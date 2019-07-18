Украинское "покушение" и российские деньги: как вице-премьер Италии пытается избежать наказания

Літо в Італії стало по-справжньому "політично спекотним": стали відомими імена так званої "фантастичної четвірки" італійців, пов’язаних із перемовинами в Москві щодо фінансування кампаній італійської партії "Ліга".

Отож, "блискучі уми" у проведенні перемовин спробують вкотре довести, що звинувачення у фінансуванні партії з РФ неправдиві, використовуючи для цього найкращі взірці російської пропаганди.

В тому числі - звинувачення на адресу "українських неонацистів".

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"Лігу"звинувачують у домовленості із росіянами співфінансувати політичні перегони в Європарламент. Сюди залучена російська компанія "Роснєфть", афілійована з нею фірма "Авангард" (належить олігарху Малофєєву), що мала переказати кошти через один із італійських банків та використати їх для політичної кампанії "Ліги" на євровиборах 26 травня цього року.

Перемовини велися у московському готелі "Метрополь" 18 жовтня минулого року.

Передбачався там "великий куш": продаж російською нафтовою компанією 3 млн. тонн нафти італійському нафтовому гігантові Eni на суму 1,5 мільярда доларів протягом року.

Ціна, однак, повинна була бути зниженою щонайменше на 4%, що дозволило б "Лізі" готівкою отримати приблизно $65 млн для фінансування своєї виборчої кампанії, про що розповідає знамените скандальне аудіо BuzzFeed.

Сальвіні уже не вперше заперечив, що його партія отримувала будь-які кошти з Москви. На заклик колег із Демпартії прийти до парламенту та прояснити усі деталі, віцепрем’єр-міністр Італії відмовився, назвавши такі виклики "розмовою ні про що", погодившись лише дати необхідні відповіді під час наступної години запитань до уряду.

Прокурори Мілану 15 липня вже внесли до реєстру підозрюваних та викликали на допит "праву руку" Маттео Сальвіні, колишнього прессекретаря лідера "Ліги" Джанлуку Савоїні. Це ім’я невідоме українським читачам, але впізнаване для італійців. Його називають "сірим кардиналом" та вірним соратником Сальвіні, який очолює іще й асоціацію "Ломбардія-Росія".

Саме Савоїні торік зустрічався разом з двома іншими італійцями і трьома росіянами обговорити технічні деталі партійного фінансування.

Проте колишній прессекретар очільника "Ліги" скористався правом не відповідати на запитання прокурорів, відмовившись свідчити.

Цікавим є те, що іще минулого тижня в емоціях Сальвіні заявляв, що не знає яким чином Савоїні опинився восени минулого року в "Метрополі". "Його ж туди ніхто не запрошував",- коментував лідер "Ліги".

У відповідь, депутати з Демпартії 16 липня розгорнули у парламентській залі плакати з фотографіями Сальвіні та Савоїні разом із росіянами.

Доповідь в Сенаті щодо Савоїні вже оголосив прем'єр-міністр Джузеппе Конте. А інший віцепрем'єр і лідер руху "5 зірок" Луїджі ді Майо зажадав створити парламентський слідчий комітет, щоб вивчити питання фінансування "усіх партій".

Проти цього виступають представники Демпартії. Вони пропонують спочатку розібратися із незаконними оборудками коаліційних партій, зокрема, розпочати із "Ліги" і конкретно звітувати по "російській" справі. Таке фінансування порушує італійське виборче законодавство, яке забороняє політичним партіям приймати великі іноземні пожертвування.

Цього тижня стали відомими й інші імена італійських перемовників у "Метрополі". Це Франческо Ваннуччі ("дідусь Франческо", як його люб’язно іменують в аудіозаписі) - італійський підприємець та колишній співробітник найстарішого банку Італії "Monte dei Paschi di Siena".

Інше ім’я, що зацікавило прокурорів Мілану у розслідуванні можливої міжнародної корупції, - це юрист та адвокат Джанлука Меранда, який у записі фігурує як "Лука".

"Танджентополі"-2

Іще не відомо коли будуть викликані на допит вищезгадані італійці, але італійським громадянам не все одно, що відбувається.

І тут варто пригадати, що щось подібне вже було в італійській політиці. У 1992-1993 роках міланські прокурори розпочали цілу плеяду операцій правоохоронних органів "Чисті руки". Звинувачення було висунуто 32 політикам, серед яких були й колишні міністри та їх заступники.

