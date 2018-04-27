Венгрия фетишизирует языковой вопрос и доводит ситуацию до абсурда - Пристайко

Требуя отменить образовательный закон и блокируя заседания комиссии Украина-НАТО, Венгрия доводит ситуацию до абсурда.

Об этом заявил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды".

Комментируя последнее заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, он подчеркнул, что урегулирование ситуации зависит от Будапешта.

По его словам, Украина предпринимает все необходимые шаги для урегулирования ситуации вокруг закона об образовании.

"Как они интерпретируются венгерской стороной, в этом действительно серьезная проблема. Меня беспокоит фетишизация этого процесса со стороны Венгрии, которая фактически доводит ситуацию до абсурда, которая собирает все больше и больше каких-то новых аргументов, выходящих за рамки языковой статьи закона", - заявил Пристайко.

Он отметил, что комиссия Украина-НАТО для Киева является очень важным форматом, которому в этом году исполняется 20 лет.

Однако, по словам посла, блокировка Венгрией заседаний Комиссии Украина-НАТО не означает невозможность встретиться с государствами НАТО отдельно, и "президент Порошенко это делает".

Поэтому, подчеркнул Пристайко, если Венгрия заблокирует встречу на саммите, Украина будет искать другие пути донести свою позицию.

Как сообщалось, глава МИД Венгрии заявил, что проведение встречи Украина-НАТО на саммите зависит исключительно от Украины.