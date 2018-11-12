Шпионские истории от Лондона до Вены: 5 последних провалов разведки РФ

В августе этого года Европа с удивлением и осуждением наблюдала, как президент России Владимир Путин танцует с австрийским министром иностранных дел Карин Кнайсль на ее свадьбе.

Российский лидер, который до недавнего времени был не слишком желанным гостем в "лучших домах" Европы, внезапно оказался таким на семейном торжестве главной дипломатки европейского государства, которое, на минуточку, в этом полугодии председательствует в Совете ЕС.

Но медовый месяц длился недолго.

В пятницу, 9 ноября, когда "взорвалась" история с отставным полковником из Зальцбурга, которого заподозрили в шпионаже на Россию, Карин Кнайсль вспомнили и танцы, и самовар.

20 лет шпионажа

О шпионе в австрийской армии первой написала газета Kronen Zeitung. По ее данным, ныне отставной 70-летний полковник из Зальцбурга начиная с 1990-х годов передавал ГРУ РФ конфиденциальную информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционной ситуации в стране, а также предоставлял подробные данные о высокопоставленных офицерах. За свою деятельность он якобы получил 300 тыс. евро, а теперь оказался под прицелом прокуратуры.

Газета даже сравнила его с местным "шпионом ХХ века" и "королем всех предателей" – офицером военной контрразведки Австро-Венгрии Альфредом Редлем, который в течение десяти лет успешно выдавал русским австрийских агентов в Петербурге, а также планы размещения войск, водя при этом за нос собственный генштаб.

Но полковник из Зальцбурга заткнул за пояс даже Редля, поскольку избегал разоблачения более двух десятков лет.

Реакция австрийского руководства на шпионский скандал последовала незамедлительно – уже утром 9 ноября канцлер Себастьян Курц и министр обороны Марио Кунасек выступили со специальным заявлением. Как отметил глава правительства, эта ситуация "не улучшит напряженных отношений между ЕС и Россией", поскольку "шпионаж – явление неприемлемое".

Карин Кнайсль в свою очередь добавила, что в случае доказательства вины подозреваемого "отношения между Россией и Австрией будут серьезно обременены". А еще – отменила запланированный на декабрь визит в РФ, о котором договаривалась с Путиным еще летом.

Стороны также обменялись взаимным отзывом дипломатов, а Москва пустила в ход свое привычное оскорбленное красноречие.

"К сожалению, в последнее время наши западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии с соблюдением всех правил приличия, а к мегафонной, обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего не известно", – заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отрицать все и упрекать в ответ – это уже привычная линия поведения российской дипломатии. Только за последний год МИД РФ применял такую ​​тактику несколько раз, когда приходилось реагировать на очередной случай со "схваченным за руку" шпионом.

"Солсберецкий шпиль"

Больше всего шума, конечно, наделала история с отравлением бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля. Его вместе с дочерью Юлией нашли без сознания на скамейке 4 марта в британском городе Солсбери.

Следователи выяснили: Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок", которое производилось на территории бывшего СССР. А уже через неделю премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выступила с заявлением, что ядовитое вещество с высокой долей вероятности – российского производства.

Попытка убийства экс-шпиона и его дочери стала первым покушением с применением нервно-паралитического вещества на территории государства-члена НАТО.

Россия отпиралась как могла и все отрицала, однако это не уберегло ее от последствий. Ответ был на удивление слаженным и невиданным по масштабам – более 25 стран выслали в общей сложности 140 российских дипломатов. Российское представительство в штаб-квартире в Брюсселе сократил и Североатлантический альянс.

Не обошлось и без ограничительных мер. Так, на осень утвердил свой режим санкций за применение химического оружия Евросоюз – пока в списке Брюсселя нет фамилий, но можно не сомневаться, что соответствующие решения не заставят себя ждать. Свои санкции в связи с отравлением в Солсбери ввел и Вашингтон. На первом этапе США запретили экспорт технологий, которые могут использоваться в военных целях. В ноябре же ожидается второй, значительно более жесткий пакет санкций, который может включать снижение уровня дипломатических отношений между США и РФ, сокращение до минимума взаимной торговли и даже запрет полетов в США для российских авиалиний.

Подробности же операции, которая вызвала столь сильную реакцию западного мира, стали известны через полгода после отравления в Солсбери.

5 сентября британские следователи назвали имена двух подозреваемых россиян, которые нанесли "Новичок" на ручку входной двери дома Скрипаля – это Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер Британии в свою очередь с парламентской трибуны объявила: оба являются офицерами ГРУ, российской военной разведки.

Затем был фарс из интервью Петрова и Боширова российскому государственному телеканалу RT. Конечно же, они отрицали свою причастность к химатаке, однако признали, что действительно ездили в Солсбери, но только с туристической целью – посмотреть на "знаменитый своим 123-метровым шпилем собор".

Журналисты Bellingcat выяснили, что одного из подозреваемых в отравлении Скрипаля, называвшего себя "Русланом Бошировым", на самом деле зовут Анатолий Чепига и он – полковник ГРУ. "Александр Петров" же оказался офицером ГРУ России Александром Мишкиным.

Но Россия продолжает упорно все отрицать, и неважно, что доказательства говорят против нее.

Нидерланды

4 октября правительство Нидерландов прибегло к необычному шагу – публично раскрыло детали контрразведывательной операции от 13 апреля этого года. Благодаря этой операции удалось сорвать хакерскую атаку ГРУ РФ против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

10 апреля в аэропорт Амстердама прибыли четверо россиян с дипломатическими паспортами – Олег Сотников, Алексей Минин, Алексей Моренец и Евгений Серебряков (двух последних в Швейцарии обвиняют в шпионаже против Всемирного антидопингового агентства). В аэропорту мужчин встречал представитель посольства РФ.

