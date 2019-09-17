Евроинтеграция в "турборежиме": какое место займут Европа и НАТО в работе нового правительства

В Евросоюзе впервые прокомментировали "турборежим", взятый новой властью. В то время как в Украине он у многих вызывает беспокойство, в Брюсселе в этом видят скорее повод для комплиментов.

Персональный состав правительства ЕС не комментирует, но особое значение и для европейских, и для украинских экспертов имеет то, что в нем сохранилась должность заместителя премьера по европейской и евроатлантической интеграции.

Но это не значит, что все проблемы решены.

Уже сейчас очевидно, что понимание европейской интеграции есть не у всех чиновников, причем до сих пор не ясно, достаточно ли его также у премьера.

Прошлых недель достаточно и для первых выводов о том, что следует сделать новой власти для быстрого успеха на европейском и натовском направлениях. И скорость здесь важна также для того, чтобы выполнение обязательств Украины совпало с приоритетами президента Зеленского.

"Европейская правда" выяснила, с какими вызовами уже столкнулся евроинтеграционный блок правительства и что следует изменить в правительственной работе.

Координатор без министерства

Две недели назад, в день формирования нового правительства, у сторонников европейской интеграции были все основания праздновать победу.

Несмотря на заявления видных представителей Зе-команды о том, что из правительства исчезнут должности вице-премьеров (которых в прошлом правительстве было аже шестеро!), для "европейского вице" премьер сделал исключение. Эту должность занял Дмитрий Кулеба (до этого назначения – посол Украины в Совете Европы), к которому нет претензий ни у Евросоюза, ниу экспертного сообщества, ни у предыдущей власти.

Еще одна приятная неожиданность – то, что в полномочиях Кулебы остался не только Евросоюз, но и евроатлантическая интеграция Украины.

Сохранился также основной "рабочий инструмент" вице-премьера: Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции... Но последнее оставило вопрос – действительно ли это "победа"?

Ведь вице-премьер остался "без портфеля", то есть без отдельного министерства.

Правительственный офис – это структура в аппарате Кабмина с минимумом полномочий, и поэтому в период ротации власти не только украинские эксперты, но и европейские дипломаты советовали новой власти подумать над созданием министерства по вопросам евроинтеграции. Так достаточно ли Кулебе будет старых полномочий?

ЕвроПравда от нескольких источников в правительстве получила заверения: "зрада" отменяется.

В Кабмине уже приняли принципиальное решение о расширении полномочий вице-премьера. В частности, Кулеба получит право самостоятельно, без инициативы других министерств, подавать законопроекты, разработанные собственным Правительственным офисом. Этого права не хватало вице-премьеру в старом правительстве. Дело в том, что выполнение ассоциации порой ломает "схемы", к которым привыкло то или иное ведомство, и подача таких проектов другими министерствами всячески тормозилась.

Но ключевое условие для эффективного сближения Украины с ЕС – другое. И этот вопрос не уладить никакими изменениями правительственного регламента.

(Не) важная евроинтеграция

Один из чиновников, который отвечал за европейскую тематику в старом правительстве и уже провел несколько встреч с представителями нового Камбини, в разговоре с ЕвроПравдой отметил, что новые министры кажутся неплохими специалистами, но у них есть один общий недостаток. "Они не понимают, что евроинтеграция – это не в МИД, что это вопрос их министерств. Хотя ничего нового, в прошлом правительстве поначалу было то же самое", – поделился собеседник.

В минувшую субботу в реальности этого недостатка убедились участники форума "Ялтинской европейской стратегии", где выступал премьер-министра Алексей Гончарук.

"Это мое первое публичное выступление после назначения", – сообщил он, добавив, что тщательно готовил рассказ о реформах и приоритетах нового правительства. Речь премьера и его общение с модератором продолжались 45 минут, и за все это время он ни разу не произнес "ЕС", "НАТО", "Европа", "евроинтеграция" или подобных слов, не упомянул даже Соглашение об ассоциации.

Значит ли это, что европейские реформы оказались в зоне риска? Вопрос открытый.

Самое малое – это добавит проблем в работе Дмитрию Кулебе, которому не раз придется объяснять коллегам, что евроинтеграция сейчас имеет мало общего с международной политикой, ассоциация с ЕС – это не абстрактные переговоры с Брюсселем, а вполне реальные изменения, такие как требования к фитосанитарной службе или правила безопасности промышленного производства.

