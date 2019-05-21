Зе-дипломатия: кто и как будет руководить внешней политикой при новом президенте

Президент Владимир Зеленский определился с главными претендентами на должности министра иностранных дел и своего внешнеполитического советника.

Эти решения еще не обнародованы официально, а значит, не окончательны, но все собеседники "Европейской правды" оценивают их как "почти достоверные". Посол Украины в НАТО Вадим Пристайко, которого называют наиболее вероятным кандидатом на пост главы МИД, уже дал публичное согласие на свое назначение. Заместительница Климкина Елена Зеркаль, скорее всего, будет курировать внешнюю политику на Банковой.

Стоит отметить, что Зеленский, в команде которого был настоящий провал в сфере внешней политики, в конце концов сделал правильный выбор. У обоих дипломатов есть авторитет и достижения; оба доказали свою эффективность. И, к слову, оба позволяли себе не всегда соглашаться с Порошенко – не исключено, что это прибавило баллов в их пользу.

Завершатся ли на этом изменения в дипкорпусе? Вряд ли. Есть все основания ожидать смены послов, в том числе в ключевых странах.

Но сейчас главное – разобраться, что означает выбор этих кандидатур и что он значит для внешней политики Украины.

Дипломаты не Порошенко

Зеленский уже давно обещал представить команду, на которую он планирует опираться на посту президента, в том числе в вопросе внешней политики. Сначала говорилось, что он определит этих людей до первого тура; дальше срок перенесли на начало мая, после этого ждали "до инаугурации"... Но в понедельник президента привели к присяге, а никаких имен от него так и не прозвучало.

В известной степени ответ по поводу команды дали первые международные встречи президента, в том числе с делегациями из США, Венгрии, Литвы, Эстонии и Грузии.

На фото с этих событий рядом с Зеленским оказались дипломаты, которых "Зе-штаб" до сих пор ни разу не представлял как "своих людей", хотя и ходили слухи об их контактах с командой новоизбранного президента. Это – действующий посол Украины в НАТО Вадим Пристайко и заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

Причем это – не все дипломаты, с которыми контактировала "Зе-команда". "Европейской правде" известны еще несколько фамилий действующих дипломатов, которые рассматривались как возможные. В мае Зеленский провел несколько встреч с Павлом Климкиным.

Шеф МИД стал единственным "порошенковским" чиновником, которого "Зе" не объявил своим врагом.

В частности, в своем выступлении в день инаугурации Зеленский поименно называл тех чиновников из президентской квоты, кого Верховная рада должна уволить как можно скорее – генпрокурора, главу СБУ и министра обороны. А вот министра иностранных дел новоизбранный президент в этом списке не упомянул.

И то, что Климкин перед тем написал заявление об отставке, не является достаточным оправданием, ведь он останется главой МИД, пока не будет уволен Радой – или до формирования нового правительства.

Похоже, новый президент умышленно провел распределение между "плохими людьми Порошенко" и "хорошими людьми Порошенко".

Команда Климкина для Зеленского?

На самом деле контакты между министром и новоизбранным президентом не удивляют.

Нет оснований говорить и о "внезапном переобувании": те, кто по работе регулярно общаются с Павлом Климкиным, хорошо знают, что он хоть и был министром по президентской квоте, но довольно давно начал отдаляться от Банковой.

И хотя подавляющее большинство украинских дипломатов наверняка голосовали во втором туре за Петра Порошенко, МИД как структура не участвовал в выборах на стороне кого-либо из кандидатов. Климкин, в отличие от некоторых других чиновников, не стал вип-агитатором Порошенко. Его, в отличие от других соратников тогда действующего президента, не было на "Олимпийском" во время дебатов перед вторым туром выборов.

Более того, Климкин позволял себе ставить под сомнение предвыборные слоганы своего "босса".

В то время как на Банковой продвигали идею "Порошенко или Путин", Климкин публично доказывал обратное – что ни один из ключевых кандидатов не несет угрозы "российского реванша".

"Того, кто решится вести дела с россиянами на их условиях, в тот же день или максимум на следующий просто выкинут из окна. Надеюсь, не буквально, но и буквально тоже", – эффектно пояснил министр, например, в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности.

Примечательно, что сам Павел Климкин сейчас подчеркивает, что не намерен бороться ни за какие должности в "Зе-команде". В том числе он сразу отверг возможность остаться министром – однако предложил варианты кандидатур своего преемника и руководителя внешнеполитического блока АП. "Зеленский спросил, кто, по моему мнению, и какие должности мог бы занимать... Я дал несколько фамилий", – рассказал министр в интервью "Левому берегу".

И очень похоже, что советы Климкина в "Зе-команде" восприняли всерьез.

"Зе" как Зеркаль

Для большинства граждан международные дела ассоциируются исключительно с системой МИД. Ну и, конечно же, лично с президентом.

Однако есть еще один мощный центр формирования внешней политики – это администрация президента. Порой даже говорят, что внешнеполитический советник имеет больше влияния на международную политику, чем министр. По действующему законодательству именно за АП, а не за МИДом, остается последнее слово при утверждении всех послов, их заместителей и советников в посольствах.

