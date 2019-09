Первые недели турборежима и евроинтеграция: что обнадеживает и что настораживает

В отличие от предыдущей власти, нынешняя не ставит сверхзадачи по евроинтеграции и не дает обещания по этому поводу по много раз в день. Не было это их "фишкой" и во время прошедших избирательных кампаний.

Такую словесную сдержанность некоторые воспринимают чуть ли не как отказ от курса на ЕС.

Однако начало работы Верховной рады в "турборежиме" дает возможность судить также и по делам.

"Европейская правда" проанализировала работу новой власти в части, касающейся выполнения Соглашения об ассоциации и других важных евроинтеграционных направлений. Надо признать, что итоги этих недель во многом обнадеживают, однако кое в чем и настораживают. Подробнее – ниже.

Если кратко, то итоги "турбонедель" следующие:

Принято в целом или в первом чтении ряд долгожданных важных законопроектов, направленных на выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС в сферах таможни, стандартизации, публичных закупок, географических указаний, ядерной энергетики.

Несколько законопроектов содержат недостатки, которые должны быть исправлены ко второму чтению – например, по защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

Принято – в целом или за основу – четыре президентских антикоррупционных законопроекта, которые долгое время находятся на повестке дня отношений ЕС и Украины и касаются ВАСУ, НАПК, НАБУ и скандальной отмены уголовного наказания за незаконное обогащение в марте этого года.

Снята проблема, которая могла бы заблокировать работу Высшего антикоррупционного суда.

Проблемными выглядят три законопроекта, касающиеся реформы органов прокуратуры, органов судейского самоуправления и государственной службы – они могут осложнить отношения с Евросоюзом, не гарантируя в то же время качественных проевропейских изменений.

Таможня: успех, почти успех и проблема

Не секрет, что в течение 2014-2019 годов Соглашение об ассоциации выполняли неторопливо, накопив "долги" по имплементации десятков директив Евросоюза и регуляторных актов. Это признавало даже само правительство, где приводили довольно невысокие проценты выполнения соглашения.

Одной из самых проблемных сфер традиционно является таможня. И в течение трех последних недель больше всего событий касалось именно этой области.

Однозначный успех – принятие долгожданного закона "О режиме совместного транзита и введении национальной электронной транзитной системы". Он делает возможной интеграцию Украины в общую транзитную систему, в которой участвуют ЕС и ряд других стран.

На практике это будет означать ускорение таможенных процедур при перемещении товаров – в том числе через границу Украины и Евросоюза. Что, в свою очередь, очень важно для максимального использования возможностей глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС. Некоторые вообще называет общий транзит "таможенным безвизом".

Также принят в первом чтении законопроект, предусматривающий совершенствование института авторизованных экономических операторов (АЭО) и приведение его к нормам ЕС, что является крайне важным обязательством по Соглашению об ассоциации. Получение бизнесом статуса АЭО означает доверие к предприятию или компании со стороны таможни и предоставление льгот по таможенному оформлению, что упрощает работу для добросовестного и законопослушного бизнеса.

Оба документа положительно оценили и представительство ЕС в Украине, и экспертное сообщество.

Правда, по последнему проекту есть интересный нюанс: приветствуя принятие законопроекта в первом чтении, представительство Евросоюза дипломатично намекнуло, что важно сохранить его в согласованной с Еврокомиссией редакции.

Очевидно, некоторые не против откорректировать документ. Предельно откровенно об этой опасности написал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов: "Осталось дожать (законопроект об) АЭО во втором чтении, чтобы он внезапно не испортился. Уже звучали идеи распространить режим доверия на весь одесский бизнес".

Есть еще третий "таможенный" законопроект от "слуг народа", который рассматривался в течение сентября – о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

Его заявленная цель – содействие очищению внутреннего рынка от контрафактной продукции, которая часто опасна для потребителей. 20 сентября проект был принят в первом чтении.

Однако еще до голосования законопроект вызвал серьезные вопросы – прежде всего к определению понятия "контрафактный товар".

"Реформаторы хотят признавать контрафактом только те товары, по которым получено соответствующее решение суда страны, где зарегистрирован производитель товара, – прокомментировала законопроект в Facebook бывший депутат Виктория Пташник. – Не получили решение суда страны производителя – для Украины это не подделка!"

Дискуссия под ее постом свидетельствует, что проблемы действительно есть. На них отреагировал Евросоюз, обратил внимание в своем заключении парламентский комитет по вопросам интеграции с ЕС, специальное заявление обнародовала Европейская бизнес ассоциация.

