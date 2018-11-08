Киевский разворот Виктора Орбана: 5 задач для нового посла Венгрии

В последние три недели в украинско-венгерском конфликте наконец "замолчали пушки" и заговорили дипломаты. Как следствие, обе страны сделали пусть небольшие, но очень важные в нынешней ситуации шаги навстречу.

Будапешт изменил скандальное название "уполномоченного по Закарпатью", а Киев дал агреман – согласие на назначение нового посла Венгрии в Украине.

Оба решения, особенно последнее, является поводом для сдержанного оптимизма, ведь они могут стать новой точкой отсчета в отношениях двух стран – если не перезагрузить их, то хотя создать дополнительные условия для движения от бессмысленных противостояний к восстановлению доверия.

Но сейчас стоит разобраться, кто же станет новым представителем Венгрии в Киеве и какие задачи поставил перед ним венгерский премьер Виктор Орбан.

Кадры тормозят все

"Кадровые вопросы" возникли на повестке дня украинско-венгерских отношений еще летом, и хотя они формально не связаны друг с другом, об этих проблемах стало известно почти одновременно.

Еще в начале августа Украина публично возмутилась появлением в правительстве Венгрии должности с провокационным названием "уполномоченного по Закарпатью", в котором Киев усмотрел посягательство на свой суверенитет в регионе. Тогда же венгерские дипломаты неофициально рассказали, что Киев несколько месяцев подряд блокирует назначение нового посла, оставляя без ответа на запрос об агремане для него.

Вскоре министры Климкин и Сийярто якобы договорились об "обмене" – взаимном решении этих проблем, а также объявили об этом публично.

В обеих столицах целых три месяца синхронно медлили с выполнением договоренностей, уверяя при этом, что никаких политических проблем нет, а есть только "технические вопросы", которые мешают выполнить договоренности.

Интересно, что столь длительная пауза на самом деле вредила прежде всего Венгрии.

С одной стороны, потому что в Будапеште, несмотря на договоренность, не меняли скандальное название должности "уполномоченного по Закарпатью", заставляя чиновника Иштвана Грежу одна за другой отменять свои плановые поездки в Украину. Ведь приезд до изменения названия должности создавал опасность объявления его персоной нон грата.

С другой – в Киеве не спешили выдавать агреман на назначение Иштвана Ийдярто новым венгерским послом, тогда как его предшественник Эрно Кешкень уже давно "сидел на чемоданах".

Но пока стороны демонстрировали неуступчивость и принципиальность в кадровых вопросах, в украинско-венгерских отношениях произошло новое, значительно более серьезнее обострение. Его спровоцировало видео венгерского консульства в Берегове, на котором зафиксировано, как граждане Украины присягают на верность Венгрии, а присутствующий на церемонии представитель Будапешта советует им скрывать этот факт от украинского государства.

Далее конфликт только обострялся: была взаимная высылка консулов, списки "Миротворца", провокационные борды и тому подобное. Все смешалось в кучу – и ситуация снова достигла той критической точки, которую две страны уже проходили в начале этого года, когда на фоне конфликта по образовательному закону дважды за месяц произошли взрывы в офисе КМКС в Ужгороде.

Как тогда, так и теперь в конце концов стало очевидно, что обе стороны зашли слишком далеко в противостоянии, а единственный, кому это выгодно – Кремль, который давно и системно работает на то, чтобы перессорить двух соседей.

Впрочем, и в Киеве, и в Будапеште осознали, что дальнейшая эскалация вредит им обоим, а потому умерили страсти и попытались двигаться навстречу. Пусть даже мелкими шагами.

Автору этих строк не раз приходилось слышать от дипломатов из обеих столиц, что важную роль в восстановлении конструктивного диалога между Украиной и Венгрией второй раз за год сыграл Вашингтон.

Несмотря на стереотипы о чрезмерной симпатии венгров к Москве, на самом деле Будапешт ориентируется на США не в меньшей степени, чем Киев. В конце концов, Петер Сийярто публично признал "миротворческую" роль Вашингтона в вопросе участия Украины в саммите НАТО.

Советник госсекретаря США Уэсс Митчелл, главы МИД Венгрии и Украины общаются в Париже, январь 2018 Фото Hungary Today

Неудивительно, что в последние три недели, после вмешательства США, события развивались по тому же сценарию, что и несколько месяцев назад: Павел Климкин и его венгерский коллега внезапно провели сразу несколько встреч и оптимистично заявили о готовности искать компромисс.

Начали они с упомянутых в начале этой публикации "технических вопросов" – переименования должности венгерского уполномоченного по Закарпатью, консульских консультаций и агремана для нового посла Венгрии в Киеве.

Так, 30 октября стало известно, что Будапешт все же изменил название должности Иштвана Грежи, с уполномоченного министра по развитию Закарпатской области наконец на ответственного за сотрудничество Сабольч-Сатмар-Берегской и Закарпатской областей.

