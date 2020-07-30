Правый и еще правее: как карантин и экономический кризис изменили Италию

Масштабні протести, вимоги відставки уряду – попри літо, італійська політика так і не пішла "у відпустку".

Пандемія та карантин викликали різке збільшення підтримки правих партій, що робить позиції уряду ще більш уразливими.

Ба більше, такі настрої італійців призвели й до появи нової партії, яка ставить за мету виведення Італії зі складу Європейського Союзу.

Правий поворот

Цієї осені Італією пройде хвиля регіональних виборчих змін. Вони стосуватимуться північних регіонів Венето, Тоскана, Лігурія, Марке, Валле-д'Аоста, а також південних Кампанії та Апулії, де голосування відбудеться 20-21 вересня.

Чому два дні ? Це – певна новинка цьогорічних регіональних перегонів, коли вони відбуватимуться разом із референдумом щодо можливості проведення парламентської реформи та, відповідно, скорочення кількості італійських депутатів.

На регіональних виборах в Італії, на відміну від національних виборів, немає голосування у другому турі, окрім хіба що Тоскани. І ситуація буде вирішуватиcя таким чином: якщо ніхто не має підтримки принаймні 40% тих, хто проголосував, бюлетені лічать до останнього.

При цьому якщо кандидат набирає на один голос більше, ніж його суперник, він стає обраним губернатором.

Які наслідки матимуть ці вибори?

Північні регіони традиційно є центром підтримки виборців правих поглядів. Проте опитування, проведені в останні тижні, свідчать про чітке зростання підтримки правих і в інших регіонах.

І це вже має вплив на коаліційну політику.

Минулого тижня усі три правоцентристські партії: "Ліга", "Вперед, Італіє" та "Брати Італії" – прийшли на акцію в Римі, щоби продемонструвати єдність і водночас вкотре вимагати розпуску уряду Конте.

Правий тандем вважає, що коаліція "Руху 5 зірок" і Демократичної партії здійснює неефективну економічному та соціальну політики. Особливо помітними стали заклики правих щодо недовіри уряду Конте на тлі посилення хвилі пандемії та її наслідків для багатьох секторів економіки.

Про те, що італійській економіці доведеться нелегко, говорять і прогнози Fitch: з 2020 по 2025 рік баланс її зростання буде нульовим. У наступні п'ять років, на думку експертів, все не надто покращиться, і Італії доведеться продовжувати стикатися з різними труднощами. Однак навіть для інших економік отримати рівень зростання, який був іще до часів пандемії, буде нелегко.

Відповідно до останнього опитування Swg, яке відображає преференції в голосуванні італійців, якби вони наприкінці липня йшли на вибори, "Ліга" все-таки була б першою. Партія Сальвіні мала б 26,3% голосів, випереджаючи й Демократичну партію (19,8% голосів), і "Рух п'яти зірок" (16%).

Проте тріумф Сальвіні може бути нетривалим.

В лавах його партії та загалом в Італії обговорюють корупційний скандал, пов'язаний із губернатором регіону Ломбардії Аттіліо Фонтана, який скористався ситуацією із пандемією та погодив проведення регіональних закупівель медичних халатів від компанії свого родича.

Саме тому справжнім тріумфатором наступних виборів обіцяють стати "Брати Італії", які стрімко посилює свій вплив по всій країні.

Ультраправі "Брати" вдвічі збільшили кількість прихильників (до 13,9%), обігнавши партію Берлусконі "Вперед, Італіє" (6,2%).

Тож не випадково, що із лідером партії Джорджією Мелоні починають рахуватися і представники коаліції.

Зокрема, на початку вересня відбудеться оригінальна подія, на противагу класичному італійському політичному сценарію – прем'єр-міністр Джузеппе Конте прийняв запрошення Джорджії Мелоні та політсили "Брати Італії" взяти участь у конференції "Доповідь Італії 2020 про національний інтерес", присвяченій потенційній взаємодії між коаліційною та опозиційною силами.

Час для Italexit?

Ще одна гаряча новина італійської політики – колишній представник "Руху 5 зірок" Джанлуїджі Парагоне презентував власну партію Italexit.

