990-х годов, особенно о бомбардировках НАТО в 1999 году, остается болезненным прошлым, которое накладывает отпечаток на сербское общество. Уместно говорить и о "югоностальгии": часть старшего поколения и представители национальных меньшинств вспоминают о временах Тито, ассоциируя их с периодом относительного благополучия.

Ярким примером противоречий в оценках прошлого является судебный приговор в ноябре 2017 года в Гааге командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу, которого часть сербов считают национальным героем.

Впрочем, главная причина евроскептицизма – вопрос Косова, ведь Брюссель сделал нормализацию отношений между Белградом и Приштиной предпосылкой для вступления. Для сербов такая ситуация фактически является выбором между ЕС и Косовом, что многие считают шантажом.

Не стоит забывать и о роли сербской власти, которая в своей внутренней риторике использует требования ЕС для оправдания собственных неудач.

Российское влияние на территории Сербии также подпитывает евроскептические настроения. Россия имеет положительный имидж у сербов, как благодаря историческим связям, так и по причине нынешних российских усилий, от работы российских телеканалов и строительства храмов как символов дружественных отношений между странами до поддержки России в вопросе Косова.

Сербские власти настаивают на том, что путь страны в ЕС должен сочетаться с сохранением тесных отношений с Россией. Эту позицию разделяет сербская общественность: Россию сербы рассматривают как политического и военного партнера, тогда как ЕС ассоциируется с экономическими выгодами. Что касается Косова, то граждане в большинстве своем поддерживают переговоры с Приштиной, если они не ведут к признанию независимости Косова.

Другой евроскептичной страной Западных Балкан является Босния и Герцеговина. Этническая неоднородность выступает основным источником евроскептицизма и нестабильности. Наименьший процент поддержки ЕС – среди сербского меньшинства.

Сейчас идет диалог внутри страны по поводу изменения политического устройства, что связано с предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Националистическая риторика и очень раннее начало избирательных кампаний лидеров трех национальных групп могут негативно повлиять и на проведение реформ, и на диалог с ЕС.

График 1. Как вы считаете, членство в ЕС – это хорошо, плохо или ни хорошо, ни плохо?

Существенно отличается ситуация в Республике Македония, где население более еврооптимистично настроено – за вступление в ЕС здесь выступают 54% населения. Эта цифра сопоставима с поддержкой Евросоюза в Украине.

Однако и здесь есть катализатор евроскептических настроений – спор с Грецией о названии страны. Все больше людей категорически выступают против изменения конституционного названия государства, а текущие переговоры македонской власти с Грецией только усугубляют ситуацию. Предложенное название "Республика Илинденская Македония" не воспринимается в македонском обществе.

Результаты совещательного опроса, проведенного Институтом европейской политики из Скопье в 2017 году, наглядно иллюстрируют подобные настроения. Так, по данным Института, треть населения не поддерживает интеграцию в ЕС из-за условия об изменении названия.

Еще одной из причин евроскептических настроений является слабая информированность населения. Исследование показало, что после дебатов осведомленная общественность больше склонна поддерживать интеграцию страны в ЕС.

График 2. Поддерживаете ли вы интеграцию Македонии в ЕС?

Черногория также преимущественно населена еврооптимистами. В отличие от Сербии или Македонии, у нее нет специфического вопроса, который нужно решить для вступления в ЕС.

Подтверждением тому служат результаты опроса населения в 2017 году, проведенные черногорской независимой социологической компанией Defacto. Положительно относятся к ЕС 63,7% опрошенных, из них 59,3% поддерживают вступление страны в союз. А среди тех, кто не поддерживает членство, ключевым предметом для беспокойства являются потенциальные экономические проблемы, к которым, как считают граждане Черногории, может привести вступление.

Кроме того, стоит отметить определенное российское влияние в стране. Всем известная попытка мятежа в октябре 2016 года с целью отстранения от власти премьер-министра Черногории это только подтверждает.

Самыми еврооптимистичными на Западных Балканах можно считать Косово и Албанию.