Как подтвердили источники "Европейской правды" в МИД двух стран, в тот же день посла Венгрии в Украине Эрно Кешкеня пригласили в МИД, чтобы вручить ему агреман на назначение его преемника в Киеве.

Как и сообщала ЕП еще в начале сентября, новым послом станет Иштван Ийдярто.

Это вопрос решенный. Как и судьба Иштвана Грежи: в эту среду, 7 ноября, он наконец прибыл на Закарпатье, где его не видели с начала августа. Привез очередную партию вакцины.

Конечно, это еще не повод говорить о "мире" между Украиной и Венгрией, но "кадровый обмен" может стать первым шагом в этом направлении.

Who is Mr. Íjgyártó?

Уже в этот четверг, 8 ноября, Иштван Ийдярто прибудет в Киев и фактически начнет свою дипломатическую миссию в Украине. Вручение верительных грамот, по данным источников, планируется уже в ближайшие недели, точно до конца ноября.

Кроме официальной биографии, нескольких выступлений на международных выставках и в парламенте Венгрии, а также считанных интервью, трудно найти хоть какую-то важную информацию о Ийдярто в открытых источниках.

Мало знают об этом венгерском дипломате даже ведущие международные обозреватели венгерских изданий, с которыми удалось пообщаться, готовя этот материал.

Иштван Ийдярто Фото Lajos Soós/MTI

На сайте Министерства иностранных дел и внешней торговли он до сих пор фигурирует как один из заместителей Петера Сийярто, ответственный за направление культурной дипломатии.

Впрочем, по информации нескольких источников в МИД Венгрии, фактически с мая этого года Иштван Ийдярто только формально занимает эту должность. Вместо этого он полностью погрузился в "украинский вопрос" и готовится к работе в Киеве.

Коллеги Иштвана Ийдярто, в том числе те, кто помнит его по работе послом в России в течение 2010-2014 годов, говорят, что в то время Ийдярто не запомнился ничем особенным – он лишь озвучивал официальную позицию Будапешта, в том числе и о том, что антироссийские санкции – контрпродуктивны, а Венгрия их поддерживает только ради единства в ЕС.

Никаких сомнений, именно эта страница в биографии нового венгерского посла станет его наиболее уязвимым местом при работе в Украине. Так что Иштвану Ийдярто следует заблаговременно приготовиться к вопросам о санкциях. А еще – о российской агрессии и о том, чей Крым.

Как показывает последний опыт бывшего первого заместителя миссии ОБСЕ на Донбассе Александра Хуга, в Киеве уже никого не удовлетворяют протокольные ответы на эти вопросы со стандартными эвфемизмами.

Интересный факт: венгерский дипломат родился на территории современной Украины, в Берегове. Это может стать хорошим козырем в его общении со СМИ: мол, "я свой, то есть ваш". Хотя этот козырь условный, ведь школу Ийдярто заканчивал уже в Венгрии, куда переехала его семья, когда он был еще ребенком.

Поэтому и украинский ему пришлось учить с нуля. Но важно то, что он его действительно учит.

Именно знание украинского может стать главным козырем нового посла, тем более на фоне именно языкового противостояния Киева и Будапешта.

До сих пор среди венгерских дипломатов знание украинского было редким исключением. Понимал его, но не говорил и последний венгерский посол Эрно Кешкень, который общался в Украине или на русском, или через переводчика.

К слову, несколько месяцев назад, на фоне языкового спора с Киевом по закону об образовании, в венгерском МИД стартовали курсы украинского языка. Не исключено, что их посещал и новый посол. По крайней мере, о том, что он активно осваивает украинский, рассказывает и Павел Климкин, и венгерские источники ЕП. А учитывая открытие в Будапеште языковых курсов, Иштван Ийдярто будет не единственным из дипломатов, кто готовится поразить всех в Киеве своим знанием украинского языка.

И это – действительно замечательно.

Коллеги, причем не только из венгерских дипломатических кругов, характеризуют Иштвана Ийдярто как 100% технократа, очень рассудительного и умеренного. Порой – слишком умеренного. Он может быть хоть и более гибким в коммуникации, но гораздо менее публичным и проактивным, чем его предшественник Эрно Кешкень.

Хотя в этом ключе важно принимать во внимание условия, в которых работал Кешкень и в которых придется работать Ийдярто.

Если предыдущий посол Венгрии внезапно оказался в эпицентре очень жесткого политического противостояния между Киевом и Будапештом, то новый едет в Украину с опытом и аналитикой этого противостояния, а также возможностью попробовать помочь двум странам перезагрузить отношения.

Как только возник спор с Киевом, инициативный Кешкень, похоже, перестал вписываться в венгерскую дипломатическую вертикаль, возглавляемую лично Виктором Орбаном, который часто принимает решения единолично, с учетом собственных политических инстинктов. Собственно, последний год так и происходило: Будапешт взял все в свои руки и часто не видел особой необходимости советоваться со своим посольством в Киеве.

Сейчас ситуация изменилась, и "технократический" Ийдярто хорошо подходит на роль посла, с которым Виктор Орбан будет не только на постоянной личной связи, но и вернет его в цепочку принятия решений по Украине.

