Всемирная торговая война: последствия для мира и Украины

22 июня вступили в силу ответные таможенные пошлины ЕС на американские товары - ответ Евросоюза на одно из самых скандальных решений президента США Дональда Трампа.

Международная торговая система впервые за много лет находится под реальной угрозой разрушения. И как ни парадоксально, этому содействуют Соединённые Штаты, которые сыграли ключевую роль в создании ВТО и правил международной торговли.

Что происходит с мировой торговлей?

Еще пару лет назад весь мир следил за торговым противостоянием США, ЕС и Китая. Штаты отказывались признавать Китай страной с рыночной экономикой, невзирая на договоренности в рамках ВТО.

ЕС был в размышлениях, как бы не нарушить нормы ВТО и при этом сохранить возможности гарантированной защиты внутреннего рынка от дешевого и субсидированного импорта. В итоге в 2016 году Китай подал жалобу в ВТО, настаивая на том, что Евросоюз и США должны определить Китай страной с рыночной экономикой.

От этого решения ждали массы проблем. Проблемы пришли - но совсем не из Китая.

В нынешнем году все крупные экономики мира были шокированы решением США о введении торговых пошлин на сталь и алюминий из всех стан. На сегодняшний день Америка облагает дополнительной 25% пошлиной импорт металлопродукции из всех стран, за исключением Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи, и 10% пошлиной – импорт алюминиевых изделий из всех стран, кроме Аргентины, Австралии и Бразилии.

По правилам ВТО государства-члены могут поднимать уровень пошлин только в исключительных случаях и при определенных обстоятельствах по результату прозрачных антидемпинговых, антисубсидиционных или защитных расследований, требования к процедуре которых прописаны в соглашениях ВТО.

Кроме этого, в ст. 21 ГАТТ предусматриваются исключения, которые дают возможность странам отойти от своих обязательств в случае угрозы национальной безопасности, и практика применения этой статьи очень ограничена.

США создали опасный прецедент, проведя повышение пошлин на основании закона "О расширении торговли" от 1962 года (Trade Expansion Act of 1962), ссылаясь на угрозу национальной безопасности, обоснования которой крайне сомнительны в данном случае.

Закрытие рынка в отношении Китая на основании национальной безопасности никого бы не удивило, учитывая, что Пекин считается стратегическим противником Вашингтона. Так же, как и не удивило введение дополнительных пошлин в рамках реакции США на недобросовестную торговую практику Китая, связанную с принудительной передачей американской технологии и интеллектуальной собственности.

Но принятие мер в отношении ЕС, с которым еще недавно обсуждали полное обнуление пошлин в рамках Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, выглядит совсем "не последовательно".

Вполне вероятно, что тарифные угрозы США используются в качестве переговорной тактики президента Трампа.

Ее цель - выторговать дополнительные преимущества экономического или политического характера.

Например, наложение пошлин в отношении импорта Мексики и Канады может дать возможность пересмотреть положения Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) в пользу американских компаний, а заявление USTR об обязанностях Китая, связанных с интеллектуальной собственностью, должно побудить Пекин сделать более значительные уступки в продолжающихся торговых переговорах.

В подтверждение этого мнения США предоставили Канаде, Мексике и ЕС отсрочку введения пошлин.

Но после проведенных консультаций стороны не пошли на уступки США.

Как реагируют страны

В ответ на американские пошлины первый отреагировал Китай введя ответные меры, которые несомненно приведут к росту цен для производителей и предприятий США. Япония и Россия уже заявили о своем праве на введение ответных мер на продукцию из США.

22 июня вступило в силу решение ЕС, в соответствии с которым будут облагаться 25% таможенной пошлиной такие товары, как табак, мотоциклы Harley Davidson и арахисовое масло. 50% таможенная пошлина введена на обувь, некоторые виды одежды (включая джинсы) и стиральные машины.

Канада, которая больше всего пострадала от американских пошлин, намерена действовать твёрдо и симметрично и с 1 июля применить ответные меры.

Однако в ответ на любые контрмеры США намерены вводить дополнительные пошлины.

В первую очередь под удар могут попасть европейские автомобили и автозапчасти, что будет гораздо ощутимее для ЕС, нежели сталь. В 2017 году объём экспорта немецких и британских автомобилей в США достиг $28,8 млрд.

В то же время по состоянию на сегодняшний день в ВТО против мер США относительно стали и алюминия инициировали разбирательство Китай (дело DS544), Мексика (дело DS547), ЕС (дело DS548), Канада (дело DS550), Индия (дело DS551) и Норвегия (дело DS552).

Основные претензии стран состоят в нарушении США нескольких статей ГАТТ 1994 года и Соглашения о защитных мерах.

В этой связи нельзя не отметить, что Соединенные Штаты продолжают блокировать новые назначения в Апелляционный орган ВТО, что может угрожать способности ВТО разрешать торговые споры.

Безусловно, правовое урегулирование спора - это лучший вариант в сложившийся ситуации, поскольку во втором случае нас всех ожидает полномасштабная торговая война, которая может значительно подорвать авторитет ВТО и нанести непоправимый урон международной торговой системе, которая выстраивалась десятками лет.

И наконец - торговые ограничения существенно повлияют на цепочку производства товаров с добавленной стоимостью.

Чего ожидать Украине?

Уже сейчас ясно, что торговая война не пройдет мимо Украины.

Хотя экономических расчетов эффекта этой войны пока не создано, неоспоримо, что больше всего пострадают основные экспортно ориентированные отрасли. Отрасли, которые еще не отошли от шоков, связанных с потерей российского рынка.

При этом Украина до сих пор не высказывала официальной позиции по поводу введения ответных мер и не подает запрос в ВТО на консультации в рамках процедуры урегулирования споров, надеясь решить проблему в двустороннем диалоге.

Безусловно, в ситуации, когда Украина зависит от США и ЕС в сфере безопасности, участие в торговом конфликте может иметь для нас совсем другие последствия, чем для прочих стран.

Именно поэтому тактика Киева крайне ограничена - надеяться на переговорный процесс с Вашингтоном с целью исключения своей продукции из-под действия пошлин. Пока эта тактика не дала какого-либо позитивного результата.

Автор: Алена Омельченко,

руководитель практики международной торговли юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"