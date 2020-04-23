"Мрия" для НАТО: как украинские самолеты помогают Европе и США одолеть эпидемию

"Я бачив українські літаки, вони – величезні", – так нещодавно описував свої враження від транспортних літаків Ан-124 "Руслан" та Ан-225 "Мрія" генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Франція, Іспанія, Польща, Чехія, Данія, США – це далеко не повний список країн, куди протягом останнього місяця українські літаки привозили медичні маски, захисні костюми та обладнання для боротьби з коронавірусом.

Сьогодні вранці "Мрія" вперше привезе перший медичний вантаж з Китаю і до України.

Чому доставка масок та медичної апаратури до країн НАТО була вигідна також нашій державі? Що змінила коронакриза для українських авіаторів? І як українські вантажні літаки стали найефективнішою рекламою України у світі?

Детальніше про це – у нашому матеріалі.

Українська "Мрія"

Ан-225 "Мрія" – найбільший транспортний літак у світі, збудований київським КБ ім. Антонова наприкінці 1980-х. Створювався він як спеціальний авіатранспорт для перевезення багаторазового космічного корабля "Буран", але знайшов свою нішу і після згортання цієї космічної програми.

Літак-гігант використовують здебільшого для перевезення негабаритних моновантажів, наприклад, генераторів або лопастей для вітрових електростанцій.

Рекордна вага вантажу, перевезеного "Мрією" за один рейс – 253,8 тонни.

Жоден інший транспортник у світі навіть близько не здатен на подібні перевезення.

Останні півтора року "Мрія" перебувала на модернізації, яку завершили дуже вчасно – нині, через епідемію коронавірусу, попит на вантажні перевезення стрімко зріс. Річ у тім, що досі левову частку авіавантажів перевозили у вантажних відсіках "попутних" пасажирських літаків, які здійснювали тисячі регулярних рейсів по всьому світу.

Зараз ця можливість зникла, а тому існуючі суто вантажні рейси виявилися заброньовані по максимуму.

Крім "Мрії", "Авіалінії Антонова" також мають флот літаків Ан-124 "Руслан", які є найбільшими серійними вантажними літаками у світі, із максимальним корисним навантаженням 120 тонн.

Літаки, що рятують життя

14 квітня "Мрія" виконала перший після ремонту рейс – літак привіз медичний вантаж з Китаю до польської столиці.

За прильотом літака-гіганта до Варшави на Facebook-сторінці аеропорту спостерігали понад 80 тисяч людей. Польська влада через ажіотаж навіть закликала не порушувати карантин і не приїжджати дивитися на літак.

Аеропорт Варшави. Польські журналісти роблять селфі на фоні "Мрії". Фото wojskonews.pl

"Це перший візит "Мрії" у Польщу, і він не міг не викликати ажіотажу. Той факт, що польський прем'єр-міністр давав брифінг на фоні нашого літака та українських кольорів, став дуже потужним інструментом популяризації України. Адже навіть у Польщі для багатьох виявилося несподіванкою, що Україна здатна будувати такі літаки", - розповів ЄвроПравді український посол Андрій Дещиця.

Чотири дні по тому "Мрія" вже була у Франції, куди також привезла вантаж з Китаю, а сьогодні - повернулася в Україну. Її нові рейси на найближчий час вже також розписані.

До модернізації "Мрія" виконувала в середньому 20 рейсів на рік, цього року цей показник може бути перевершений за кілька місяців.

Причому поки що йдеться виключно про "медичні" рейси, що возять маски, медичну апаратуру, тести тощо. Зі свого звичного профілю - доставки неподільних великогабаритних вантажів - "Мрія" переорієнтувалася на "роздрібні" коробки та пакунки, але може взяти на борт відразу велику їх партію.

"На даний час у перевезеннях медичного обладнання для боротьби з коронавірусом з Китаю задіяні п’ять "Русланів" та "Мрія" "Авіаліній Антонова". Ці літаки з кінця березня вже доставили близько 2000 тонн гуманітарних вантажів до країн Європи, США, Близького Сходу. На теперішній час такі завдання є основними для літаків авіакомпанії", - розповіли "Європейській правді" у ДП "Антонов".

