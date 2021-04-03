Поездка в Шенген вопреки пандемии: лайфхаки и впечатления очевидца

Шенгенські кордони лишаються закритими для українських туристів. І не лише для українських. Майже весь Євросоюз нині пішов "на локдаун". І навіть Британія, яка нещодавно вийшла з ЄС, запровадила штрафи для тих своїх громадян, хто поїде за кордон у відпустку.

Але всі ті держави ЄС, хто зараз максимально "закручує гайки" - обіцяють "відкрутити" їх назад вже влітку. І через те, що літня погода зменшує поширення епідемії. І через те, що держави ЄС, на відміну від України, вакцинують своїх громадян.

Тож (хоча певності в цьому немає) є надія, що поступове відкриття Шенгену розпочнеться вже цього року. Просто епідемічні вимоги до подорожей, до роботи аеропортів тощо будуть зовсім іншими, ніж до ковіду. Точніше, вони стали іншими вже зараз.

"ЄвроПравда" переконалася, що дедалі більше країн ЄС пом’якшують вимоги щодо тестування тих, хто до них в’їжджає, роблячи цю процедуру простішою та дешевшою.

А на додаток, щоби перевірити правила польотів до ЄС на практиці, двоє співробітників "ЄвроПравди" полетіли до Литви, успішно перетнули кордон Шенгену – і відзняли під час подорожі відеоблог. Причому полетіли туди ми, не маючи візи – за біометричним паспортом.

Шенген закритий, але не назавжди

"Європейська правда" не раз розповідала, що туристичні поїздки до держав Шенгенської зони зараз заборонені. Щонайменше до кінця травня це залишиться без змін, офіційно попереджають у Єврокомісії, а неофіційно додають – на початку літа ця заборона, швидше за все, буде продовжена.

Втім, шанси на відкриття поїздок до Шенгенської зони – наприклад, у другій половині літа - лишаються. Над цим дуже активно працюють туристичні держави ЄС із Грецією на чолі, для яких ще одне літо майже без туристів буде важким випробуванням. До слова, одна держава Шенгену – Ісландія – вже оголосила про відкриття кордонів для туристів, але дістатися туди регулярними авіарейсами з України поки що не вийде. Інші лишаються закритими. І не вірте турфірмам, які стверджують інакше – бо вже є ті, хто почали продавати "тури до Словенії". Але це свідчить лише про їхню непрофесійність або навіть про бажання надурити туристів.

Все це ми пояснимо трохи згодом у тексті. А ще розповімо про правила не тільки в'їзду, а й виїзду з ЄС. Бо помилка на цьому етапі може мати для вас неприємні наслідки.

Але спершу – про те, якими є і якими будуть епідемічні правила поїздок, коли відкриття Шенгену перетвориться з мрії на реальність. Адже це обов’язково станеться ще до подолання пандемії.

І деякі обмеження для подорожуючих, які держави-члени ЄС запроваджують вже зараз – виявилися набагато слабшими, ніж досі. Навіть попри те, що у ЄС зараз саме розгоряється третя хвиля епідемії.

Полегшення стосуються і тестів, і самоізоляції. А переваги у подорожах вже отримують не тільки вакциновані, а й ті, хто перехворів на COVID-19 та на деякий час має природній імунітет. Річ у тім, що зараз в урядах є значно краще розуміння вірусу, ніж було досі, а тому епідемічні правила поволі адаптують під реальну небезпеку.

Тест за 15 хвилин

Нещодавно Київ запровадив вимогу надавати "свіжий" ПЛР-тест на ковід для всіх іноземців, які їдуть до України – незалежно від того, з якої держави їде людина, з "зеленої" чи з "червоної" зони (так само тести мають здавати і українці – тож готуйтеся до витрат на тест, коли їдете за кордон, навіть до країн "зеленої" зони).

Ця зміна була дуже бажана для нашого МОЗу, який регулярно, аж до останнього часу, припускався помилок при складанні списку, а також зараховував до "зелених" ті країни, де вирує епідемія, але не проводять тестування.

