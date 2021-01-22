Победа Грузии, ловушка для Украины: какие угрозы несет решение ЕСПЧ о российской агрессии

"Сегодня один из самых важных дней в новейшей грузинской истории. Спор с Россией о войне 2008 года завершился победой Грузии", – эти слова премьер-министра Грузии Гиоргия Гахарии дали старт настоящему празднованию. Телеэфиры, заявления политиков, разговоры рядовых грузин – все было посвящено решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

И основания для этого, несомненно, есть. После 12 лет рассмотрения Суд в Страсбурге вынес решение, которым удовлетворил 15 из 16 пунктов грузинской жалобы, а по последнему заявил, что не имеет юрисдикции для его рассмотрения. Речь идет о пяти днях августа 2008 года, когда в Грузии продолжалась горячая фаза вооруженного конфликта – эти события ЕСПЧ решил не оценивать.

Впрочем, одновременно о победном для себя решение заявила и Россия, акцентировав именно на том пункте, в котором грузинское правительство проиграло.

И, как ни странно, это заявление – не пустая бравада. Один-единственный пункт, выигранный у Грузии, для Кремля действительно важен, потому что благодаря ему Россия надеется одержать победу в значительно более важном деле – о последствиях своей агрессии на Востоке Украины. Ведь, в отличие от Грузии, горячая фаза конфликта на Донбассе затянулась на годы.

Отметим: о проигрыше Украины говорить рано, наш Минюст сохраняет шансы на победу. Но после 21 января 2021 года эта задача существенно осложнилась.

Что доказала Грузия

Межгосударственное дело, которое в Страсбурге носит название "Грузия против России-2", посвящено последствиям российской агрессии против Грузии в августе 2008 года. Его цель – доказать, что именно Москва несет ответственность за нарушения прав человека в Южной Осетии и Абхазии, а также на других территориях, которые россияне временно оккупировали 12 лет назад. А еще – присудить РФ финансовое наказание за незаконные действия ее военных.

С точки зрения Грузии, ее победа в этом деле – безусловная и полная, насколько это было возможно.

На днях "Европейская правда" рассказывала о том, как ЕСПЧ обошел собственные ограничения и принял решение о незаконности российской аннексии Крыма, а также намеками, между строк, признал Россию оккупантом. В отношении Грузии решение пошло еще дальше: в нем Суд прямо признал Россию государством-оккупантом, постановив, что состояние оккупации началось с 12 августа 2008 года. Признать этот факт помогло то, что Россия не отрицала своего прямого военного присутствия в Грузии в августе 2008-го.

Причем оккупация продолжается до сих пор, отмечает ЕСПЧ.

Решения РФ вроде "признания независимости" Абхазии и Южной Осетии этой реальности не меняют.

Впрочем, основа решения ЕСПЧ – в другом, ведь этот суд вообще не занимается вопросами правового статуса территорий, он следит за соблюдением прав человека и наказывает государства за их системное нарушение.

Таким образом, Суд признал Россию виновной в установлении на оккупированных грузинских территориях незаконной "административной практики", во время которой та нарушала право на жизнь без расследования этих фактов, запрет пыток или бесчеловечного и унизительного обращения, право на уважение частной жизни, право на защиту собственности, осуществляла внесудебные аресты, ограничивала свободу передвижения, право на образование и т.д.

Суд удовлетворил жалобу Грузии по 15 пунктам из 16 и отказал только по одному.

Но для Украины именно этот "отвергнутый" пункт имеет особое значение. Поэтому на нем стоит остановиться подробнее.

Территория без контроля

Эпизод, по которому грузинское правительство получило отказ в Страсбурге, касается короткого пятидневного периода, с 8 по 12 августа 2008 года, когда Россия начала открытое военное вторжение на территорию Грузии, пошла в наступление и почти дошла до Тбилиси.

В грузинской жалобе говорилось, что в этот период российские и подконтрольные им южноосетинские войска вели активные бомбардировки и обстрелы грузинских гражданских поселений, нарушая тем самым право на жизнь.

Следует отметить, что это грузинское дело стало первым в истории ЕСПЧ, когда суд рассматривал вопрос об активных вооруженных действиях армии одного из государств-членов Совета Европы на территории другого государства-члена.

Это делает нынешнее решение особенно весомым.

Ведь впереди – похожая жалоба Украины на РФ из-за агрессии на Донбассе; эпизод о сбитом авиалайнере MH17; жалоба Армении на военные действия Азербайджана и т.д. Прецедент, установленный решением в отношении Грузии, повлияет на все из них.

