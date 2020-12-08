Каннабис без ажиотажа: как Швейцария легализовала медицинскую коноплю и что из этого вышло

"Зелень марихуаны на равнине Магадино на юге Швейцарии если кому и уступает по площадям, занятым под нее, так только красным томатам", - так газета Corriere del Ticin описывает результаты легализации медицинской марихуаны в Швейцарии.

Начиная с 2011 года каннабис и его производные с концентрацией тетрагидроканнабинола (ТГК) менее 1% больше не считаются в Швейцарии "лекарственными препаратами". А с 2017 года производство и продажа продукции из конопли с содержанием THC менее одного процента в стране полностью легальны.

Как результат, число зарегистрированных производителей сырья подскочило с пяти в начале 2017 года до 630 в 2018 году.

Однако стал ли новый рынок "золотым Эльдорадо" Швейцарии? И не привел ли он к обратным результатам?

Зеленое золото теряет свой блеск

Когда предложение превышает спрос, то цена продукта начинает падать.

Именно это, по мнению Стефано Каверцазио, управляющего директора компании Purexis, произошло с рынком каннабиса.

"Удовлетворение спроса на сырье конопли, которое мы наблюдаем сейчас в Швейцарии, вполне отражает реальность, уже хорошо известную за рубежом, прежде всего в США, Канаде и в некоторых латиноамериканских странах, где сейчас все больше компаний замедляют или даже приостанавливают свое производство, поскольку предложение давно уже превысило спрос", — объясняет Каверцазио.

Компания Purexis каждую неделю получает десятки запросов от швейцарских и зарубежных производителей, желающих продать ей свое сырье, рыночная цена которого за последнее время заметно упала.

"К моменту легализации на оптовом рынке можно было найти необработанные соцветия конопли по цене от 5 000 до 10 000 швейцарских франков (150-300 тыс. грн) за килограмм, в зависимости от качества. Теперь вы спокойно можете снять с ценника один ноль", — говорит Стефано Каверцазио.

Снижению цен способствовало также появление крупных производителей, которые на протяжении многих лет неуклонно расширяли свои посевные площади как в Швейцарии, так и за ее пределами.

Эти предприятия в основном развивались по двум моделям. Первая включает в себя компании, работающие в секторе производства конопли, которые сумели расширить свою деятельность, скупили другие, более мелкие, компании и земельные угодья, и теперь работают напрямую.

Во втором случае речь идет о крупных сельскохозяйственных предприятиях, которые арендуют землю и принимают решение о производстве сырой конопли каждый раз заново в зависимости от рыночного спроса, заключая или расторгая договоры о выращивании и поставках сырья конопли.

Эти предприятия, действуя масштабно, но гибко, могут позволить себе высококачественное производство, с которым мелкие компании вряд ли способны конкурировать.

С такими оценками соглашается президент Садоводческой ассоциации Тичино Андреа Занини.

"Некоторые фермерские хозяйства, испытывающие финансовые трудности, рассматривают коноплю в качестве "спасательный круга", не всегда зная или понимая, с кем именно они собираются вести бизнес, так что многих нередко в этой области ожидали очень неприятные сюрпризы",

— говорит он.

"Примерно такая же ситуация складывается в сфере виноделия. Многие разбивали виноградники, которые в итоге давали плохую отдачу. Так что сейчас среди тех, кто работает с каннабисом, идет естественный отбор".

"Абсент, казино, банки и конопля"

Аналогия с виноделием кажется особенно уместной, когда разговариваешь с Андреа Р., предпринимателем, который уже во второй раз решил-таки заняться конопляным бизнесом.

Энтузиазм, с которым он рассказывает о своих теплицах, о проблемах, с которыми он столкнулся, и о методах, используемых им для того, чтобы конечный продукт гарантированно имел определенное (высокое) качество и особый вкус, очень схож с энтузиазмом какого-нибудь одержимого своей миссией виноградаря в регионе Лаво.

Андреа Р. - не новичок, уже на рубеже тысячелетий, в возрасте 25 лет, он был в числе тех, кто решил заработать себе состояние на более или менее легальном производстве и сбыте сырой конопли.

В то время в Швейцарии царил полный законодательный вакуум в области регулирования оборота легких наркотиков.

Соцветия конопли, даже с высоким содержанием THC, можно было и производить, и продавать, но — по крайней мере, теоретически — потреблять их было нельзя.

Это были годы полуподпольных "конопляных магазинов" (Hanfladen), продававших душистые пакетики с травкой, разумеется, исключительно для развешивания их в гардеробах с целью борьбы с молью и обеспечения общей "благоуханной атмосферы".

Правда, они, эти пакетики, были настолько популярны, что люди приезжали за ними толпами аж из самой Италии.

Такое впечатление, что весь мир просто решил в одночасье извести всю моль.

В 2003 году этот бизнес был прикрыт, и Андреа Р. вернулся на свою прежнюю работу в качестве автомеханика, будучи убежденным в том, что новые дебаты о легализации конопли в Швейцарии начнутся только лет через сто.

Однако все произошло гораздо быстрее, так что теперь уже 45-летний мужчина увидел шанс все-таки воплотить идею о зарабатывании состояния при помощи бизнеса на конопле.

В городе Мелиде он открыл свой магазин Dream и получил разрешение от властей выращивать коноплю в помещении, а не в поле или в теплице.

Этот метод он выбрал для того, чтобы гарантированно отвоевать свою нишу на рынке.

Швейцария, по его словам, состоит из четырех ингредиентов: "абсент, казино, банки и конопля".

Как считает Андреа Р., текущая рыночная ситуация идет ему только на пользу, ведь "те, кто работает плохо, должны будут исчезнуть". А к нему это не относится.

Новые перспективы

Выращивание каннабиса, особенно в "рекреационных" целях, до сих пор в Швейцарии, прежде всего к югу от Альп, не считается "уважаемым делом".

Но по сравнению с началом 2000-х годов в стране все-таки явно произошел положительный сдвиг, прежде всего в области законодательства, регулирующего производство и сбыт продукции из легкой конопли.

"Швейцарское законодательство, несмотря на некоторые проблемные вопросы, до сих пор двигалось вперед ясным путем, часто опережая наших соседей.

А это обеспечивает швейцарским предприятиям, особенно по сравнению с их европейскими коллегами, некоторые из которых до сих пор работают в условиях правовой неопределенности, значительные рыночные преимущества", — говорит Каверцазио.

"Люди, которые были фанатичными противниками конопли, остаются противниками, — комментирует Андреа Р. — Но теперь мы можем, по крайней мере, сказать им, мол, смотрите, конопля уже продается у вас в местном супермаркете. Это не заставит их изменить свои взгляды, но, по крайней мере, даст повод призадуматься".

Во-вторых, после легализации в некоторых штатах и провинциях США и Канады конопли без лимитов в плане содержания ТГК заметно меняется и международная ситуация.

Есть все признаки того, что подобные сдвиги скоро могут произойти и в Европе, а потому Швейцария уже начала проводить научные исследования в этом направлении.

Стефано Каверцазио, однако, по-прежнему с осторожностью относится к возможным изменениям в швейцарском законодательстве, регулирующем оборот конопли и продукции из нее.

"На основании информации, полученной нами на данный момент от федеральных властей, Швейцария намерена совершать постепенные небольшие шаги в направлении допуска продукции с более высоким уровнем содержания ТГК", — уверен он.

SWISSINFO

Міжнародна інформаційна служба Швейцарської національної теле- і радіокомпанії

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