У косоваров и албанцев нет спорных вопросов в диалоге с ЕС и они видят в евроинтеграции залог экономического роста.

В то же время Косово ожидает легитимации своего суверенитета наряду с экономическим ростом, который выступает еще одним источником его еврооптимизма. Стоит напомнить, что независимость Косова, помимо Сербии, не признают пять государств-членов ЕС, однако на еврооптимизм косоваров это обстоятельство не влияет.

Ожидания и вызовы

Балканский опыт евроскептицизма интересен не только у кандидатов, но и у действительных членов Евросоюза, в частности Хорватии, которая вступила в ЕС в июле 2013 года. Ее пример подтверждает, что с прогрессом в евроинтеграции страна должна быть готова и к росту евроскептицизма. Сейчас среди причин сохранения критического отношения к ЕС следует отметить высокие (и по сей день несбывшиеся) ожидания от вступления, недовольство экономической ситуацией, нерешенность пограничного конфликта со Словенией и несогласие с некоторыми решениями Брюсселя.

Пример – сотрудничество с Международным трибуналом по бывшей Югославии, то есть выдача лиц, которые в Хорватии считались национальными героями. В конце концов, источником евроскептицизма для части населения является их консерватизм в социальных вопросах.

В целом количество населения страны, выступающего против пребывания в ЕС, с 2013 года существенно не изменилось (см. График 3). Иными словами,

за время пребывания Хорватии в ЕС Евросоюз не смог убедить евроскептических жителей страны в том, что их жизнь улучшилась.

Дело в том, что в Хорватии евроинтеграция почти все время оставалась проектом национальных политических элит без надлежащей коммуникации с населением. Со временем эта проблема не исчезла, что и приводит к евроскептическим настроениям среди населения даже после почти пяти лет в Евросоюзе.

Например, текущим вызовом для Хорватии является введение евро – хорватское правительство уже представило стратегию вступления в еврозону, тогда как население не поддерживает смену национальной валюты.

График 3. Согласны ли вы с тезисом: "У нашей страны будет лучшее будущее за пределами ЕС"

Уроки для Украины

Какие уроки может извлечь Украина из балканского опыта для реализации собственной евроинтеграционной цели? Не все из них оригинальны, но все свидетельствует о важных общих тенденциях, на которые стоит обратить внимание.

1. Перспектива членства и даже членство не является лекарством от евроскептицизма, а иногда даже наоборот – с продвижением евроинтеграции мы должны быть готовы и к росту евроскептицизма.

2. Более успешная и стабильная по внутреннему реформированию страна достигает лучших результатов на пути к евроинтеграции. Поэтому чем более успешными будут реформы, тем выше будет уровень поддержки евроинтеграции в Украине и, соответственно, меньше – влияние евроскептиков.

3. Плохо информированные граждане – это легкий объект для манипуляций, что особенно демонстрирует Сербия с зависимостью национальных медиа от одной партии. Поэтому логичной будет рекомендация для Украины воплощать коммуникационные стратегии для распространения информации о ЕС как на правительственном уровне, так и на уровне общественных организаций, школ, университетов и т.д.

4. В евроинтеграционные усилия нужно активно вовлекать молодежь, которая, несмотря на аполитичность, жаждет перемен и готова к активным действиям.

На саммите ЕС – Западные Балканы озвучивались интересные идеи молодежного сотрудничества, которые можно было бы позаимствовать: создание западнобалканской молодежной лаборатории для разработки инновационных политик, направленных на удовлетворение потребностей молодежи и решение проблем с "утечкой мозгов", запуск пилотного проекта для мобильности профессионального образования и профессиональной подготовки и т.п.

5. Украина должна быть максимально настойчивой в диалоге с ЕС и внедрении реформ – слишком долгий процесс интеграции также, вполне вероятно, станет источником евроскептицизма и усталости от евроинтеграции как в ЕС, так и в Украине.

Автор: Татьяна Левонюк, Центр "Нова Європа"