ЕСПЧ был создан в 1959 году как международный судебный орган, решающий споры относительно соблюдения членами Совета Европы положений главного документа этой организации, Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Чтобы суд взялся рассматривать жалобу, надо среди прочего доказать, что речь идет о возможном нарушении Конвенции государством-ответчиком, а также что это нарушение произошло на территории под "юрисдикцией" государства-ответчика. В предыдущие десятилетия Суд неоднократно расширял понятие "юрисдикции", заставляя государства-члены СЕ отвечать за нарушения, совершенные за их границами, например на оккупированных территориях. Благодаря этому Украина на днях праздновала победу – ей удалось доказать, что именно Россия отвечает за нарушение прав человека в оккупированном Крыму начиная с 27 февраля 2014 года, когда Москва забрала у Украины "фактический контроль" (effective control) над полуостровом.

Но вернемся к агрессии РФ против Грузии в августе 2008 года.

То, что обстрелы проводились и россияне были к ним причастны, – является подтвержденным фактом. Более того, Москва именно это и не отрицает – тогда, в отличие от событий 2014 года в Украине, российские военные не маскировались под "зеленых человечков" или "ополченцев", а действовали открыто, оккупируя грузинскую территорию город за городом, село за селом.

Однако Суд в Страсбурге все равно решил, что не может рассматривать вопрос ответственности Москвы за эти действия, потому что это дело находится вне его компетенции.

Аргументы ЕСПЧ, в общем-то, звучат логично – но они стали революционными для Совета Европы. И одновременно – опасными для Украины.

Вот как суд аргументировал свое решение:

"В случае военных операций (включая вооруженное наступление, бомбардировки и обстрелы) во время международного вооруженного конфликта невозможно говорить о "фактическом контроле". Сама суть военного противостояния заключается в том, что враждующие стороны ведут борьбу за установление контроля над определенной территорией. В этот период царит хаос – ни одна из сторон не контролирует эту территорию".

Учитывая это и "большое количество жертв", а также "сложность установления обстоятельств", Суд решил, что расследование таких случаев – это не его дело. Этим должны заниматься другие институты, а действия враждующих армий регулируются другими нормами международного гуманитарного права (например, Женевскими конвенциями, описывающими правила и обычаи войны).

Поэтому Грузия по этому эпизоду получила отказ, а украинские юристы, ведущие жалобу по Донбассу, – основания серьезно понервничать.

"Неконтролируемый" Донбасс

Решение ЕСПЧ по Грузии стало действительно революционным.

Ведь оно, по сути, устанавливает, что территория, где идет международный вооруженный конфликт, выпадает из поля действия Европейской конвенции по правам человека – потому что ни одно из государств не имеет над ней контроля.

Такой подход, кстати, вызвал активные споры в ЕСПЧ. Голоса судей за этот фрагмент решения распределились как 11 против 6. То есть его поддержало большинство судей, но далеко не все. В частности, судья от Украины Анна Юдковская публично раскритиковала ЕСПЧ за это решение. "Мы потрясены этими аргументами. На наш взгляд, роль этого суда состоит именно в решении приоритетных сложных дел, которые характеризуются "большим количеством заявленных жертв и спорных инцидентов, объемом представленных доказательств, трудностями в установлении соответствующих обстоятельств", – говорится в совместном особом мнении судей от Украины, Польши и Грузии.

А кроме того, грузинское решение ЕСПЧ подняло новые вопросы.

До какого момента действует "период хаоса"? И как определить границы этой "бесконтрольной" территории?

Ответ на эти вопросы может определить победителя в деле "Украина против России" по Донбассу.

Ведь если в российско-грузинской войне горячая фаза длилась всего пять дней, после чего стороны договорились о перемирии, то на Донбассе все иначе.

Война на Востоке Украины продолжается уже более шести лет. На протяжении почти целого года, до конца зимы 2015-го, линия фронта постоянно менялась, россияне то брали территории под свой контроль, то теряли их. То есть происходило именно то, что описано в грузинском решении как основание для ЕСПЧ отойти в сторону и сказать: "Это – не наша юрисдикция".

Так неужели все это время оккупированная часть Донбасса оставалась в правовом вакууме?

Неужели Страсбург сможет закрыть глаза даже на сбитый малайзийский Boeing, списав все на "большое количество жертв" и "сложность установления обстоятельств"?

Этот вопрос, наверное, ставит перед собой и украинский Минюст, который должен вычитать до последней точки грузинское решение и подать в Страсбург новые документы, новые доказательства. Словом, сделать все, чтобы обойти "грузинскую ловушку".

