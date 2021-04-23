Британская монархия в вопросах и ответах

Британская королевская семья была и остается в центре внимания всего мира. Особенно сейчас, после громких скандалов вокруг принца Гарри и его жены Меган Маркл и слухов, что королева Елизавета II намерена передать корону.

Кто станет следующим королем Великобритании? Какие обязанности возложены на членов королевской семьи?

И вообще, упала ли популярность в королевстве идеи монархии, в результате чего Елизавета станет последней королевой?

На эти вопросы отвечает бывший народный депутат и член Международного общества почитателей Уинстона Черчилля Владимир Куренной.

Ответы можно прочесть в этом тексте, а можно посмотреть видеоинтервью на нашем YouTube-канале.

"Пенсия" для королевы

Королева Великобритании Елизавета II не может выйти на пенсию – у нее нет такого права. Поэтому с вероятностью до 90% можно утверждать, что в иной мир она отойдет как действующий британский монарх.

Дело в том, что такой традиции в истории британской монархии не существует, а те, кто нарушает традиции, входят в неформальный черный список нарушителей табу. То есть этот шаг бьет по уважении к ним со стороны других членов семьи и подданных.

Единственный вариант, при котором она может умереть королевой, однако на покое, возможен в случае ее тяжелой болезни, в результате чего будет назначен регент, и им станет ее сын принц Уэльский Чарльз.

Что изменится после смерти принца Филиппа?

Уже скоро британская королевская семья планирует собраться на большой саммит – он должен пройти вскоре после завершения траура по герцогу Эдинбургскому.

Все старшие члены королевской семьи соберутся вместе для обсуждения будущего семьи и перераспределения полномочий и обязанностей – ведь было очень много обязанностей, которые выполнял именно принц-консорт.

Уже сейчас можно прогнозировать одно из решений саммита: титул герцога Эдинбургского перейдет к принцу Уэльскому. И это станет весьма интересным прецедентом – в одном лице будут сконцентрированы два важных титула.

Во-первых, это титул принца Уэльского, который является олицетворением патроната над Уэльсом, а во-вторых – герцога Эдинбургского, де-факто главный титул Шотландии, и теперь они оба сойдутся в одном лице.

Король Чарльз III

Вероятность того, что Чарльз не станет монархом, будет высокой только в том случае, если у него будут какие-то проблемы со здоровьем. Однако, скорее всего, он будет чувствовать себя хорошо – вспомните, как быстро он в прошлом году вылечился от ковида, всего за шесть дней.

Других препятствий между ним и короной после смерти Елизаветы II просто не будет.

Да, его старший сын Уильям гораздо популярнее, однако это не выборы премьер-министра или депутатов британского парламента. Популярность имеет значение, но не является определяющей.

Поэтому принц Уильям сможет стать монархом только после того, как уйдет его отец.

Шансы на то, что Чарльз сам откажется от короны, очень невысоки.

Могут ли политики повлиять на кандидатуру будущего монарха? Формально нет, хотя ясно, что политики так или иначе влияют на такие решения.

Если бы, например, правительство и большинство в Палате общин контролировала Лейбористская партия, то можно представить, что они стали бы оказывать давление на королевский двор, чтобы заставить Чарльза продолжать выращивать редкие растения в своем имении Хайгроув. Но правят консерваторы – сторонники традиций, учреждений, институтов, их стабильности. И вся социология показывает, что тори пришли надолго.

Кстати, уже сейчас обращают внимание на интересный факт. В истории Великобритании сокращение абсолютизма монархов происходило постепенно, но необратимо. Но были попытки некоторых монархов вернуть себе полную власть.

Оба были представителями династии Стюартов, но главное, вокруг чего уже много спекуляций – оба носили имя Чарльз.

То есть в истории Британии было два короля Чарльза, которые активно вмешивались в политику. А Чарльзом III станет нынешний принц Уэльский.

Как скандалы повлияли на популярность монархии в Британии?

У британской монархии были разные времена, в том числе очень плохие, когда популярность королевской семьи падала, даже до 55%.

Такое было из-за кризиса после гибели принцессы Дианы (в 1997 году) – произошло очень большое падение поддержки монархии в обществе, и лично принца Чарльза, а также королевы Елизаветы.

Но, как ни странно, нынешний скандал с принцем Гарри и его женой Меган Маркл вызвал обратный эффект.

Британцы не восприняли этот американский формат действий молодоженов, и скандал ударил по рейтингу как раз Гарри и Меган. Некоторые британцы даже требуют не пускать их в страну и отобрать титулы.

Такое наказание возможно, но только по решению королевы.

Елизавета II решила этого не делать.