Всепроникаюча корупція в італійській політичній системі, яка була розкрита під час операції, отримала назву "Танджентополі" ("місто хабарів").

Після цього відбулися дострокові парламентські вибори і неочікувано на них перемогу здобула невідома тоді партія "Вперед, Італіє", але із доволі відомим лідером – Сільвіо Берлусконі.

Втім, нинішня ситуація має принципову відмінність від подій 90-х.

Тепер звинувачення у корупції висунуто представникам партії, лідер якої є міністром внутрішніх справ.

Тут варто додати, що зв'язок із росіянами – не єдина темна пляма коаліційної партії "Ліга".

Проти неї вже відкрито декілька проваджень щодо "оборудок" із партійними коштами у прокуратурах Генуї та Риму.

Йдеться про 48,9 млн євро, які партія "Ліга Норд" не задекларувала протягом виборчих кампаній 2008-2010 років. Саме через це Умберто Боссі, засновник партії "Ліга Норд", подав у відставку через звинувачення в корупції.

Крім того, також згадаємо провадження про 300 тисяч євро, які партія "Ліга" отримала через громадську організацію "Більше голосів" (якою керує фінансист команди "Ліга" Джуліо Чентемеро), але не відобразила у своїй партійній документації.

У відповідь сенатори від Демпартії вже ініціювали законопроєкт про створення спеціальної "Парламентської комісії з розслідування переговорів між представниками партії" Ліга" та особами російської національності".

Звісно, по-перше, мова тут йде про те, що зв’язки "Ліги" треба перевірити на предмет впливу цього факту на зовнішню політику Італії. Як наслідок, по-друге, не завадить і з’ясувати обставини обрання італійських представників до Європарламенту 26 травня цього року.

Проте, за її створення має проголосувати більшість в італійському парламенті. І тут, звісно, Демпартія поки не знайшла союзників для того, щоб ця законодавча ініціатива набула чинності.

Щодо політичної ваги такої Комісії, то її функції не потрібно плутати із безпосередньо судовою гілкою влади. Вона має виключно політичну вагу, адже завдання комісії полягатиме в зібранні інформації та даних, необхідних для належного функціонування обох палат парламенту.

Наразі, мова йде також про потенційне висунення вотуму недовіри саме віцепрем’єру Сальвіні.

Для цього необхідне звернення за підписом не менше 63 депутатів. Потім – відбудеться голосування в парламенті.

Беручи до уваги, що партія "Ліга" має там більшість, буде складно знайти тих, хто підтримає таку ініціативу. Але, з іншого боку, постійні суперечки із коаліційними партнерами "Рухом 5 зірок" можуть похитнути таку впевненість.

"Український замах"

Скандальний політик Сальвіні не був би самим собою, якби не знайшов найнесподіваніший вихід переключити увагу від розслідування…. на піар. На радість російським ЗМІ Маттео Сальвіні заявив, що отримав погрози від "українського угрупування", що складалося із неонацистів. Відразу зауважимо, що слідчі органи Італії так і не знайшли підтверджень інформації про загрозу життю Сальвіні, в тому числі, від української групи.

А скандальна заява італійського віце-прем’єра, ймовірно, стала реакцією на появу в італійському інформаційному просторі двох тем, пов’язаних із війною на Донбасі.

Перша – вилучення арсеналу зброї та арешт італійською поліцією трьох осіб, які брали участь у бойових діях на непідконтрольній Україні частині Донбасу.

Друга подія – це гучний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, який наразі активно використовується у пропагандистських цілях проросійськими силами в Італії.

По-суті, Маттео Сальвіні спробував відвернути увагу від звинувачення у фінансуванні Москвою за допомогою типово російських піар-інструментів.

Як би там не було, розслідування у справі фінансування Кремлем одної з провідних партій Італії поступово просувається.

Політичні хитросплетіння в Італії стануть сюжетом іще не для одного голлівудського фільму. Звісно, побачимо, наскільки факт нового "Танджентополі" буде доведено.

Проте, уже зрозуміло, що суспільний розголос від втручання у справи обрання депутатів до інституцій ЄС вже не вдасться приховати. А тому "Танджентополі-2" неодмінно матиме свої наслідки.

Автор: Вікторія Вдовиченко,

кандидат історичних наук,

асоційований експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"