Европейский вызов для "Слуг народа": почему украинская партия власти теряет доверие на Западе

В четверг вечером в Афинах начался конгресс европейской группы АЛДЕ – "Альянса либералов и демократов за Европу". Событие, у которого в предыдущие годы вообще не было шансов привлечь внимание в Украине, на этот раз может появиться в новостях.

В этой встрече АЛДЕ впервые участвует украинская партия власти – "Слуга народа" (СН). Очень скоро СН должна обрести полноправное членство в этой группе, а либералы, по замыслу, станут главным партнером (и, соответственно, "защитником") действующей украинской власти в ЕС.

Но этот текст – не только о партийных договоренностях. Это лишь деталь в общей картине.

Эта картина несет реальные вызовы.

Поскольку в то время как "Слуги народа" сосредоточились на дружбе с либералами, во всех других европейских политических группах растет скепсис в отношении новой украинской власти. Его уже не скрывают.

Это уже проявилось в новом Европарламенте, где критики в адрес официального Киева звучит больше, чем комплиментов. Перестал работать даже аргумент о том, что власть новая, и ей нужно время, чтобы показать результаты.

Процессы пока еще не стали необратимыми. Однако в команде Зеленского должны осознать, что одна только дружба с либералами не поможет решить их проблему. Которая к тому же способна превратиться в проблему не только их партии, но и всей Украины.

"Зеленые" против зеленых

Когда кандидат в президенты Владимир Зеленский, а за ним и его новосозданная партия выбрали зеленый своим "корпоративным" цветом, это казалось полностью логичным. Никакой "зеленой идеологии" за этим выбором не стояло – просто игра слов, обыгрывание фамилии кандидата.

К слову, еще тогда активисты отмечали, что программа кандидата Зеленского обходит вниманием экологию, и его сотрудничество с "одноцветными" европейскими партиями может не сложиться. Но мало кто представлял, что проблема может дойти до таких масштабов. К тому же – по причинам, никак не связанным с экологией.

Европейская политика – вещь очень персонифицированная, и особенно это проявляется в Европарламенте. Среди 751 депутата, работающих в этом органе, есть специалисты в очень разных сферах, поэтому есть традиция поручать отдельные направления тем депутатам, которые лучше всего в них разбираются; а дальше эти депутаты формируют мнение всей фракции или даже всего ЕП.

И политика в отношении Украины – не исключение.

В группе Зеленых, которая существенно усилилась в новом созыве Европарламента, "ответственной" за наше государство стала немка Виола фон Крамон-Таубадель. Еще в начале осени она не скрывала скепсиса в отношении действий новой украинской власти, а сейчас ее критика стала просто разгромной.

Стоит еще раз подчеркнуть: речь идет не о мнении отдельного депутата.

Виола фон Крамон-Таубадель – официальный спикер по украинским вопросам от группы Зеленых, в которую входят 10% депутатов Европарламента, то есть довольно мощной силы. Ранее она была депутатом немецкого Бундестага, еще тогда интересовалась Украиной и не раз бывала в нашей стране. Но с новой властью общий язык, очевидно, не нашла.

Ее коллеги по партии настроены еще более критически. Так, на днях, во время визита министра Вадима Пристайко в Брюссель, именно от "зеленого" депутата, ирландца Мика Уоллеса, прозвучало манипулятивное обвинение в том, что, мол, в Украине усиливается влияние "неонацистов", которых к тому же якобы поддерживает украинская власть и лично президент. Очень напоминает российскую пропаганду, не так ли? Но звучит это от представителя "зеленых", которых до сих пор не считали проводниками интересов Москвы!рупорами

Эта перемена особенно поразительна для тех, кто помнит риторику "зеленых" лишь полгода назад, когда за Украину отвечала другая немка, Ребекка Хармс. На выборах нового состава ЕП она не баллотировалась. Так ответственной за Украину стала Виола фон Крамон, а позиция фракции очень быстро изменилась.

Либеральная дружба

На встрече Пристайко с членами Европарламента свои вопросы украинскому гостю задавали представители пяти групп ЕП, и только от одной из них, группы либералов, не прозвучало критики, обвинений или серьезных замечаний.

Да, это та самая группа АЛДЕ, о которой говорилось в начале текста. В Европарламенте она функционирует под обновленным брендом Renew Europe при участии также партии "En Marche!" Эммануэля Макрона. В Renew Europe входят 108 евродепутатов, то есть 14% состава ЕП. Это третья по численности группа после ЕНП и социал-демократов.

И снова критически важным стал персональный фактор. Главным активистом "либералов" в вопросе сотрудничества с Украиной является литовец Пятрас Ауштрявичюс, опытный евродепутат и давний друг Украины.

Он стал единственным, кто задал Пристайко вопрос: "Что мы можем сделать, чтобы больше помогать Украине?"

На этом фоне довольно логичным выглядит то, что новая украинская партия власти выбрала своими институциональными партнерами именно либералов.

Похоже, что сейчас группа АЛДЕ наиболее дружественно настроена по отношению к новой украинской власти. Да и по идеологии (если ее вообще можно выделить у действующей партии власти) "Слуга народа" ближе всего именно к либералам. По крайней мере, в вопросах экономики они продвигают именно либеральные подходы.