В намерения шпионов входило совершить с близкого расстояния взлом сети ОЗХО, которая в эти дни дала официальное подтверждение использования нервного агента "Новичок" российского производства в атаке против Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Среди прочего они пытались получить данные по делу катастрофы малайзийского "Боинга".

ГРУшников поймали на горячем, когда те припарковали арендованный автомобиль неподалеку от здания организации, изъяли найденное у них оборудование, отвезли в аэропорт и выдворили ближайшим самолетом в Россию.

Для России раскрытие подробностей операции контрразведки Нидерландов, фотографии подозреваемых и даже копии их дипломатических паспортов точно не были поводом к раскаянию. Реакцией на разоблачение стал вызов посла и обвинения в адрес Гааги в дезинформации.

Впрочем, никто и не ожидал от Москвы признания вины.

Следствием проведенного Нидерландами показательного разоблачения стало оформление давно назревшего призыва к ЕС расширить режим санкций за кибератаки. Этот процесс еще продолжается, хотя, из-за оппозиции Италии, и не так быстро, как того хотелось бы многим государствам-членам.

США

Еще одним громким шпионским делом года стал арест гражданки РФ Марии Бутиной в Вашингтоне.

Ее задержали по подозрению в шпионаже 15 июля этого года, накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Карикатура theglobeandmail.com

Официальные обвинения Бутиной, которая въехала в США по студенческой визе, выдвинули по двум пунктам: в сговоре с целью работы иностранным агентом и деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации.

Согласно документам суда, Бутина "действовала под руководством высокопоставленного российского чиновника и пыталась устраивать встречи с жителями США, имеющими влияние на американскую политику, включая организацию, которая борется за право владения оружием, с целью продвижения интересов Российской Федерации".

Высокопоставленным российским чиновником, скорее всего, является приближенный к Кремлю олигарх Александр Торшин, помощницей которого Бутина работала раньше. Фамилия Торшина есть в санкционном списке США.

На родине женщина известна как основательница общественной организации "Право на оружие", которая выступает за расширение прав на владение короткоствольным нарезным оружием в России. И она, и Торшин являются членами Национальной стрелковой ассоциации США, которая поддерживала кандидатуру Трампа во время президентских выборов 2016 года. Бутина даже участвовала в одном из предвыборных мероприятий Трампа.

При содействии своего сожителя, юриста и члена Республиканской партии Пола Эриксона женщина знакомилась с представителями американского истеблишмента.

Сейчас Бутина уже четыре месяца находится под арестом в американской тюрьме, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Одновременно она стала "иконой" страниц МИД РФ в соцсетях, который называет дело сфабрикованным, требуя освободить Бутину.

Норвегия

Скандинавские страны время от времени представляют отчеты об активности российских спецслужб на своей территории, нередко обвиняя российских дипломатов в шпионаже. Однако о конкретных случаях до сих пор, по крайней мере публично, речь не шла.

Пока 21 сентября в аэропорту Осло перед вылетом из Норвегии не задержали по подозрению в шпионаже сотрудника аппарата Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Михаила Бочкарева, который накануне посещал семинар по цифровым технологиям в парламенте Норвегии.

Норвежские суды дважды приходили к выводу, что доказательств для ареста Бочкарева – более чем достаточно, однако через несколько недель все же приняли решение о его освобождении из-под стражи. Подозрения с россиянина снимать не стали, однако позволили ему вернуться на родину.

И это при том, что с декабря прошлого года в российской тюрьме находится обвиненный в шпионаже бывший норвежский пограничник Фрод Берг. Задержание Бочкарева на какое-то время дало ему мнимую надежду на обмен.

Многие в Норвегии восприняли освобождение россиянина как досадную ошибку, а то и позор собственных спецслужб.

Это же добавило аргументов российской стороне, которая с удвоенным рвением взялась распекать Норвегию за то, что та якобы поддалась господствующей на Западе "параноидальной шпионской истерии".

Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после освобождения Бочкарева потребовала для российских чиновников гарантий во время визитов в Норвегию, а российское посольство в Осло не может успокоиться до сих пор, требуя от норвежского правительства извинений.

Почему Австрия?

Австрия – одна из тех стран, которые даже во времена наибольшей напряженности между Россией и Западом традиционно сохраняли к ней дружеское отношение. Особенно это стало заметным после прихода к власти коалиции правоцентристской Народной партии и ультраправой Партии свободы.

Визит Путина в Вену в июне, его танцы на свадьбе Карин Кнайсль, встречный визит Себастьяна Курца в Москву в октябре... Австрия стала одной из немногих стран ЕС, которые не стали высылать российских дипломатов (или шпионов) в ответ на отравление Скрипалей в Солсбери. Вену даже рассматривали в качестве возможных площадок для встречи Путина и Трампа летом (но в итоге выбрали Хельсинки).

Похоже, однако, что для России дружба идет отдельно от интересов, а безнаказанность только разжигает аппетиты и дерзость.

Последний шпионский скандал может оказаться холодным душем для Вены. А тот факт, что речь идет уже не об одном шпионе, а как минимум о двух, может не дать спустить дело на тормозах.

Не исключены и неудобные вопросы к австрийским властям, которые до сих пор так беззаботно заигрывали с путинской Россией.

Еще в пятницу председатель оппозиционной партии "Список Петера Пилца" потребовал парламентского расследования в отношении Партии свободы, которая заключила договор о дружбе с "Единой Россией" и которую он назвал "риском для безопасности Австрии".

Но завершится ли разводом медовый месяц Москвы и Вены и заговорит ли Австрия одним голосом со сторонниками более жесткого подхода к России, покажет только время.

Автор: Иванна Костина,

"Европейская правда"