Зеленский, в отличие от Порошенко, не считает себя специалистом по международным делам, и это дополнительно повышает роль "теневого МИДа", то есть внешнеполитического советника. И если система не будет изменена, то именно АП в последующие годы будет определять внешнеполитическую стратегию государства. Зато МИД остается выполнять курс, определенный на Банковой.

Нечего и говорить, что это назначение крайне важно. Этот пост, как ожидается, займет Лана (Елена) Зеркаль, которая в настоящее время работает заместителем главы МИД.

В МИДе обычно говорят, что Зеркаль – член команды Климкин. Это лишь отчасти правда.

На дипломатическую службу она пришла в 2014 году, и сразу – на должность заместителя министра. Зеркаль победила на конкурсе заместителей министров по вопросам европейской интеграции, который проводился почти во всех министерствах.

Примечательно, что тогда конкурс стал предметом критики из-за некоторых сомнительных победителей, но МИД эта критика не коснулась. Зеркаль хоть и не является карьерным дипломатом, но успела изрядно "засветиться" на дипломатическом поприще. В 2001-2013 годах она работала в Минюсте на международном направлении; была в составе переговорных групп по вступлению в ВТО, по Соглашению об ассоциации. Со стороны МИД последнюю группу возглавлял... Павел Климкин!

Из-за всего этого Зеркаль действительно можно называть членом условной "команды Климкин".

И вполне можно предположить, что в своих разговорах с "Зе" министр предлагал именно ее кандидатуру.

Что означает назначение Елены Зеркаль (конечно, если ее окончательно утвердят в должности)?

Для международных партнеров Украины это назначение однозначно идет "в плюс". ЕвроПравде уже приходилось слышать положительные отзывы об этом выборе "Зе-президента". Последние годы Зеркаль была, по сути, вторым человеком в МИД – именно она обычно заменяла Климкина, когда тот был в командировках (то есть добрую половину дней в году). К тому же в ЕС ее знают еще с тех времен, когда Украина вела переговоры об ассоциации, а также по опыту трехсторонних газовых и торговых переговоров с РФ уже после Революции достоинства.

Кстати, умение вести жесткие переговоры, особенно по торговым вопросам, обычно называют сильной стороной Зеркаль.

Есть смысл также упомянуть о двух сферах, за которые она была ответственной в последние годы. Зеркаль координировала выполнение Украиной требований ЕС для введения безвизового режима. А в последние годы она переключилась на международные суды Украины с россиянами – Международный суд ООН в Гааге, Трибунал ООН по морскому праву и т.д.

Из слабых сторон на ум приходит разве что то, что Зеркаль не является карьерным дипломатом (прежде всего она – юрист-международник), и поэтому по отношению к ней есть определенная настороженность в кругу украинских дипломатов. Но вряд ли "внесистемность" Зеркаль станет аргументом против ее назначения для внесистемного президента.

НАТО для Зеленского

Кандидат на должность министра Вадим Пристайко, в отличие от своей коллеги – карьерный дипломат. Международными делами занимается с 1994 года. Начинал в тематике международной торговли; с 1997 года работает в структуре МИД, также работал во внешнеполитическом блоке АП.

Интересно, что он не является дипломатом по образованию. Пристайко – "технарь", окончил КПИ, специалист по информационным технологиям (это, к слову, в известной степени сближает его с Климкиным, выпускником МФТИ).

Важная деталь: автору этих строк ни разу не приходилось слышать критику или недовольство в адрес Пристайко от действующих дипломатов. Потенциальному министру иностранных дел удавалось завоевать уважение к себе в министерстве (а он работал и заместителем, и первым заместителем министра). И именно это делает кандидатуру Пристайко крайне удачной для Зеленского.

Не стоит скрывать правду: в МИД новому президенту не верят.

Украинский дипкорпус в подавляющем большинстве голосовал за Порошенко. Немало было тех, кто откровенно боялся победы "Зе-команды". Поэтому сейчас президенту нужен тот, кто сможет навести мостик доверия между ним и другими дипломатами.

А еще очень важна специализация Пристайко. Он – убежденный евроатлантист, один из лучших специалистов по вопросам Альянса в верхушке МИД. Работал по тематике НАТО еще с 2007 года, а два года назад стал послом Украины в Альянсе. И, надо заметить, очень эффективным послом. Поэтому если Зеленский действительно хочет доказать и украинцам, и западным партнерам, что он поддерживает сближение Украины с Альянсом, то номинация Пристайко на пост министра может сильно в этом помочь.

Что это значит?

Конечно, назначение "правильных" топ-дипломатов само по себе не решит никаких проблем Украины. Впереди у нас непростые годы. Украина Зеленского должен убедить Запад сохранять давление на Россию и одновременно – помогать нашей стране реформироваться.

Конечно, никакие "правильные люди" на должностях не сработают, если обещания реформ останутся только обещаниями.

Конечно, "Зе-президенту" придется также решать непростые проблемы с западными соседями. Здесь, к слову, также можно поставить большой плюс Пристайко, который последовательно отстаивал интересы Украины в конфликте с венграми, называя вещи своими именами ("Меня беспокоит фетишизация этого процесса со стороны Венгрии, которая фактически доводит ситуацию до абсурда", – заявлял он, к примеру, в прошлом году).

Но любая дорога начинается с первого шага.

Выбор этих кандидатур – если он будет подтвержден официально – станет очень правильным шагом со стороны президента Зеленского.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"