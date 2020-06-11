Санкции высшего уровня: остановит ли новый блок США строительство Nord Stream-2

На початку цього місяця до Конгресу США було внесено проєкт закону щодо роз’яснення та розширення санкцій проти газопроводу Nord Stream-2.

Проєкт передбачає внесення змін до вже діючого санкційного законодавства проти газогону під назвою "Захист енергетичної безпеки Європи", прийнятого Конгресом та підписаного президентом Трампом у грудні 2019 року.

Зокрема, пропонується суттєво розширити перелік осіб, до яких можуть застосовуватися санкції, що потенційно може завадити або принаймні далі відтермінувати будівництво російського газогону.

Тож варто розглянути, наскільки ефективними стали санкції, запроваджені в кінці 2019 року, а також навіщо потрібно розширювати їхню дію та які наслідки це матиме для Nord Stream-2.

Забігаючи наперед, зазначимо, що навіть у вигляді законопроєкту потенційна загроза розширення санкцій вже зараз може вплинути на будівництво газопроводу.

Санкції діють

Автори вже детально описували механізм роботи та ефект діючих американських санкцій 2019 року проти Nord Stream-2.

Якщо коротко, то чинні санкції поширюються на компанії та фізичних осіб, які:

- продавали, здавали в оренду та надавали судна, задіяні у прокладанні труб на глибині 100 футів (або більше) нижче рівня моря для будівництва Nord Stream-2 та Турецького потоку;

- сприяли оманливим або структурованим транзакціям (серії транзакцій для уникнення регуляторного впливу) щодо надання зазначених суден для будівництва газогону.

Перелік підсанкційних компаній має постійно оновлюватися урядом США, а самим формуванням цього списку займається державний секретар за погодження з міністром фінансів. У разі застосування санкцій до відповідних компаній їхні транзакції з майном, яке має певне відношення до США (критерії визначення такого майна передбачені законодавством), підлягають блокуванню та забороні. Водночас їхнім посадовим особам та акціонерам буде заборонено в’їзд до США.

За задумом авторів законопроєкту, такі точкові санкції діяли на кшталт "скальпеля", перешкоджаючи будівництву газопроводу, але водночас не зачіпаючи невиправдано широкого кола осіб. Це пояснювалося тим, що Nord Stream-2.використовував іноземні компанії для прокладання глибоководних ділянок газопроводу і здатність "Газпрому" самостійно здійснити такі роботи з технологічної точки зору була під великим сумнівом.

Санкції призвели до бажаних результатів.

Одразу після прийняття законодавства Конгресом та ще до підписання президентом США, задля уникнення його дії швейцарська компанія Allseas зупинила прокладання газопроводу. Результатом цього стало суттєве відтермінування введення в експлуатацію Nord Stream-2.

Слід також зазначити, що саме американські санкції та відповідні затримки будівництва російського газогону створили сприятливі умови для України, щоби продовжити дію контракту щодо транзиту російського газу українською територією після 2019 року.

Коли б фактор санкцій був відсутній, є всі підстави припускати, що Україна, якби і продовжила дію угоди, то, найімовірніше, на гірших умовах.

Окремо варто зазначити, що внаслідок цих домовленостей "Газпром" також добровільно сплатив "Нафтогазу" $2,9 млрд, присуджених до сплати славнозвісним рішення Стокгольмського арбітражу.

Тепер про вплив санкцій на можливість добудувати Nord Stream-2. Перед зупиненням робіт залишилося прокласти лише 160 км газопроводу загальною довжиною 1200 кілометрів.

За словами російського президента Владіміра Путіна, Росія зможе добудувати газогін власними силами до кінця 2020 року або до першої половини наступного року. Задля завершення будівництва газогону "Газпром" направив до Балтійського моря власні судна: зокрема, трубопрокладне судно "Академік Черський" та трубоукладальну баржу "Фортуна".

Саме на ці кораблі розраховує "Газпром". Хоча, на думку авторів санкцій та експертів, ці кораблі не обладнані для прокладення трубопроводу на глибоководних ділянках, є інформація, що Росія вдосконалює свої кораблі для завершення проєкту. Після відповідного удосконалення ці кораблі, ймовірно, будуть здатні завершити почате Allseas - а інакше навіщо було переганяти корабель із далекосхідного порту Находка до порту Мукран у Німеччині?

Проте у разі використання власних кораблів "Газпром" має всі шанси наразити на американські санкції себе, своїх акціонерів та посадових осіб.

Про це вже заявив один із авторів чинних санкцій сенатор Тед Круз. За його словами, "якщо "Газпром" використає "Академік Черський" для завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", президент США повинен і введе санкції проти "Газпрому". Їхні посадові особи втратять можливість приїхати до США, і всі їхні активи (охоплені законом про санкції) будуть заблоковані, і це лише для початку".

