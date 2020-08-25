США повышают давление: как популизм Верховной Рады создает нового критика для Украины

У вівторок, коли керівництво парламенту повернеться до поточної роботи після відпусток та проведеної позачергової сесії, на них чекатимуть листи – у тому числі від закордонних партнерів – що накопичилися за останні тижні.

Сподіваємося, що серед привітань з Днем незалежності не загубиться лист з Вашингтона за підписом одного з найвищих посадовців адміністрації президента США серед тих, у чию сферу відповідальності входить України. Йдеться про Деніела Маллені (Daniel Mullaney), помічника Торгового представника США з питань Європи та Близького сходу.

У ієрархії американської влади це – доволі висока посада, і особисті прохання від таких посадовців до Києва надходять нечасто.

Та цей лист ще дивніший з огляду на те, хто в Україні є його адресатом. Маллені звернувся до Дмитра Наталухи, голови комітету ВР з питань економічного розвитку.

А щоби у комітеті "не загубили" це повідомлення – у документі зазначено, що копію листа (у якому Наталуха лишиться як адресат) з Вашингтона надсилають також спікеру Разумкову, першому віцеспікеру Стефанчуку, віцеспікерці Кондратюк, прем’єр-міністру Шмигалю та очільнику Мінекономіки Петрашку.

Причина для такого звернення – законопроект, у якому Дмитро Наталуха є головним автором.

Йдеться про проєкт №3739, який змінює правила держзакупівель у галузі машинобудування.

"Європейська правда" неодноразово писала про цей документ, відомий як "законопроєкт про локалізацію" або "купуй українське-2". Річ у тім, що він порушує Угоду про асоціацію з ЄС, руйнуючи усі плани України щодо оновлення Угоди. І хоча проєкт викликав обурення в Брюсселі та протести в українських експертних колах, шанси на його ухвалення лишаються високими.

Адже у першому читанні голоси за нього дали усі фракції, крім "Голоса", хоча на той час депутати вже знали про несумісність із Угодою. Тому його ініціатори, очевидно, готувалися (або, принаймні, мали бути готові) до тривалої суперечки, а можливо і торговельного конфлікту з Євросоюзом.

Але американський лист створює зовсім нову реальність. І водночас вибиває важливі козирі з рук тих, хто просуває схвалення проєкту всупереч Угоді про асоціацію.

Досі критика з боку ЄС стикалася із контраргументом про те, що це, мовляв, просто бізнес-лобізм на користь європейських виробників, які можуть втратити український ринок.

І хоча таке твердження спростовують дослідження результатів торгів у Prozorro (на тендерах, де нові імпортні товари змагалися з українським аналогом, вітчизняна техніка продукція практично завжди) – для частини депутатів цей аргумент і надалі "працює". Адже є тендери, де перемагав імпорт. Наприклад - коли в Україні така техніка просто не виробляється. У Центру еокономічних стратегій (ЦЕС) порахували, що у 2018-2019 роках на прямий імпорт припадало 20-25% публічних закупівель товарів, про які йдеться в законопроєкті №3739. Цей відсоток може дещо зрости, якщо враховувати техніку, зібрану в Україні на основі імпортних шасі (ступінь її локалізації неможливо оцінити за даними "Прозорро").

"Але переважно йдеться про машини або комплектуючі з країн Євросоюзу, а також Білорусі, Китаю та Південної Кореї", - зауважує Дмитро Горюнов, старший економіст ЦЕС.

А от з американськими товарами ситуація інша. Їх практично немає тендерах "Прозорро". "На товари з США припадає не більше 2% закупівель. В абсолютному виразі це максимум $10 млн на рік — це точно не ті гроші, через які можна влаштовувати дипломатичні скандали", - прокоментував Горюнов інформацію ЄвроПравди про лист з Вашингтона.

Поза тим, Штати вирішили увійти в гру.

США не мають угоди про вільну торгівлю з Україною, як ЄС. Та річ у тім, що проєкт Гетьманцева порушує не тільки асоціацію, але також умови членства України у СОТ. Тому у Вашингтоні вирішили попередити: у разі ухвалення такого закону, Україна матиме проблеми також за океаном.

"Ми розуміємо потребу долати економічні наслідки пандемії. Але робити це необхідно, не забуваючи про принципи лібералізації ринку, які принесли процвітання та прогрес обом нашим країнам", - йдеться у листі.

Окремо Вашингтон обурила брехня у документах Ради щодо "досвіду США"

В пояснювальній записці автори проєкту посилаються на два чинних американських закони, які нібито мають схожі до українського проєкту норми та зобов’язують американські держкомпанії купувати американські товари.

Виявилося що це є просто неправдою.

У листі на двох сторінках представник адміністрації Трампа пояснює, що американські Buy American Act (ухвалений у 1933 році) та American Recovery and Reinvestment Act (2009) дійсно створюють переваги для товарів, вироблених у США, або... у будь-якій державі СОТ! Бо за умовами СОТ Штати також мають надавати іноземним товарам або компаніям на держзакупівлях у своїй державі.

У тому числі – це стосується українських компаній та товарів. "США гарантують українським компаніям, українським товарам та послугам рівний до американських доступ до державних закупівель у тих сферах, які підпадають під угоду СОТ щодо держзакупівель", - йдеться у листі.

Так, українці не є активними учасниками американських держзакупівель.

Але ж те саме стосується американських компаній, які не постраждають напряму від проєкту Наталухи!

Тому те, що Штати вирішили розпочати тиск на Україну, вимагаючи від неї припинити порушення правил міжнародної торгівлі, може стати дуже вагомим фактором.

"Я розумію ваше бажання щодо підтримки локальної промисловості, збільшення виробництва та робочих місць, але ці завдання можуть і мають бути вирішені із дотриманням міжнародних зобов’язань України" - попередив Маллені, додавши, що за потреби США можуть надати ВР та комітету Гетьманцева експертну допомогу.

Україна, звісно, має можливість уникнути гострішого конфлікту. І навіть має кілька шляхів для цього.

До слова, в українському уряді і раніше припускали, що у разі ухвалення Радою законопроєкту 3739 вони будуть змушені піти саме тим шляхом, на який натякає лист США – виключать зі сфери дії нового закону і ЄС, і США, і загалом усі 164 держави-члени СОТ (тобто майже весь світ).

По суті, це перетворить закон на "пустишку". Він на практиці пошириться лише на товари з Білорусі, але при цьому створить для української влади зайві проблеми на світовій арені.

І така перспектива – цілком реальна. Адже Вашингтон вміє бути дуже переконливим (у тому числі в неформальному спілкуванні), коли хтось із його партнерів, попри попередження, не дотримується своїх зобов’язань. Тим більше зважаючи на те, що Штати вклали багато зусиль, виводячи корупцію з українських держзакупівель, а у цій ініціативі Ради бачать передусім спробу створити нові корупційні схеми.

То чи потрібно Верховній Раді йти цим шляхом, якщо його підсумком буде лише створення проблем для держави?

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"