Сполучені Штати нині стали епіцентром пандемії коронавірусу, тому українські транспортники невдовзі полетять і до американського континенту.

"22 квітня розпочинається чергова серія рейсів з перевезення медичних засобів з Китаю до різних міст США, в тому числі до Орландо, Х'юстона, Вашингтона та Лос-Анджелеса. Планується, що в травні до виконання цих рейсів підключиться також Ан-225", - повідомили в пресслужбі українського перевізника.

Привертає увагу те, що чимало "медичних" рейсів українські літаки здійснили до держав НАТО. І це - не випадковість.

Україна з Альянсом

Медичні рейси почалися ще в березні, коли український "Руслан" привіз маски та тести до Чехії.

"Перший приліт "Руслана" однозначно став ключовою подією тижня у Чехії. В аеропорт Пардубіце зустрічати його прибуло ледь не пів уряду на чолі із прем'єром, а всі медіа детально написали про це. Для чехів було критично важливо, що їхня країна стала першою, до якої привезли медикаменти. І хоча окремі політики наголошували, що це не допомога України, а НАТО, і що за неї було заплачено - для більшості чехів це стало свідченням особливо добрих відносин наших країн", - згадує посол України у Чехії Євген Перебийніс.

Цей, і так само чимало наступних рейсів український перевізник виконав відповідно до контракту за програмою стратегічних авіаперевезень Strategic Airlift International Solution (SALIS) під егідою НАТО та Євросоюзу.

Ця програма була задумана, щоби посилити держави-члени Альянсу, давши їм доступ до української авіатехніки.

"Програма певний час використовувала і російські, і українські літаки, але на сьогодні саме Україна забезпечує всі потреби програми SALIS. Це рішення для країн, які не мають достатніх засобів для вантажних перевезень, але це тимчасове рішення", - пояснює в коментарі ЄвроПравді віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

"Руслан" в аеропорту Пардубіце. Фото ДП "Антонов"

У програмі SALIS беруть участь 9 членів Альянсу: Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія.

За умовами контракту з Агентством НАТО з технічного обслуговування і постачання (NSPA), українські авіатори не коментують статистику або плани перевезень за програмою SALIS. Проте на сайті NSPA є підтвердження того, що частина рейсів Ан-124 виконані саме за цим контрактом. "Наразі Польща, а також Чехія та Словаччина, використовують свою квоту для перевезення невідкладних медичних засобів захисту з Китаю для подолання коронавірусної кризи", - йдеться в одному з повідомлень.

Там також вказано, що через SALIS країни НАТО отримують доступ до п'яти літаків Ан-124 (загалом у "Антонова" їх сім) протягом декількох днів. Крім того, чинний контракт також передбачає доступ до літаків Ан-22, Ан-225 та Іл-76.

Поточний контракт "Антонова" з NSPA був укладений в грудні 2018 року та діє до 31 грудня 2021 року, після чого він може бути продовжений. Але Україна готується до ще тіснішої співпраці з Альянсом у питанні авіаперевезень.

"Зараз один літак Ан-124 базується в Лейпцигу, як прикріплений до програми. Та за необхідністю можуть використовуватися й інші літаки.

Альянс розвиває спроможності стратегічних перевезень, і тут Україна бачить шлях від участі у тимчасовій програмі до того, щоб стати постійним партнером НАТО. Те, що для SALIS обрали лише Україну – вже свідчить про те, що нас вважають стратегічним партнером", - зазначає Пристайко.

Його слова підтверджують і на найвищому рівні в Альянсі. "Ми раді такому партнерству з Україною. Це (пандемія. - ЄП) спільний виклик, ми маємо реагувати разом", - заявив минулого тижня генсек НАТО, коментуючи черговий рейс із медичним вантажем.

Потенціал для подальшої співпраці України з Альянсом справді є - і він не зникне навіть у разі завершення пандемії.

Раніше НАТО використовувало для перевезень не тільки літаки "Авіаліній Антонова", але і російської компанії "Волга-Днепр". Втім, після анексії Криму співпраця з росіянами була припинена, і Україна наразі є безальтернативним партнером. У НАТО просто немає літаків, які могли б забезпечити таку ж ефективність перевезень за аналогічну вартість.

