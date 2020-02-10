Условия мира для Зеленского: о чем просил в Украине посланник премьера Венгрии

Петер Сийярто и Вадим Пристайко общаются тет-а-тет на полях официальных переговоров в Киеве. Фото с facebook-страницы венгерского министра

Украина и Венгрия снова получили шанс на выход из противостояния, которое продолжается с конца 2017 года – включая завершение политической блокады Украины в НАТО. Таков краткий итог визита в Украину Петера Сийярто – главы МИД и одного из самых доверенных соратников Виктора Орбана.

Сигналов, которые дают основания для оптимизма, хватает.

При самом оптимистическом сценарии прорыв может произойти уже в конце весны, по итогам встречи Владимира Зеленского и Виктора Орбана.

Но стоит подчеркнуть: речь идет именно о шансе на успех, а не о гарантии.

Ведь Сийярто в Киеве намекал, но не обещал.

"Посланник Орбана" сознательно оставлял пространство для того, чтобы изменить стратегию, добавляя к своим предложениям те, которые даже в Венгрии считают нереалистичными. А это значит, что при желании Будапешта нынешнее потепление может снова превратиться в жесткий конфликт.

"Европейская правда" выяснила, что звучало на закрытых встречах Сийярто в Киеве, что это значит и каковы реальные сценарии развития ситуации.

Венгерский перезапуск

С 2017 года, за время образовательного конфликта между Венгрией и Украиной, Петер Сийярто уверенно завоевал репутацию "ястреба".

С первых дней именно от него звучали самые жесткие эпитеты в адрес Киева (начиная с известной фразы про "нож в спину"). Именно его ведомство (или министр лично) делало заявления, когда надо было сообщить об очередном обострении или ограничении, или когда Будапешт решал отказаться от договоренностей с Украиной, достигнутых на рабочем уровне (в истории нашего конфликта было и такое).

Эту роль Сийярто выполнял и после смены власти в Украине (вспомним странное вето на решение комиссии Украина-НАТО во время ее визита в Киев, которым министр похвастался россиянам в рамках визита Путина в Будапешт).

Но в 2020 году Сийярто изменился – словно по мановению волшебной палочки.

В Киеве венгерский министр буквально излучал оптимизм.

На совместной пресс-конференции с вице-премьером Дмитрием Кулебой он убеждал всех, что Украина и Венгрия наконец получили возможность выйти из кризиса, и даже наболевший языковой вопрос может быть решен так, что в выигрыше останутся обе стороны.

"Мы заинтересованы в хороших отношениях с Украиной, и причина моего сегодняшнего визита – желание перезапустить эти отношения", – добавил он в телеинтервью в пятницу вечером.

Но главное то, что одновременно началась подготовка венгерского общества.

Показательным стал видеоролик на венгерском языке, который он опубликовал на своей официальной facebook-странице вечером, уже перед отлетом на родину.

Признаков "министра-ястреба" в этом видео заметно не было. Напротив, Сийярто не жалел комплиментов в адрес Киева. Мол, наконец в Украине есть власть, с которой мы можем договариваться. По его словам, разница в диалоге между предшественниками и нынешней молодой командой – очевидна. А сотрудничество по большинству вопросов уже продвигается. И на этом фоне упоминание министра о языковом вопросе уже не выглядело такой уж критической.

Так в чем дело? Откуда этот оптимизм? Возможно, представители Зе-команды пообещали Венгрии то, чего при Порошенко получить не удавалось?

Забегая вперед, ответим: нет, не обещали. Позиция правительства оказалась не менее жесткой. И на этом фоне изменение тактики Венгрии особенно интересно.

"Нет" для Сийярто

С венгерским министром встретился также премьер Алексей Гончарук, при этом Киев и Будапешт заранее договорились, что политики обменяются футбольными подарками – футболками и мячами.

В венгерском правительстве футбол занимает особое место. Это – любимая игра премьера Орбана, который и сам любит погонять мяч, в том числе с министрами.

Использует ли Сийярто футболку с украинской символикой – это вопрос. А вот мяч во время визита в Киев уже пошел в ход. По крайней мере, фигурально.

Премьер Гончарук в пятницу вечером опубликовал facebook-пост, в котором сообщил: Киев ждет разблокирования работы комиссии Украина-НАТО, ведь языковые требования, звучавшие ранее, Украина (по крайней мере, по мнению правительства) выполнила.

"Венгерская сторона просила о выполнении рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании – и мы это сделали! Теперь мяч – на поле Венгрии!" – заочно обратился премьер к венгерскому коллеге.