Ця українська норма дещо збільшує вартість перетину кордону, а от на епідемічну безпеку вона впливає дуже мало і в цьому сенсі є радше імітацією. Річ у тім, що "свіжим" тестом, який Україна вимагає від іноземців, вважають той, що був зданий не більше 3 днів тому. Це доволі давній термін, при цьому йдеться про ПЛР, який починає давати позитивний результат лише за кілька днів після зараження (вже після того, як людина стає заразною).

А отже, здорова за документами людина цілком може приїхати до нас хворою.

І навпаки – людину, що перехворіла на ковід і вже одужала, можуть не пускати через кордон, бо ПЛР через свою специфіку продовжує давати позитивний результат довгий час (іноді кілька тижнів) після того, як людина перестала бути заразною.

Щоби обійти цю проблему, чимало країн ЄС мають вимоги щодо тестів, відмінні від українських. Наприклад – вимагають здати тест прямо перед поїздкою, не пізніше ніж за 24 години до посадки на літак, як це робить Данія. Але головне те, що багато хто дозволяють в’їзд із тестом на антиген.

Це – інший тип тестування, який дає дуже швидкий результат, за 15 хвилин.

А ще він коштує у 1,5-2 рази дешевше. Приємний бонус, правда?

Саме такий тест здавали ми – бо його достатньо для в’їзду до Литви.

Для українців особливо важливими є подорожі до Польщі – тож маємо добру новину, там точна така вимога. Можна їхати до кордону або з ПЛР, або з антигеном, приймуть обидва. Так само тест на антиген вважають достатнім для епідемічного контролю у Словенії, Швеції, Данії, Німеччині тощо. Більшість столиць просять, щоби тест був зроблений не пізніше ніж за 48 годин до прибуття.

Перелік значно довший і, як показує практика, він зростає місяць за місяцем – але все одно правила змінили ще не всі держави ЄС. Наприклад, Іспанія лишається зі старими вимогами, точно такими, як в України – 72 години і лише ПЛР-тест, але тамтешній уряд припускає, що дозволить антиген у майбутньому.

Тож варто перевіряти правила за кілька днів до подорожі – можливо, буде змога зекономити.

Лишається додати важливу деталь: результати тесту, оформлені українською мовою, у вас не візьмуть, напевно, ніде. Тому обов’язково треба просити у лабораторії англомовну довіку. Зараз це – стандартне прохання, і лабораторії без проблем його виконують. При чому як правило для прикордонників достатньо електронної, не роздрукованої версії тесту.

Хоча подекуди є можливість обійтися без тестування взагалі.

Хвороба як привілей?

Держави Євросоюзу зараз активно вакцинуються. І хоча там люди також не задоволені темпами вакцинації, але вона просувається у десятки, а подекуди й у сотні разів швидше.

І вже зараз окремі держави Шенгену, як-то Словенія, дозволяють в’їзд з інших країн ЄС з довідкою про завершену вакцинацію. Хоча більшість столиць таку норму поки не запроваджує, щоби не давати привілеї вакцинованим і не створювати попит на вакцинування поза чергою.

Та й в’їзду з України це, наголосимо, в будь-якому разі не стосується – ЄС наразі не готовий навіть говорити з Києвом про можливість визнання наших паспортів вакцинації. Але є й інший варіант, який дозволяє спростити подорожі. І він з'являється в правилах різних країн все частіше.

Йдеться про дозвіл на перетин кордону з позитивним тестом.

Так, вам не почулося, саме із позитивним, який підтверджує зараження.

І це доволі логічно. Якщо людина нещодавно хворіла і вже одужала, то який сенс їй здавати нові тести? Адже за рекомендаціями ВООЗ вважається, що на 10-й день після симптомів хворий на ковід перестає бути заразним.

Тому Данія, приміром, пускає без тестування тих, хто має англомовний позитивний тест, зроблений як мінімум 14 днів тому (щоби була гарантія, що людина вже не заразна), але не більше 12 тижнів тому (це, як вважають данці, приблизний період гарантованого збереження імунітету).