Несомненно, постепенно и новое правительство это поймет; вопрос лишь в том, как много времени это займет.

Но есть другой показатель, который покажет, действительно ли движение в ЕС является приоритетом правительства.

Этот показатель – ответ на вопрос о том, будет ли генерировать Кабмин законопроекты и решения, противоречащие европейскому праву и обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации.

Интересно, что в правительстве Гройсмана возможность принимать антиевропейские законопроекты и постановления была прямо прописана в правительственном регламенте (§35), хотя использовали ее крайне редко. При этом министерства генерировали немало антиевропейских документов и даже публично отстаивали их, но обычно регистрировали эти проекты как "депутатские", от имени дружественных парламентариев, чтобы избежать правительственной волокиты с документами.

В правительстве Гончарука (по крайней мере, на словах) обещают прекратить такую ​​практику. Источники уверяют, что в Раду не попадут проекты, разработанные любым министерством, если те противоречат Соглашению об ассоциации. Однако и теперь, говорят собеседники, речь не будет идти о жестком праве вето со стороны европейского вице-премьера – скорее о личном обещании премьера блокировать те проекты, по которым есть негативный экспертный вывод относительно их соответствия Соглашению об ассоциации.

Произойдет ли это на практике? Не появятся ли аргументы, которые для правительства и премьера будут важнее евроинтеграции? Недостаток публичного внимания Гончарука к этой теме дает основания для сомнений, так что ответить с уверенностью можно будет только через некоторое время.

Первые договоренности с ЕС

В конце прошлой недели Киев посетила первая делегация высокого уровня из Брюсселя. Спецпредставитель президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок и Катарина Матернова из директората NEAR (занимается сотрудничеством ЕС с соседями) встретились с Кулебой и другими профильными чиновниками и депутатами. Цель визита – "навести мосты", объяснила Матернова перед поездкой.

"Европейская правда" общалась с представительницей Еврокомиссии еще до выступления Гончарука, но похоже, что в Брюсселе и до этого знали о проблеме с восприятием европейской интеграции как чего-то оторванного от процесса реформирования страны. По крайней мере, единственный совет, о котором сказала представительница ЕС, касался именно этого.

"Я передала Дмитрию Кулебе нашу ключевую рекомендацию: не надо воспринимать евроинтеграцию как самостоятельный процесс. Выполнение ассоциации должно быть интегрировано в общий процесс реформ", – пояснила она.

Интересная деталь: работа новой власти в режиме "бешеного принтера" в ЕС возражений не вызывает.

Наоборот, это стало поводом для осторожных комплиментов.

"Мы поражены и очень поддерживаем новую власть в ее реформаторских усилиях – даже если скорость такого прорыва немного высоковата. Когда делать что-то очень быстро, то легко ошибиться в своих действиях, но что поделаешь, и Рим строили не без ошибок", – пояснила Матернова.

Между тем от источников, близких к переговорам, ЕвроПравде стало известно и о договоренностях, оставшихся непубличными.

Несмотря на публичные комплименты, у ЕС и Зе-команды уже есть первые недоразумения. Новую власть, в частности, возмутило то, что Евросоюз публично раскритиковал ее инициативы, не предупредив само правительство о такой критике (как это произошло, например, с проектом закона о прокуратуре). В ЕС же не могут понять, почему официальный Киев, декларируя свою проевропейскость, в вопросах вроде закона о прокуратуре уничтожает наработки прошлых лет.

Причем из разговора со сторонами у "Европейской правды" сложилось впечатление, что Киев и Брюссель читают достигнутые договоренности по-разному – в частности, о том, будут ли попадать в Раду проекты, не прошедшие экспертизу со стороны ЕС.

А учитывая объем реформ, которые планирует провести Зе-команда уже в ближайшие полгода, можно предположить, что подобные проблемы еще будут возникать.

Быстрые победы

Несмотря на обоснованную критику отдельных инициатив со стороны ЕС, надо признать, что те законопроекты, которые касаются выполнения конкретных положений Соглашения об ассоциации, пока не вызывают замечаний у Евросоюза.

На пользу евроинтеграторам играет однопартийность нового правительства и наличие "своего" парламентского большинства, что позволяет достичь действительно быстрых результатов. В том числе – в тех сферах, где они будут ощутимы не только на бумаге. Более того – уже на первой сессионной неделе Рада приняла ряд законопроектов, которые в предыдущем парламенте годами лежали без движения.