К счастью, немного времени для этого у Киева есть.

Перспективы Украины

Предварительно, по слухам из Страсбурга, слушания о приемлемости украинского дела по Донбассу планируется назначить на 15 сентября 2021 года. Эта дата еще не зафиксирована в календаре слушаний, но ЕСПЧ уже уведомил о ней украинское и российское правительства (впрочем, опыт крымского дела свидетельствует, что дата не окончательная – тогда под влиянием российской стороны слушания дважды откладывали даже после официального анонса).

И хотя полностью изменить доказательную базу на этом этапе Украина уже не сможет, но определенные точечные коррективы еще реальны. В том числе – в документах, которые мы представим на этих слушаниях.

С учетом этого пока рано давать прогнозы по поводу решения ЕСПЧ о приемлемости украинской жалобы, но определенные прогнозы уже возможны.

Почти наверняка часть нашей жалобы суд отклонит.

После грузинского решение выглядит очень сложным или даже невозможным доказать ответственность РФ за последствия обстрелов, которые проводили оккупационная армия и подконтрольные ей соединение боевиков. Прежде всего – за смерти гражданских жителей Донбасса и разрушение их жилья. Ведь здесь – четкая аналогия с грузинским делом, где эти жалобы были отклонены.

Конечно, это не значит, что Минюст должен сдаться. Киеву нужно попробовать убедить Страсбург в том, что Украина – не Грузия и что продолжительная агрессия РФ на Донбассе должна быть наказана в том числе силами ЕСПЧ. Потому что без нападения России этих разрушений и этих жертв не было бы.

Но шансы стоит оценивать реалистично.

Впрочем, обвинения Украины против РФ – значительно шире. И преступления боевиков, которые не подпадают под определение "военных действий", имеют все шансы быть наказанными. Пытки, незаконные заключения, "Изоляция", все зверства, происходящие на оккупированных территориях – за все это несет ответственность Москва. И ЕСПЧ должен это установить.

Более того, даже в случае неблагоприятного для нас решения Суда, громкие внесудебные убийства гражданских в 2014 году будут признаны нарушением со стороны РФ по той простой причине, что после прекращения наступления и после установления линии разграничения по Минским соглашениям Россия и подконтрольные ей оккупационные режимы должны расследовать эти преступления. А этого, как известно, не произошло.

В грузинском решении, к слову, ЕСПЧ признал вину России за недостаточное расследование аналогичных преступлений.

Подчеркнем: победы не придут сами по себе. Для их достижения Минюсту придется изрядно потрудиться, учитывая "грузинскую ловушку". Но такие результаты по крайней мере реальны.

Российская безнаказанность?

Мы привыкли к тому, что Европейский суд по правам человека, определяя вину определенного государства, имеет право назначить также денежную компенсацию. Межгосударственные жалобы – не исключение из этого правила.

Впрочем, опубликованное 21 января решение по Грузии не содержит никаких сумм.

ЕСПЧ определил, что компенсации обязательно должны быть, но не сейчас. Их определение отложили на следующий этап, а перед тем России и Грузии дали год, чтобы попытаться договориться полюбовно (чего, конечно же, не произойдет) и представить Страсбургу свои соображения о сумме выплат. Очевидно, что рассмотрение финансового вопроса судом займет несколько лет. За это время часть пострадавших неизбежно покинут этот мир. Но что поделаешь, рассмотрение дел в международных судах – это всегда очень долгий процесс.

Можно быть уверенным: точно такая же процедура ждет и Украину. В частности, в крымском решении, рассмотрение которого уже перешло на следующий этап, Суд сначала установит вину РФ за последствия оккупации и только потом начнет рассматривать вопрос компенсаций или большинства из них.

Но главная проблема – в другом.

Очень вероятно, что Россия откажется платить по счетам.

"Юридическую" базу для этого Кремль уже подготовил. РФ стала первым государством Совета Европы, позволившим себе не выполнять отдельные решения ЕСПЧ, которые "не соответствуют российской конституции".

Поэтому борьба за эти деньги может быть длительной. Но если Киев не опустит руки, то через международные механизмы, например аресты российской собственности за рубежом, можно доставить России немало хлопот и, возможно, заставить ее заплатить.

И даже выход России из Совета Европы, который однажды может произойти под давлением всех этих событий, не отменяет ответственности агрессора. А значит, за справедливость стоит бороться. В том числе – учитывая грузинский опыт.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"