5 задач для нового посла

Хотя решение о назначении нового венгерского посла было принято еще в мае и соответствовало плановой ротации, но после того, как Киев сначала вернул документы Ийдярто, а отношения между странами вновь обострились, в Будапеште обсуждали и альтернативный сценарий – не менять своего представителя, пока в Украине не пройдут президентские и парламентские выборы и хотя бы немного не прояснится ситуация.

Впрочем, Виктор Орбан выбрал диаметрально противоположное решение. Похоже, что он хочет сыграть на опережение: разобраться, что же происходит в Украине, почему принимаются именно такие законы об образовании и языке, а в итоге – перезагрузить отношения с Киевом на высшем уровне, как венгерский премьер и привык вести дипломатию.

В этих направлениях и будет работать Иштван Ийдярто и его команда. Уже работает.

И поэтому до 31 марта 2019 года мы с вами вряд ли вновь услышим в заявлениях из Будапешта прямые обвинения в адрес Петра Порошенко, мол, тот сознательно ущемляет венгров ради своего рейтинга.

Те слова Петер Сийярто сказал в разгар последнего обострения с Киевом, впервые с момента возникновения недоразумений между странами персонально обвинив украинского президента и намекнув, что его время в этой должности истекает.

Это было крайне недальновидно даже для скандального венгерского министра.

И в венгерском МИД, похоже, очень быстро это поняли. Не без подсказок Иштвана Ийдярто, конечно.

Пожалуй, главная задача будущего венгерского посла уже сегодня – убедить Виктора Орбана не горячиться минимум до второго тура, а лучше вообще стать только зрителем в украинском избирательном театре, не поддерживать ни одного из кандидатов до самого конца и дистанцироваться от всех предыдущих месседжей из Будапешта – пусть и неофициальных и кулуарных – мол, там уже определились со "своим кандидатом", и им стала Юлия Тимошенко.

Вместо этого лучше сосредоточиться на подготовке почвы для сотрудничества с украинской властью после выборов, кто бы ни возглавил страну. И в этом ключе очень уместна венгерская инициатива, которую недавно озвучил все тот же Петер Сийярто – заключить двустороннее соглашение о защите нацменьшинств.

На самом деле речь идет фактически об аудите и упорядочении всей нормативной базы сотрудничества двух стран. Сейчас кажется, что обе стороны понимают необходимость такого шага.

Вот лишь один пример из последнего скандала вокруг видео из консульства Берегове. Кроме Венской конвенции о консульских сношениях, Киев и Будапешт заключили в мае 1991 года аналогичный двусторонний документ. Согласно пункту 1 статьи 29 этой двусторонней конвенции, "консульское должностное лицо в пределах консульского округа имеет право принимать любые заявления, необходимые согласно законодательству представляемого государства, по вопросам гражданства".

Именно этот пункт статьи Будапешт приводит в качестве законного основания для выдачи венгерского гражданства украинцам в своих консульствах на территории Украины. Хотя это пусть и косвенно, но все же противоречит украинскому законодательству о гражданстве, а потому противоречит и другим статьям этой и Венской конвенции о консульских сношениях.

Это лишь один из примеров коллизии, которых на самом деле в двусторонних соглашениях немало. Синхронизировать все – серьезная дипломатическая работа, которую придется выполнять в том числе Иштвану Ийдярто. Это его задача номер 2.

Третья задача – восстановление положительного имиджа Венгрии в Украине, который серьезно пострадал за последние полтора года споры с Киевом, в том числе на Закарпатье, где также немало хороших венгерских инициатив омрачены безответственной политикой.

Было бы хорошо, если бы в этот список задач Иштван Ийдярто добавил также цель расширить политику Будапешта по Украине с исключительно венгерской общины и Закарпатья на всю страну, тем более, что венгерский бизнес неплохо у нас представлен – Wizz Air, OTP Bank, Gedeon Richter успешно работают в Украине уже не первый год. Это четвертая задача.

Виктор Орбан и Петер Сийярто Фото ЕРА

И пятая, пожалуй, самая трудная, но со стратегической точки зрения, возможно, самая важная и точно самая сложная задача – вычистить венгерскую внешнюю политику в отношении Украины от гибридного влияния Кремля и российских нарративов об украинских фашистах, нацистах, хунте, агентах Сороса, Украине как failed state и "буферной зоне" Российской империи.

В Будапеште постоянно акцентируют на суверенной внешней политике как фундаменте венгерской независимости.

Пора Виктору Орбану сформировать действительно суверенный внешний курс в отношении Украины.

А также – наконец осознать, что Украина – это не часть "российской зоны влияния", а независимое государство, которое имеет право на собственный курс в отношении Венгрии.

К сожалению, не для всех в венгерском правительстве это очевидно. Но без этого Будапешту не удастся восстановить дружеские отношения с Киевом.

Автор: Дмитрий Тужанский,

политический эксперт