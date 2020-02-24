Между популистом и "друзьями Путина": чем важны для Украины выборы в Словакии

Блокирование парламента, чтобы не допустить его внеочередного заседания – очень знакомая украинцам картина. Особенно если добавить, что на этом заседании парламент должен был рассмотреть существенное увеличение социальных расходов – на общую сумму 400 млн евро, – и это чуть больше чем за неделю до парламентских выборов, которые состоятся 29 февраля.

Однако для Словакии такие новости стали настоящим шоком!

Хотя бы потому, что законодательство запрещает за два месяца до выборов увеличивать бюджетные расходы (конечно, если речь не идет о чрезвычайной ситуации).

А самое главное – голосовать за такие изменения вместе с партией власти Smer собирались депутаты от ультраправой партии ĽSNS, лидера которой Мариана Котлебу иначе как фашистом в Братиславе не называют.

А соответственно, в таком голосовании часто видели "обкатку" сценария, когда Smer ради сохранения власти пойдет на коалицию с откровенно антизападными и пропутинскими силами.

Насколько обоснованны такие опасения? Чтобы разобраться в этом, ЕвроПравда отправилась в Братиславу.

Партии кофеен

"Выше голову, Братислава", – приветствует на билбордах в словацкой столице экс-президент Андрей Киска. Отказавшись идти на второй срок, он решил участвовать в парламентских выборах. И именно его видели тем лидером, который сможет объединить оппозицию и бросить вызов правящим социалистам из Smer.

Впрочем, данные социологии показали, что эта роль экс-президенту не удалась - в распоряжении ЕвроПравды оказались результаты последнего социологического опроса, которые уже запрещено публиковать в Словакии. Согласно им, за партию экс-президента "Для людей" (Za ľudí) сейчас готовы голосовать не более 8% словаков - и это только пятый результат.

В первую очередь – из-за крайне неактивной кампании. "Если вспомнить, каким Киска был президентом, то удивляться не приходится, ведь он предпочитал заниматься президентскими делами из своей резиденции в Татрах", – иронизирует главред крупнейшего словацкого независимого медиа Aktuality Петер Барди.

Впрочем, за две недели до дня выборов экс-президент, похоже, вышел из спячки – он провел острые теледебаты с действующим премьером Петером Пеллегрини и, как говорят, умудрился в них не проиграть, хотя сами словаки считают Киску весьма посредственным оратором.

Ведь даже в столице, где традиционно поддерживают либералов, позиции партии Киски уже потеснила другая партия - "Прогрессивная Словакия", одной из основательниц которой является действующая словацкая президентка Зузана Чапутова. Сейчас за эту политсилу готовы проголосовать около 9% словаков.

Эта патия постепенно набирает вес и на финише избирательной кампании уже подвинула "Для людей". В это легко верится - ведь активность прогрессистов на братиславских улицах заметна намного больше.

Их партийные листовки активно раздают на улицах. Их лидеры участвуют в экологических акциях, а их портреты раздают в виде детских раскрасок.

В конце концов, именно эта политическая сила, которую иронически называют "партией братиславских кофеен", – едва ли не единственная проводит заметные встречи с избирателями.

Эти встречи называются "Шоу перелома". Однако даже место их проведения (в зале одного из столичных театров) показывает, что партия ориентируется в первую очередь на интеллигенцию. Всем участникам митинга вручили подарки – экологичные мешочки для овощей (как и действующий президент, партия делает акцент на экологии), а также печенье с предсказанием (корреспонденту ЕвроПравды было обещано, что "его депутат не будет врать").

Поскольку партия позиционирует себя как либеральную, то поднимает темы, которые в Украине преимущественно обходят стороной. Это, в частности, увеличение участия женщин в политике (в партии подчеркивают, что у них наибольший процент женщин), а также усиление ксенофобии, особенно – в отношении ромов.

Последняя тема особенно часто звучит в контексте возможного сговора действующей партии власти с ультраправыми и вхождения последних в правительство. "Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить это", – раз за разом утверждает лидер партии Михал Трубан.