Но, по словам того же Максима Нефедова, разработчики законопроекта обещают учесть замечания при подготовке текста ко второму чтению.

Дальнейшая судьба законопроекта 1230 покажет, насколько "слуги народа" способны реагировать на собственные законотворческие ошибки. В то же время следует признать, что этот случай – единственный негатив в ряде законопроектов, которые вносились для выполнения Соглашения об ассоциации.

Далее – снова о приятном.

Шаг к "промышленному безвизу"

Торговли касается еще один принятый на прошлой неделе закон – о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "О стандартизации".

По поводу него нет споров. Закон приближает Украину к так называемому "промышленному безвизу" – заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости (английская аббревиатура – АСАА), предусмотренного Соглашением об ассоциации

Наличие такого соглашения с Евросоюзом позволила бы производителям определенной промышленной продукции получать необходимые для продаж в ЕС сертификаты в Украине – что значительно сэкономит время и средства экспортеров.

Принят в целом еще один евроинтеграционный законопроект, связанный с выполнением Соглашения об ассоциации с ЕС – о совершенствовании правовой защиты географических указаний. В законе закреплены новые определения понятия "географические указания" и требования к их регистрации.

О качестве закона свидетельствует радостное сообщение на странице профильного проекта Евросоюза "Поддержка развития системы географических указаний в Украине": "Этот день мы приближали, как могли. В документе учтены все предложения, подготовленные нашим проектом. Теперь на очереди секторальные законы, которые унормируют географические указания для продуктов питания, агропродукции, вин и спиртных напитков".

И последний важный евроинтеграционный закон, принятый на протяжении "турбонедель", совершенствует систему публичных закупок в Украине.

Новые положения сохраняют систему международных закупок лекарств, обязывают использовать ProZorro при тендерах от 50 тыс. грн, уменьшают риски тендерных злоупотреблений, упрощает небольшие закупки.

По поводу этого закона также нет споров среди экспертного и антикоррупционного сообщества. Важно, что в его окончательной редакции учтены поправки, предложенные депутатами "Европейской солидарности" и "Голоса".

Едва ли не впервые произошло плодотворное сотрудничество монобольшинства с проевропейской оппозицией, что улучшило евроинтеграционный законопроект.

Перечисленные выше проекты – не исчерпывающий список принятых для выполнения Соглашения об ассоциации.

В "список успеха" можно добавить хотя и менее резонансное, но также важное принятие законопроектов о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии; о совершенствовании защиты прав на компоновку полупроводниковых изделий.

Правда, принятый за основу законопроект "О концессии" получил отрицательное заключение комитета по вопросам интеграции с ЕС – как не соответствующий Соглашению об ассоциации и нуждающийся в доработке.

Антикоррупционный марш

Борьба с коррупцией – одно из ключевых направлений отношений между Украиной и ЕС. От него зависит многое другое, от общей политической атмосферы в диалоге до сохранения безвизового режима и предоставления Евросоюзом помощи.

Первые три недели принесли в основном хорошие новости.

5 сентября заработал Высший антикоррупционный суд (ВАСУ), создания которого в свое время настойчиво требовали Евросоюз и другие международные партнеры. И хотя его создание является заслугой предыдущей власти, в наследство от нее осталась и проблема.

На самом старте в ВАСУ должны были направить свыше 3000 дел, касающихся не только коррупции в высших эшелонах власти, что могло заблокировать работу суда (есть версия, что это и было мотивом внесения данной нормы в закон). Эту проблему сняло принятие президентского законопроекта, который установил, что ВАСУ будет рассматривать дела, досудебное расследование которых осуществляется или осуществлялось НАБУ и САП.

И это – именно тот случай, когда "турборежим" стал спасением.

Другой законопроект касается перезагрузки Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Этот орган создан с помощью ЕС и был одним из условий введения безвизового режима – но быстро дискредитировал себя, получив имидж подконтрольного администрации бывшего президента.

До сих пор не налажена полноценная верификация электронных деклараций – у НАПК нет необходимого уровня доступа к государственным информационным реестрам. Затягивание стало одной из причин недополучения Киевом 600 млн евро третьего транша из предыдущей программы макрофинансовой помощи ЕС и есть среди условий для получения 500 млн евро по нынешней программе.

Внесенный Зеленским законопроект решает эти проблемы и позволяет сделать работу агентства более эффективной и гарантировать его независимость. 11 сентября законопроект был принят за основу с сокращенным сроком подготовки ко второму чтению.