Но начало официального партнерства с либералами способно принести не только бонусы. Вызовов – еще больше.

В Брюсселе признают, что союз с АЛДЕ автоматически отдалит "Слугу народа" от всех других политических сил Европарламента, снизит для них стимулы самим выходить на контакт с украинской партией власти. Это, конечно, не приговор: при достаточной настойчивости главная партия Верховной рады сможет достучаться и до других европейских коллег и, возможно, даже скорректировать их мнение... но есть одно но.

Пока такой настойчивости не заметно.

В этом тексте не зря уже трижды упоминается о визите Пристайко в Европейский парламент. Дело в том, что это пока – единственная публичная дискуссия членов Европарламента с представителем новой украинской власти. К примеру, парламентский комитет ассоциации – двусторонний орган, который должен обеспечивать связь ЕП и Верховной рады – до сих пор не заработал, и дата начала его работы пока не известна.

И все это – на фоне того, что в главной группе Европарламента, Европейской народной партии (ЕНП), высказывают все больше скепсиса в отношении политики и действий Киева.

Европейские "народники": не только Порошенко

Источники ЕвроПравды и в Верховной раде, и в Брюсселе подтверждают: решение "Слуги народа" присоединиться к АЛДЕ не было безальтернативным.

Долгое время в команде Зеленского рассматривали также возможность присоединения к "семье" Европейской народной партии – крупнейшей и самой мощной межпартийной группе в Евросоюзе, к которой принадлежит, в частности, Ангела Меркель. Начались даже осторожные консультации по этому поводу.

Была ли эта идея жизнеспособной? Вполне возможно. Разногласия в идеологии (Зеленский точно не является консерватором!) не имели бы критического значения. В конце концов, партия Юлии Тимошенко по идеологии является скорее социалистической, но это не мешает ей много лет быть членом ЕНП.

Однако сейчас эти размышления потеряли практическое значение. Точкой разрыва стало вступление в ЕНП "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Партии двух публичных антагонистов не могли одновременно вступать в одну политическую группу – а значит, "Слуги народа" вернулись к идее присоединения к АЛДЕ.

А тем временем в ЕНП, которая остается самой большой группой Европарламента, постепенно усиливается скепсис в отношении новой украинской власти.

Об этом рассказывают многочисленные источники ЕвроПравды, и это дополнительно подтвердили те же слушания в Брюсселе с участием Пристайко.

К счастью, речь не идет о сверхнизком уровне, до которого упали отношения с "зелеными".

К счастью, среди "народников" осталось немало политиков, которые являются истинными друзьями и лоббистами Украины – например, литовец Андрюс Кубилюс. Но в большой фракции ЕНП (182 депутата) нет одного "главного по Украине". Нашим государством интересуется многие, и не все разделяют оптимизм Кубилюса.

Значительный скепсис, в частности, слышен от немцев.

К примеру, от Михаэля Галера, влияние которого на решения по Украине очень велико, на публичных дебатах в Брюсселе звучали подозрения относительно торможения реформ, например реформы системы здравоохранения.

Он не обошел вниманием уже привычные претензии относительно влияния Коломойского на новую власть (об этом, кстати, спросили сразу несколько европарламентариев).

А отдельно стоит процитировать вопрос Галера о возвращении в Украину Валерия Хорошковского. "Мистер Хорошковский, которого лично я встречал во времена Янука (так прозвучало в оригинале. – ЕП), когда он был главой СБУ. Он тоже неожиданно появился. Неужели есть необходимость встречаться с такими людьми, обеспечивать им контакты с новыми властями Украины?" – удивлялся он.

(И, кстати, убедительного ответа от Пристайко на эти вопросы на дебатах не прозвучало).

Еще один "генератор рисков" для Украины в Европарламенте – бывший президент Румынии Траян Бэсеску, который никогда не был в числе "адвокатов Украины", но сейчас уделяет нашей стране большое внимание. И это для нас – скорее фактор риска.

Что это значит?

Подытоживая, стоит отметить: речь идет не просто об угрозах для "Слуги народа" или для Зеленского. Потому что потеря доверия со стороны европейских политиков автоматически будет означать также уменьшение внимания к Украине.

Ситуация непростая, хотя и не критическая.

Пока что даже те, кто критикует официальный Киев, считают, что Европа должна помогать сдерживать российскую агрессию.

Но без доверия к правительству, без поддержки реформ со стороны ЕС практическая помощь Украины имеет все основания пойти на спад. Ведь до сих пор именно Европарламент был драйвером проукраинских настроений в Евросоюзе. В случае его разочарования Украина непременно ощутит последствия.

К счастью, точка невозврата не пройдена. Но крайне не хватает проактивности со стороны украинской власти, которая бы остановила движение к этой точке. Для этого придется работать на всех площадках: и в ПАСЕ, и в совместных органах с Европарламентом, и в сотрудничестве с Бундестагом и другими национальными парламентами.

Конечно, если в "Слуге народа" почувствуют серьезность ситуации. А еще – если будут реальные аргументы, реальные действия правительства и парламента, которые позволят хотя бы постепенно убеждать европейцев в том, что Украина остается на пути реформ.

Потому что без этого все разъяснения и убеждения будут напрасными.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды",

из Брюсселя