Проте слід розуміти, що таких негативних наслідків може бути недостатньо для зупинки будівництва, зважаючи на розмір сум, інвестованих в Nord Stream-2. Наміри "Газпрому" чудово ілюструє довга подорож "Академіка Черського" до Балтійського моря.

Захист "Газпрому"

Водночас "Газпром" вже почав вчиняти певні дії задля уникнення санкцій США.

Відповідно до публічної інформації, "Академік Черський" було перереєстровано з "Газпрому" на акціонерне товариство "Самарський теплоенергетичний майновий фонд". Ще в березні цього року ця компанія зазначалася самим "Газпромом" в переліку компаній, що належать до групи "Газпром". Проте, за інформацією російського РБК, є ймовірність, що компанію було виведено з групи.

Також РБК, цитуючи джерело в "Газпромі", зазначає, що "санкционные риски в связи с работой судна нивелированы".

Чи допоможуть такі дії "Газпрому" уникнути санкцій США, покаже час.

Але вже зрозуміло, що за діючих санкцій Nord Stream-2, найімовірніше, може бути добудований.

Саме задля попередження цього США розробляють посилення санкцій для зупинення будівництва.

Що ж пропонується в новому законопроєкті? Як вже зазначалося, діючі санкції поширюються на компанії, які надають кораблі, що безпосередньо прокладають трубопровід (як-то Allseas).

Нові ж санкції мають охоплювати також компанії, які надають кораблі для допоміжних робіт, таких як підготовка місця робіт, риття траншей, зварювання, спускання труб, нанесення покриття тощо.

На додаток до цього планується поширення санкцій на компанії, які:

- надавали послуги андеррайтингу, страхування або перестрахування цих суден.

- надавали послуги та засоби для технологічного вдосконалення, встановлення зварювального обладнання та здійснювали додаткове оснащення та прив’язування цих суден (це є актуальним у контексті потенційної необхідності прив’язати "Академік Черський" та "Фортуну" одне до одного для завершення робіт).

- надавали послуги з тестування, інспекції та сертифікації, необхідної або пов’язаної з експлуатацією Nord Stream-2.

Це має змусити всі іноземні компанії, які допомагають Nord Stream-2, наслідувати приклад Allseas та зупинити відповідні роботи.

Для завершення проєкту "Газпрому" треба буде виконувати відповідні робити самотужки (якщо це взагалі можливо) на додаток до самого прокладання трубопроводу, знову ж таки, з ризиками наразити на санкції компанії власної групи. Це може мати наслідком якщо не зупинення будівництва, то його подальше суттєве відтермінування.

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Для того, аби проєкт набрав чинності, він має бути успішно проголосований у двох палатах Конгресу, а також підписаний президентом США.

Зважаючи на двопартійну підтримку проєкту та успішне ухвалення санкційного законодавства минулого року, є всі шанси, що нове санкційне законодавство буде прийнято. Водночас не можна виключати, що під час його розгляду в Конгресі запропоновані санкції можуть бути дещо пом’якшені, серед іншого, через лобі "Газпрому" та бажання знизити негативну реакцію європейських колег.

Сама лише можливість розширення санкцій може змусити компанії, які потенційно можуть під них потрапити, припинити свою діяльність. Це пояснюється, зокрема, тим, що у разі прийняття розширення санкцій вони матимуть силу, починаючи з дати набрання чинності законодавством про теперішні санкції проти Nord Stream-2.

Тобто всі компанії, які займалися відповідною діяльністю, починаючи з грудня 2019 року, мають усі шанси потрапити до переліку підсанкційних.

Це ще, звісно, не весь арсенал санкцій, які могли б використати США.

Наприклад, суттєвим, якщо не критичним, ударом по проєкту було б накладення санкцій на європейських інвесторів Nord Stream-2 (ENGIE, OMV, Shell, Uniper, Wintershall Dea).

Але, найімовірніше, США діють у відповідності до раніше обраного підходу санкційного "скальпеля" - вражати суто те, що безпосередньо необхідно, не зачіпаючи при цьому невиправдано широке коло осіб. Нові санкції очікувано викличуть обурення прихильників Nord Stream-2 в Європі, тому зрозуміло, що США намагаються балансувати в цьому відношенні.

А найголовніше - посилення санкцій США та відповідне відтермінування введення в експлуатацію Nord Stream-2 грають на користь України, адже допоки газопровід залишатиметься недобудованим, ми зберігаємо завантаженість української ГТС російським газом та відповідне наповнення українського бюджету від такої діяльності.

Автори:

Маркіян Ключковський, партнер юридичної фірми "Астерс"

Михайло Солдатенко, юрист юридичної фірми "Астерс"

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