Ради этого, убежден он, оппозиционные силы должны забыть об амбициях и действовать сообща.

Словацкий "Зеленский"

Способны ли словацкие оппозиционные силы к такому объединению и формированию коалиции в новом парламенте? Социология утверждает, что да. Однако оценки политологов пессимистичны.

Ключевая интрига нынешних выборов – второе место партии OĽaNO Игоря Матовича. Ее полное название – "Обычные люди и независимые лица" – указывает на популистский характер.

"Во многом это наш Зеленский и его партия", – говорит директор Ассоциации словацкой внешней политики Александр Дулеба.

Сходств действительно немало. В частности, хотя эта партия уже не первый раз проходит в парламент, однако всегда делает ставку на "новые лица". В частности, на этот раз первым номером партии и ее "лицом" стала простая учительница начальных классов с востока страны Мария Шофранко, до сих пор никогда не занимавшаяся политической деятельностью.

А сам лидер партии принципиально отводит себе последнее место в списке – правда, благодаря системе открытых списков и дополнительных баллов он без проблем проходит в парламент даже с конца.

Еще одно сходство – отсутствие единой идеологии среди партийцев и кандидатов. Хотя Матович позиционирует себя как консерватора, в партии есть много и либералов, и сторонников социалистической идеологии.

Однако есть еще одно сходство, пожалуй, самое важное. Эта партия проводит самую новаторскую предвыборную кампанию.

Вместо традиционных митингов и встреч с избирателями руководство партии поехало... на Кипр, где они снимают ролики-расследования о фирмах-прокладках, с помощью которых словацкие олигархи лишают словацкий бюджет сотен миллионов налоговых выплат. А раньше во время кампании они ездили во Францию, снимая виллу, купленную бывшим министром финансов.

"Агитации этой партии нет на улицах, однако в новостях она доминирует, ведь они создают темы, которые все обсуждают", – объясняет Александр Дулеба. Как результат, если традиционно рейтинг этой политической силы колебался на уровне 7-8%, то в последние недели он перевалил за 16%, почти догнав лидера - партию власти SMER.

И "традиционным" оппозиционерам постепенно приходится признать: именно Матович сейчас является наиболее вероятным кандидатом в премьеры.

Однако это вызывает вопрос: способен ли антисистемный политик объединить оппозицию, предложив всем взаимоприемлемые компромиссы?

Особенно когда между оппозиционными партиями – существенные идеологические разногласия, а потенциальный глава правительства имеет репутацию абсолютно некомандного игрока.

"Это человек, который об этом столе сегодня будет говорить, что он деревянный, завтра при необходимости скажет, что он железный, а послезавтра – каменный", – шутят о нем в Словакии.

Как результат, согласно опросу Polis Slovakia, треть граждан ожидают, что по результатам нынешних выборов партиям не удастся создать устойчивую коалицию и дело завершится досрочными выборами.

Партия власти и друзья Путина

"Вы знаете, что Брюссель скоро запретит словакам охотиться и рыбачить", – с такими словами в маленьком городке Тренчин на севере Словакии агитатор раздает листовки партии Vlast (в переводе со словацкого - "Родина").

Лидер этой партии, экс-министр юстиции Штефан Гарабин стал сенсацией прошлогодних президентских выборов, получив третье место с поддержкой почти 15%. Впрочем, сейчас его партия не преодолевает 5-процентный барьер – ни один из опросов не дает ему более 3%.

При этом партия экс-министра "съедает" голоса еще одной евроскептической силы – Словацкой национальной партии действующего спикера Андрея Данко, пока ее рейтинг колеблется на грани 5-процентного барьера, а по последним опросам - упал до 3,5 процентов.

Последний момент – принципиально важен, ведь именно евроскептики и ультраправые могут получить золотую акцию в новом парламенте.

Ведь при нынешних раскладах единственным шансом сохранить власть для партии SMER может стать формирование коалиции с ультраправыми партиями.