Сийярто ответил тоже через facebook, спустя буквально полчаса. Уже упомянутый видеоролик по итогам своего визита он завершил заверениями, что в языковом вопросе Украина выполнила еще не все. "Итак, мяч – на стороне Украины", – заявил венгерский министр. Сложно сказать, было ли это намеренным "троллингом", или это просто совпадение, но факт в том, что в языковом вопросе позиции Украины и Венгрии до сих пор далеки друг от друга.

Мы уже сообщали, что Сийярто, отвечая на вопрос "Европейской правды", заявил о необходимости изменить языковые нормы еще и нового закона о среднем образовании. По данным наших источников, эти же требования, но более детализированные, звучали и на закрытых переговорах.

Формально об изменении законов венгерский гость не говорил – но пожелания, которые от него звучали, можно выполнить, только принципиально изменив подход к языку образования, введенный в действующем законодательстве.

На каждой встрече он получал отказ – но на следующей поднимал этот вопрос снова.

Пока наконец суть требований не стала публичной.

Их раскрыла министр образования Анна Новосад. В пресс-релизе на сайте министерства она объяснила, что обе содержательные идеи Сийярто неприемлемы для действующего правительства.

Сийярто просил признать венгерский "языком коренного народа". Ответ – нет, поскольку этот статус могут получить только языки меньшинств, не имеющих собственного государства.

Сийярто просил отказаться от преподавания части предметов на государственном языке в старших классах, а просто увеличить количество уроков украинского языка, без влияния на другие предметы. Ответ – нет, потому что тогда венгерским детям пришлось бы сидеть в школе по семь дней в неделю – или украинский снова превратится для них в "факультатив".

И только в одном глава МОН согласилась с оппонентом – она ​​пообещала вести "системный диалог с педагогами Закарпатья" о том, как школы меньшинств будут переходить на смешанную, двуязычную систему обучения. Но это намерение было у Киева и до визита венгерского министра.

Следовательно, и требования Венгрии, и реакция Киева, по сути, не изменились.

Что в таком случае дает основания для оптимизма?

Молчание "ястреба"

Из нескольких источников "Европейская правда" получила подтверждение, что довольно резкое, как для дипломатии, заявление Новосад не было заранее согласовано с другими членами правительства. И вопрос не в его содержании (ведь другие собеседники венгерского гостя за закрытыми дверями также предупреждали его, что выдвинутые им требования, или "советы", точно не будут выполнены Киевом).

Вопрос в публичности. Ведь заявление МОН, которое прозвучало еще во время визита Сийярто, стало чем-то вроде пощечины – и в венгерских СМИ оно перебило все другие результаты визита.

Более того, под вечер министра образования публично поддержал глава МИД Украины. Два его твита показали, что это не "личное мнение" Новосад. Да, глава МОН пошла против правил дипломатии и, возможно, не должна была делать таких заявлений публично, но, по сути, она выразила общую украинскую позицию.

А теперь вспомним о "ястребе" Сийярто.

Какой была его реакция на критику от Новосад? В том-то и дело, что никакой!

Венгерский гость просто продолжил визит. На позитивной ноте.

Публично он прокомментировал ее слова только после обеда на следующий день, уже из Будапешта. И хотя по форме его реакция якобы была жесткой – но по сути министр отказался от демаршей в ответ на "пощечину". Более того, Сийярто не стал акцентировать на тех требованиях, на которые получил в Киеве отказ. При этом перечень ожиданий сократился до одного пункта – именно того, на который Новосад дала согласие.

"Министр образования Украины пообещала мне при свидетелях, включая моего коллегу, министра иностранных дел, что скоро она встретится с лидерами Закарпатского венгроязычного педагогического общества (ЗВПО) и обсудит идеи (по поводу образования на венгерском языке). Я надеюсь, она сдержит свое слово. Таким образом, возвращение к добрым отношениям между Украиной и Венгрией – это вопрос не к нам", – написал Сийярто в своем Facebook.

Конечно, это не означает, что проблема снята.

Новосад ждут непростые переговоры.

Лидеры педагогического общества, о котором упомянул Сийярто, крайне жестко настроены в вопросе образовательной реформы и даже сейчас предлагают вообще отменить норму закона об украинском языке образования. Президент ЗВПО Илдико Орош (ректор Закарпатского венгерского университета, финансируемого Будапештом) еще до начала языкового конфликта обрела славу, мягко говоря, недружелюбно настроенной ко всем инициативам Киева. Поэтому остается под сомнением, что переговоры представителей общества с Минобразования могут снять хоть какие-то вопросы.

Но тем не менее, эту встречу провести надо. Потому что это – "ритуальный танец" перед главными переговорами, подготовка которых уже началась.