Словенія ставить інші часові рамки: позитивний тест має бути не старішим за 6 місяців, і не свіжішим за 21 день. Литва має іншу вимогу – довідка від лікаря (виписана, звісно ж, англійською) про те, що ви мали позитивний тест протягом останніх 90 днів і вже одужали.

Ця норма, як бачимо, у різних країнах не синхронізована і наявна у меншості з них – але вона також стає все популярнішою.

І найголовніше. Тих, хто нещодавно перехворів і, відповідно, має антитіла від COVID-19, звільняють від вимоги про самоізоляцію по прибуттю. Це – найважливіша деталь, коли йдеться про туризм. Тому є підстави припустити, що згодом саме наявність антитіл чи інших підтверджень імунітету стане умовою комфортного туризму, без тестувань та самоізоляції.

Шенген без покарання

Багато хто з нас після початку пандемії жодного разу не бував у аеропорту і вже скучив за перельотами. Саме тому ми записали для вас прикольний відеоблог, у якому видно, як і що тут працює.

Рейсів нині – незрівнянно менше, ніж було до початку пандемії.

Але попри це без черг не обходиться. Особливо – у годину пік біля стійок реєстрації тих компаній, які виконують рейси. У Борисполі це, наприклад, МАУ. А у Жулянах можна добренько постояти в черзі до Wizz Air.

Звідки ж ці черги, якщо рейсів стало менше, та й літаки літають напівпустими? Річ у тім, що тепер всі пасажири проходять дуже детальну перевірку.

Ви маєте довести, що ви справді маєте право на цю поїздку.

Повернемося до того, що ми писали на початку тексту і неодноразово пояснювали у попередніх публікаціях про ситуацію з безвізом: зараз для в’їзду до країн Шенгенської зони треба мати якусь підставу, як-то поїздка до най-найближчих родичів, дозвіл на роботу/проживання тощо.

Можна їхати і по безвізу. Наприклад, якщо є запрошення, що підпадає під вимоги конкретної столиці (наприклад, до Литви ми їхали з листом від литовського МЗС про те, що ми справді прямуємо на інтерв’ю).

Але все це очікувана річ. А ми звернемо увагу на те, що стало певним сюрпризом. Прикордонний контроль на виїзді з Литви до України виявився значно суворішим, ніж був на в’їзді.

Річ у тім, що держави ЄС, поволі "відпускаючи гайки" щодо умов в’їзду, одночасно готуються також до протидії тим, хто зловживає цими правилами. Тому на виїзді з Шенгену вас можуть просити також підтвердити, що ви робили, де працювали, за якою довідкою в’їжджали тощо. Ба більше: треба враховувати також правила переміщення по країні. Адже у низці держав ЄС заборонений рух між регіонами і ви маєте пояснити, що не порушували також ці правила. А також – що дотримувалися ізоляції, якщо підпадаєте під вимогу про неї.

Словом, карантинні правила у ЄС треба знати та дотримуватися їх, щоби не мати проблем на виїзді.

І, наостанок, підкреслимо те, з чого ми починали: усі країни ЄС, що входять до Шенгену, закриті для туристів. І хоча в мережі вже є турфірми, які стверджують зворотнє та продають тури до Словенії, розповідаючи, що вона вже відкрита – це відверта неправда. А такі турфірми є або некваліфікованими, або свідомо дезінформують, щоби забрати кошти і з високим ризиком не виконати свої зобов’язання.

Втім, вже є одна держава поза межами ЄС, яка дозволила в’їзд для туристів з усіх держав світу за умови вакцинації і додатково – тесту по прибуттю. Ця держава – Ісландія. Але, на жаль, полетіти туди рейсовим літаком більшість українців наразі не зможуть, бо практично всі регулярні рейси до Рейк’явіка потребують пересадки в межах ЄС. І там вас не пропустять всередину шенгенського кордону. Винятки – рейси через Лондон та Бостон, але там складнощів не менше.

Словом, до відкриття "шенгенського туризму" доведеться трохи зачекати. Але це обов’язково станеться.

А "Європейська правда", як завжди, найдетальніше розповідатиме вам про зміни на цьому напрямку.

Автор: Сергій Сидоренко,

відео Володимира Олійника,

"Європейська правда"