А вот уровень поддержки монархии на фоне этого кризиса только вырос. Сейчас 84% британцев в той или иной форме выступают за продолжение монархической формы правления, и только 14% – за республиканскую. Это самый низкий показатель поддержки республиканской идеи в Британии за последние десятилетия.

Скандал с Маркл научил, что не всегда нужно нервничать и кричать "Караул!" сразу после какого-то события, даже если оно выглядит как катастрофа.

В Букингемском дворце изначально были катастрофические настроения, а оказалось, что все наоборот – большинство общества поддержало и королеву лично, и институт монархии.

Кем теперь является принц Гарри?

Его титул, который остается с ним – герцог Сассекский. Хотя принц с женой отказались от исполнения обязанностей при дворе, но не от титулов.

К слову, когда Меган Маркл заявляла, что ее сына Арчи оставили без титула принца, то это неправда – он и не имел права на этот титул.

Арчи Гаррисон пока не является принцем, но станет им, как только королем станет Чарльз.

Правда, для детей Уильяма здесь сделали исключение, как для семьи наиболее вероятного наследника престола – они получили этот титул досрочно и в исключительном порядке, по решению королевы.

Зачем был нужен этот скандал? Вполне вероятно, это просто вопрос практической пользы, ведь принц имеет право на охрану за счет Дворца.

Фамилия для принцев

Если отбросить все регалии, то фамилия и принца Гарри, и принца Уильяма – Уэльс. То есть это говорит о том, что они – дети принца Уэльского.

Сын же принца Гарри носит семейную фамилию – Виндзор-Маунтбэттен.

Иная ситуация – с детьми Уильяма: Джорджем, Шарлоттой и Луи. Они носят фамилию, производную от титула отца – Кембридж.

Какими именами можно называть британских принцев?

Писаных правил нет, однако в Великобритании (стране, где нет конституции!) неписаные правила стабильнее писаных.

Если брать старших членов королевской семьи, то допустимы несколько – до четырех имен, одно из которых должно быть обязательно связано с представителями королевской семьи.

Вмешивается ли монарх в политические дела?

У королевы есть право вето на определенные законы, но, в отличие от вето американского президента, оно используется не публично.

Королева может сказать премьер-министру: "Я не подпишу этот закон, потому что здесь есть ошибки и некоторые вещи, которые меня не устраивают". И если посчитать, столько раз это уже произошло, то окажется, что королева Елизавета за свое правление использовала право вето больше раз, чем все послевоенные американские президенты вместе взятые.

Однако надо отдать должное – эти вето не касаются политических вопросов. Как правило, они относятся к частной собственности или налогам на землю. Особенно когда затрагиваются интересы высшей аристократии и королевской семьи.

Почему монархи больше не накладывают вето на политические вопросы?

Монархи поняли, что если они хотят править долго, то им не следует вмешиваться в политику. Они – институт стабильности государства, фундамент и символ.

Однако определенные исключения все же бывают. Например, перед Brexit, даже несмотря на то, что сама королева никак не комментировала этот вопрос, во многих таблоидах появились сообщения от источников в Букингемском дворце, где утверждалось о поддержке идеи выхода из Евросоюза. И что важнее – никаких опровержений этих заявлений не последовало.

Последнее – доказательство того, насколько влиятельны сотрудники аппарата Дворца. Иногда говорят, что главный секретарь Букингемского дворца по влиятельности уступает только премьер-министру. А иногда и не уступает.

Самое слабое место британской короны

Главная проблема – количество членов королевской семьи растет, и контролировать всех все сложнее.

Время от времени некоторые члены семьи так или иначе наносят удар по монархии. И речь идет не только о скандалах вокруг Меган Маркл.

Самым скандальным представителем королевской семье безусловно является принц Эндрю, средний сын королевы.

Хорошо известен скандал с американским вип-сутенером Джеффри Эпштайном, когда принца Эндрю обвинили в том, что он также пользовался его услугами. Это был очень серьезный скандал, который он дополнительно усугубил своими интервью.

И поэтому существует неофициальное решение, чтобы герцог Йоркский Эндрю больше не выполнял никаких публичных функций. Де-факто он больше не участвует в королевском служении.

Чему британская монархия может научить украинскую политику?

Во-первых, пониманию того, что нам нужно формировать собственную элиту. Я не говорю о богатых и знаменитых людях, это не элита.

Таких много и в Британии, однако элита – это совсем другое.

Во-вторых, уважению к традициям. Видимо, не ко всех – у нас много ненужных советских традиций. Однако за годы независимости у нас появились и свои собственные традиции, и их надо ценить.

И, наконец, гибкости. Политическому классу, обществу, всем нам надо учиться у британской монархии тому, как она может подстраиваться под изменения в мире и выживать.

Общался Юрий Панченко,

видео Владимира Олийныка,

"Европейская правда"