Як легко здогадатися, головну ідею цієї партії сенатор-журналіст вбачає у виведенні з обігу в Італії єдиної валюти та, власне, виході Італії з лав Європейського Союзу. "Ми віримо, що це можливо… Першим нашим сигналом буде вихід із Євросоюзу. Я переконаний, ЄС завершує своє існування, адже він ніколи не бере до уваги волевиявлення народів", – сказав Парагоне під час пресконференції в Палаті представників.

"Відповідно до опитувань Інституту Пієполі, Italexit перебуває на рівні 5%", – підкреслює Парагоне, припускаючи, що він може перевищити 5-відсотковий бар'єр. "У нас іще довга дорога", – застерігає він, впевнений, що зрештою партія прийде до законодавчої влади.

Наразі партія вже залучає до своїх лав відомих політиків, поки що – з прицілом на місцеві вибори.

Зокрема, під прапором Italexit на посаду мера Рима планує балотуватися Моніка Лоцці, також колишня соратниця "Руху 5 зірок".

Регіональні вибори в Римі та регіоні Лаціо відбудуться в березні 2021 року. Отже, ця партія ще має час набрати собі "зірковий склад" та спробувати поборотися за певні преференції.

Italexit розраховує на тих, хто колись належав до "рухівців" або, більшою мірою, вийшов з лав "Ліги" Сальвіні.

"Рух 5 зірок", не знаючи, що це означає, став неоліберальним", – пояснює Парагоне своє виключення з партії.

Тож на правому фланзі італійської політики обіцяє з’явитися новий та небезпечний конкурент.

2,5 місяці "спокою"

Тим часом уряд Конте вніс до парламенту пропозицію про продовження надзвичайного стану до середини осені.

Це – своєрідний спосіб унеможливити опозицію Сальвіні та його заклик розпуску парламенту та закриття італійців в межах посиленого карантинного режиму, як це було в лютому-квітні цього року.

Крім того, від парламенту уряд також хоче отримати зелене світло для 25-мільярдного "літнього економічного маневру", щоб допомогти додатково підтримати ті сектори економіки, які найбільше постраждали від пандемії. Звісно, йдеться про ресторани, бари, готелі та увесь туристичний сектор.

"Вірус продовжує поширюватися. Подовження надзвичайного стану неминуче. Мета – продовжити надзвичайний стан до кінця жовтня", – заявив Джузеппе Конте під час свого виступу в Сенаті.

За словами прем'єра, "пролонгація карантину необхідна для того, щоб допомогти в безперервній роботі тих, хто надає допомогу та підтримку для тих, хто зазнає прямих та непрямих наслідків пандемії, яка, хоч і зменшила свій вплив, але й досі існує".

Проте проблема полягає у тому, що урядові ініціативи втрачають популярність серед великих та середніх компаній, які страждають як через продовження формату дистанційної роботи, так і через заборону звільняти персонал.

Водночас надзвичайний стан не означає нового локдауну для Італії. Ця інформація, абсолютно помилкова, поширилася через декілька фейкових сайтів і "гуляла" різними соціальними мережами.

Подовження терміну надзвичайного стану означає збереження виняткових повноважень, які уряд отримав за останні місяці, що легітимізує будь-які обмежувальні заходи (наприклад, оголошення "червоних зон") у разі погіршення показників епідеміологічної кривої.

Наразі Сенат схвалив пропозицію продовжити надзвичайний стан до 15 жовтня. Рішення підтримали учора ввечері 157 сенаторів, 125 були проти і троє утрималися.

Ця дата стала своєрідним компромісом між раніше запропонованими 21 вересня, другим днем ​​регіональних виборів та голосування на референдумі, на якій наполягала Демократична партія та "Італія Віва", і 31 жовтня, датою, яку запропонував Джузеппе Конте в тандемі з міністром охорони здоров'я Роберто Сперанцою.

Звісно, усі три опозиційні праві партії були проти – "Ліга", "Вперед, Італіє" та "Брати Італії".

Джузеппе Конте, однак, вкотре довів, що може переконувати і домовлятися з опозицією.

Проте чи буде достатньо 2,5-місячного карантину, щоб змінити настрої виборців?

Інакше 2020-й може стати для Італії не лише роком пандемії, але й початком масштабного розвороту країни в правий бік.

Автор: Вікторія Вдовиченко,

кандидат історичних наук,

асоційований експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"