Следующий проект – направленный на возвращение уголовного наказания за незаконное обогащение. Конституционный суд отменил ранее действовавшую норму в марте 2019 года, что вызвало негативную реакцию со стороны всех международных партнеров, включая ЕС.

Помимо возобновления уголовной ответственности за незаконное обогащение, законопроект устанавливает механизм гражданской конфискации незаконно приобретенного имущества. Он был принят за основу 11 сентября.

Еще один президентский законопроект должен решить вопрос, на котором давно настаивает Евросоюз: предоставление НАБУ права автономного прослушивания в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий (конечно, с разрешения суда).

Новая власть вполне могла бы добавить принятие этого закона в свой актив – но голосование по нему 19 сентября стало первым "бунтом на корабле" во фракции "Слуги народа": 44 парламентария проголосовали против, потому что проект позволял расследовать в тому числе действия самих депутатов. Правда, скорее всего, со временем закон все же будет принят.

Проблемные реформы новой власти

Евросоюз и другие западные партнеры вкладывают массу усилий и денег в становление в Украине верховенства права и очень чувствительны к реформам в этой сфере. Именно здесь между Киевом с одной стороны и ЕС и Канадой – с другой пробежала черная кошка.

По мнению партнеров, законопроект 1032 о реформе прокуратуры чрезмерно увеличивает полномочия генпрокурора, не устанавливая надлежащего уровня прозрачности и подотчетности его действий.

Однако Рада приняла этот закон, сохранив все положения, которые вызвали обеспокоенность партнеров.

Повлияет ли это на отношения и если да, то как именно – увидим позже. В правительстве говорят, что достигли согласия с европейцами. Со стороны ЕС подтверждения этого не было. Но заметно, что после принятия закона критика с их стороны действительно уже не звучит – похоже, западные партнеры решили посмотреть, какие результаты эти изменения принесут на практике.

Другой спорный законопроект касается деятельности органов судейского самоуправления. Он был принят 12 сентября в первом чтении. Претензии Евросоюза касаются запланированного уменьшения количества судей Верховного суда. ЕС и Канада тоже считают, что запланированная перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и создание новой Комиссии по этике и доброчестности не будет эффективным без перезагрузки Высшего совета правосудия.

Третий противоречивый секторальный законопроект "О перезагрузке власти" касается государственной службы.

Для Евросоюза реформа госслужбы всегда имела особое значение, ведь без надлежащего функционирования госслужбы не стоит ожидать успеха и в других реформах. ЕС вложил в совершенствование украинского госуправления большие средства, достаточно положительно оценивает его результаты и не высказывал претензий к Закону о госслужбе, принятому несколько лет назад – наоборот, считал его очень хорошим.

Теперь закон существенно изменен.

К принятому 19 сентября законопроекту было огромное количество (целых 10 страниц!) критических замечаний Главного научно-экспертного управления Верховной рады. "Для проекта характерна тенденция к закреплению произвола руководителя в отношении государственных служащих", – эта, в частности, характеристика определяет одну из главных проблем.

Законопроект "...не соответствует праву Европейского Союза и рекомендациям Совета Европы, а также не учитывает основные принципы государственного управления, такие как демократия, верховенство права, уважение прав человека и основных свобод", – говорится в заключении евроинтеграционного комитета парламента. Его глава Иванна Климпуш-Цинцадзе вообще назвала это "законом об отмене реформы государственной службы".

Примечательно, что за этот законопроект проголосовало непривычно малое для "турборежима" количество депутатов – 228, что лишь на два голоса больше необходимого минимума. "За" голосовали исключительно депутаты "Слуги народа".

* * * *

Таковы результаты первых трех недель работы новой власти.

Принято немало действительно хороших евроинтеграционных законопроектов, но наряду с ними есть и те, которые вызывают настороженность.

Интересная деталь: упомянутые выше качественные законопроекты, направленные на выполнение Соглашения об ассоциации, были наработаны ранее и вряд ли могут считаться заслугой лишь нынешних депутатов – при этом спорные являются продуктом исключительно новой власти.

"Европейская правда" продолжает следить за работой новой власти. В частности, за тем, что и как изменится после выхода из "турборежима".

Автор: Анатолий Марциновский,

"Европейская правда"

Материал подготовлен "Европейской правдой" в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта Keeping Focus on Reforms Ahead of Elections and Beyond. Оценки и мнения журналистов и корреспондентов ЕП могут не совпадать с позицией Евросоюза