Зеленский-миротворец

"Европейская правда" не раз подчеркивала, что развернуть ход конфликта между Украиной и Венгрией способна только личная договоренность двух лидеров: премьера Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского.

Нынешнее состояние отношений вредит обеим столицам.

Вред для Украины очевиден: "палки в колеса" от Будапешта хотя и не блокируют наше сотрудничество с ЕС и НАТО, но затрудняют его и постоянно отвлекают усилия.

Но вред для венгерской столицы – не меньший, а возможно, и больший.

Из-за своих недружественных действий Венгрия, которая до недавнего времени считалась в целом дружественной к нам страной, за последние 2,5 года, к сожалению, получила имидж одного из главных врагов Киева на международной арене.

Со справедливостью этой оценки можно спорить; можно доказывать, что эти обвинения слишком резкие; но это печальная реальность. В прошлом году две трети (!!!) экспертов по международной политике включили Венгрию в число "враждебно настроенных к Украине государств". Впереди в этом рейтинге – только Россия; все другие государства существенно отстали, набрав до 10% голосов.

Все это, конечно же, не помогает венгерскому меньшинству на Закарпатье.

То есть блокада в ЕС и НАТО, которая ставила целью поддержать венгров Закарпатья, на практике играет ей только во вред. И в Будапеште, похоже, начали это понимать.

В этом смысле визит Сийярто в Киев оказался очень полезным. Он помог официальной Венгрии понять, что, несмотря на смену власти в Украине, подход к вопросам образования не изменился. А это значит, что дальнейшая эскалация не поможет ни одной из столиц.

Именно поэтому Киев и Будапешт уже готовят встречу лидеров, у которой есть шансы стать поворотной.

На пресс-конференции в Киеве Петер Сийярто рассказал, что должно предшествовать встрече Орбана и Зеленского.

Она, по словам министра, станет возможной в случае "успешного проведения" заседания межправительственной комиссии, которое состоится в Будапеште. Дата его проведения предварительно определена – речь идет о конце марта, свидетельствуют источники ЕвроПравды.

Бросается в глаза то, что языковой/образовательный вопрос эта комиссия решать не будет. Наоборот, в ее повестку дня включили застарелые проблемы, которые до сих пор были заблокированы Венгрией из-за конфликта вокруг образования, такие как открытие нового пропускного пункта на границе и разблокирование инфраструктурного кредита на 50 млн евро.

Теперь Будапешт снял политическую блокаду и готов на подвижки в этих вопросах.

Более того, впервые с начала конфликта появились намеки на то, что в Венгрии предполагают возможность реального компромисса по языковым/образовательным вопросам.

Так, в пятницу в эфире главного венгерского государственного телеканала M1 вышел комментарий эксперта по Украине Чилы Фединец, которая признала: хотя языковое законодательство в Украине и не по душе Венгрии, изменить его не удастся. "Если и есть пространство для маневра для венгерского правительства в попытках помочь венгерской общине в Украине, то оно лежит только в рамках действующего украинского законодательства", – объяснила она.

И не стоит недооценивать появление такого комментария в главном государственном медиа Венгрии. Учитывая особенности тамошнего медиаландшафта, это событие стало прорывным.

В то же время следует предостеречь и от чрезмерного оптимизма.

Выход из конфликта вовсе не гарантирован.

Это – тот случай, когда действительно многое будет зависеть от встречи на высшем уровне.

Переговоры Зеленского и Орбана вовсе не будут формальностью, и политический стиль обоих лидеров позволяет с уверенностью это утверждать.

Вряд ли есть смысл ждать, что прямо на этой встрече Орбан откажется от венгерского вето в Альянсе. Венгерский премьер уже не раз обжегся на переговорах с Петром Порошенко, когда тот давал обещания на переговорах с глазу на глаз, а выходя из переговорной комнаты – делал совершенно противоположное. Похожие претензии звучали от него и в адрес Владимира Гройсмана.

И хотя элиты в Украине существенно изменились, Венгрия наверняка захочет убедиться, что новая власть будет держать слово. И именно поэтому тот же Петер Сийярто во время визита в Киев оставлял открытыми оба варианта.

Поэтому от договоренностей лидеров, а также от их выполнения зависит слишком многое. Но еще больше зависит от того, кто победит в Будапеште – те, кто продвигает обострение "до конца", или те, кто понимает, что конфликт зашел в тупик и обеим сторонам нужно примирение.

Поэтому сейчас украинско-венгерское противостояние действительно получило шанс на разрешение, но с точно такой же вероятностью спираль конфликта может вновь раскрутиться.

И, возвращаясь к футбольной аналогии, мяч сейчас ровно посередине поля. Главное теперь – чтобы ни одна из сторон не забила его в собственные ворота.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"