Но новому правительству стоит позаботиться о том, чтобы рост был заметным.

"Европейская правда" неоднократно писала о том, что во время премьерства Гройсмана Кабмин ввел инструмент мониторинга выполнения СА (так называемый "Пульс соглашения"), но так и не решился сделать его публичным. Гройсман лично выступил против его публикации, так как выяснил, что правительство под его руководством существенно отстает от плановых темпов выполнения СА.

Новое правительство должно открыть доступ к "Пульсу", если оно действительно уверено в намерении быстро двигаться в ЕС.

В первые дни на посту Кулеба заявил, что в ближайшее время сделает "Пульс" публичным, однако прошло две недели, а этого пока не произошло. Остается надеяться, что это – чисто техническая задержка.

Второй приоритет, способный принести относительно быстрые результаты – это движение к так называемому "промышленному безвизу", то есть подписанию соглашения АСАА с Евросоюзом (этих соглашений должно быть несколько, по разным секторам). В правительстве надеются на подписание первых из них уже в 2020 году. И это станет реальной победой, ведь АСАА – это не только простой выход украинских промпотребителей на рынок ЕС, но и рост стандартов качества продукции внутри страны.

В выполнении Соглашения об ассоциации есть немало сфер, по которым Украина совершенно отстает и этим вредит только самой себе. Это и таможня (где процесс реформирования уже начался), и экологические стандарты, и транспорт (в обеих сферах Украина существенно отстает от планов), и работа над продовольственным экспортом (в частности, мы в конце концов должны убедить ЕС в безопасности нашей говядины – а для этого надо доказать свою систему фитосанитарного контроля до достойного уровня).

То, что новая власть спешит провести как можно больше из этих реформ уже в ближайшие месяцы, имеет смысл.

В декабре состоится Совет ассоциации – ежегодное подведение итогов сотрудничества Украины и ЕС. Показав амбициозность преобразований к этому сроку, Украина получит основания требовать от Брюсселя большего – в формате сотрудничества, в программах поддержки и т.п. А потом – и пересмотра Соглашения об ассоциации, о чем прямо заявляют в правительстве.

Не виртуальная евроинтеграция

Стереотип о том, что евроинтеграция является "частью внешней политики", очень распространен, и не только среди политиков. Летом этот миф едва не повлиял на формирование структуры нового парламента. К счастью, тогда будущему спикеру ВР Разумкова вовремя смогли объяснить, что евроинтеграция – это внутренние реформы, после чего он отказался от ликвидации профильного комитета.

Есть все основания надеяться, что и новое правительство быстро пройдет эту стадию. В частности, премьеру Гончаруку придется лично ехать в Брюссель на уже упомянутый Совет ассоциации и рассказывать о вполне прикладных реформах, которые инициирует и проведет к тому времени его правительство.

Но проблема того, что многие политики и просто граждане, даже поддерживая европейскую интеграцию Украины, не понимают ее сущности, остается. И она требует отдельного внимания. Частично евроинтеграция "пойдет к людям" с конкретными реформами (типа изменения экологических стандартов). Но нужны также отдельные программы помощи бизнесу, разъяснения, поддержка региональных инициатив и тому подобное. Правительству и профильному вице-премьеру стоит уже сейчас вести над этим работу.

Тем более что донорских средств на такие региональные программы хватает.

Безопасность важна

И напоследок – о НАТО, важность интеграции с которым вряд ли нужно детально разъяснять.

Осенью в Киев приедет Североатлантический совет, то есть представители всех 29 государств-членов вместе с генсеком Столтенбергом. Многочисленные источники и в Брюсселе, и в Киеве подтверждают, что дата согласована – это произойдет 31 октября. К слову, Венгрия его не заблокировала.

Об этом визите с Брюсселем договаривался еще предыдущий президент Порошенко, но ответственность за его успех теперь лежит исключительно на новой власти.

У Украины еще есть время, чтобы поразить Альянс реальным прогрессом в выполнении Годовой национальной программы – но есть шанс и на противоположное. Противоречивые сигналы о запланированной реформе СБУ оставляют открытыми оба пути.

Станет ли этот визит знаковым в отношениях Украины с Альянсом? Ответ на этот вопрос зависит от президента Зеленского, от нового правительства, от профильного вице-премьера Кулебы и от пропрезидентского большинства.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"