Мариан Котлеба

Одна из них - уже упоминавшаяся ĽSNS ("Народная партия "Наша Словакия" - котлебовцы") Мариана Котлебы, за которую готовы отдать голоса более 10% словаков. Впрочем, для получения большинства одной помощи Котлебы будет недостаточно. Для этого нужно, чтобы в парламент прошла или партия Данко (известного своими пропутинскими заявлениями), или партия Гарабина.

Такой риск достаточно высок, ведь словацкой политике присущ мощный фактор "скрытых" избирателей – обычно ультраправые получают на выборах более высокие результаты, чем предсказывают социологи.

Для реализации такого сценария и власти, и ультраправым необходимо мобилизовать жителей маленьких городков, таких как Тренчин. Поэтому не случайно, что их реклама (особенно Котлебы), которой в столице почти нет, в Тренчине заметно преобладает над рекламой либералов.

И именно поэтому поддержка Котлебой социальных инициатив SMER-SD так встревожила оппозицию – в этом там видят начало переговоров о сотрудничестве в новом парламенте.

Такой сценарий выглядит крайне опасным и для Украины.

Словацкая национальная партия и сейчас является членом коалиции, но не влияет на формирование внешнеполитического курса. Правда, создает прекрасные информповоды для роспропаганды, ведь Данко регулярно делает заявления о вреде санкций и охотно посещает Москву.

Несмотря на это, в правящей словацкой партии до сих пор старательно пытались держать баланс, чередуя приятные для Кремля заявления (и визиты депутатов от провластных партий в аннексированный Крым) с поддержкой Украины в вопросах газового реверса.

Но коалиция с партией Котлебы может стать настоящей катастрофой. Партия, использующая откровенно ксенофобские лозунги, в отношении которой ведется расследование о возможном финансировании из РФ, которая проводит сбор подписей о выходе страны из ЕС и НАТО, до сих пор считалась в словацком политикуме абсолютно нерукоподаваемой.

Яркий пример: еще несколько лет назад Котлеба занимал выборную должность жупана Банскобыстрицкого края. Однако на последних местных выборах все партии договорились выдвигать на эту должность совместную кандидатуру, чтобы не дать Котлебе ни единого шанса.

Именно поэтому ситуация месячной давности, когда по опросам эта партия вдруг вышла на второе место, стала шоком для всей страны. В результате партии и общественные движения начали мощные протесты, проводя свои акции рядом с каждой акцией Котлебы.

В любом случае, возможное вхождение в коалицию Мариана Котлебы существенно усилит влияние "друзей Путина" на словацкую политику.

Как ни странно, от худшего для нас сценария может защитить... история. А точнее, диаметрально противоположные оценки места Словакии в событиях Второй мировой войны между социал-демократами из SMER и ультраправыми.

"Возможность такой коалиции исключить нельзя, однако для SMER она может обернуться расколом партии", – прогнозирует старший научный сотрудник Института политических исследований Словацкой академии наук Юрай Марущак.

По его мнению, более желательным сценарием для власти было бы создание правительства меньшинства, которое бы имело поддержку ультраправых, но без оформления отношений. Но при крайне высоком рейтинге пророссийских праворадикалов есть сомнения в том, согласятся ли они на то, чтобы работать на "чужое правительство", не пытаясь получить в нем должности и реальные рычаги влияния.

А значит, накануне выборов Словакия оказалась на распутье, которое несет серьезную опасность для Украины.

И, как ни странно, спасти ситуацию способны... словацкие венгры!

Венгерское меньшинство составляет более 10% населения страны и всегда имело свою фракцию. Сейчас венгры, от которых в выборах принимают участие две конкурирующие партии – балансируют на грани проходного барьера, но сохраняют шанс пройти в парламент. И в случае, если они туда попадут, то получат "золотую акцию". И именно от их голосов зависит то, возглавит ли Словакию откровенно пророссийское правительство.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды",

Братислава – Тренчин