"Мрія" має ціну

В Україні часом чути докори, що ми, маючи такі потужні літаки, не використовуємо їх для власних потреб під час пандемії. Замість цього використовувалися, наприклад, пасажирські "Боїнги", у яких знімають сидіння.

Ключове питання, наскільки економічно доцільно перевозити "звичайні" вантажі таким літаком, як "Мрія"?

Ан-225 в позакризовий час використовується винятково для перевезення великогабаритних вантажів, які неможливо перевезти іншим літаком чи іншим видом транспорту. Такий літак замовляють не тому що вигідно, а тому що немає іншої можливості.

Точна ціна одного рейсу "Мрії" не розголошується, проте експерти кажуть про $30 тисяч за годину, а загалом рейс може коштувати від $650 тисяч до $1 млн, і навіть більше - залежно від відстані й ваги. За словами співрозмовника ЄвроПравди, дотичного до цієї сфери, рейс Київ-Шанхай-Київ обходиться приблизно у $1 млн.

"Якщо рахувати економічну доцільність перевезення іншими типами літаків, наприклад, "Боїнгом", то це буде ефективніше. Оскільки медичні постачання - це не моновантаж, а велика кількість окремих одиниць, то їх можна розбити на 5-6 літаків і перевезти", - вважає експерт у сфері авіації Богдан Долінце.

Чому ж держави НАТО наймають недешеві транспортники-гіганти?

Країни Європи та США сьогодні обирають українських "важковаговиків", оскільки є також питання часу, яке в умовах пандемії має ключове значення.

Звичайні вантажні літаки зараз заброньовані, знайти відразу кілька бортів для серії рейсів з Китаю - вкрай складно. Натомість "Авіалінії Антонова" можуть організувати рейс у стислі терміни.

Так, у Європі є повно вільних пасажирських літаків, але вони зараз законсервовані, а їхня розукомплектація та відновлення рейсів у "вантажному" режимі не буде ані швидкою, ані дешевою. "Якщо говорити про окремі польоти, а не систематичні, то їх замовлення у звичайних перевізників може виявитися навіть дорожчим", - додає Долінце.

Літаки для "складних" часів

Найбільший попит на українські літаки припадає на періоди катастроф, і нинішня ситуація - не перше підтвердження цього.

Як розповідав у інтерв'ю Liga.net заступник директора "Авіаліній Антонова" Віталій Шость, минуле зростання попиту на послуги українських літаків відбулося у 2018 році та було пов'язане з необхідністю ліквідації наслідків урагану у Сполучених Штатах. У "спокійні" роки наліт у наших транспортників зазвичай помітно менший.

До літаків "Ан" наразі прикута як ніколи велика увага.

Вони стали такою собі "летючою візитівкою" нашої держави.

У часи, коли протидія епідемії стає головним завданням більшості урядів, гігантські транспортники з лівреєю в кольорах українського прапору доставляють найнеобхідніше.

Україна отримала унікальний шанс показати себе як держава, здатна зробити помітний внесок у порятунок світу від коронавірусу. "Перший приліт "Руслана" у Чехію викликав великий інтерес і до самого рейсу, і до українського авіабудування, і взагалі до України", - ділиться спогадами посол Євген Перебийніс.

А те, що "медичні" рейси здійснюються передусім до держав-членів НАТО, дає додатковий плюс Україні як державі, що прагне вступити до Альянсу.

Одна з ключових умов приєднання до блоку нового члена - це згода усіх союзників із тим, що розширення Альянсу "сприятиме безпеці у Північноатлантичному регіоні". Через це українським посадовцям та дипломатам, які опікують євроатлантичною інтеграцією, постійно доводиться чути запитання на кшталт "а чим здатна Україна допомоги Альянсу?"

Останні тижні дають наочну відповідь на це запитання. Так, здатна, і робить це постійно. Підтверджено в умовах пандемії.

Автор: Юрій Онищенко,

журналіст "Європейської правди"