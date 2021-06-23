Евродепутаты на продажу: как политики в ЕС становятся лоббистами украинских олигархов

"Европейская правда" системно выступает за введение в Украине европейских стандартов, политических принципов и т.д., но это не повод замалчивать проблемы в Евросоюзе. В том числе – подозрения в коррупции среди европейских политиков.

Наша статья – о лоббизме в пользу украинского крупного бизнеса с участием итальянских евродепутатов с запятнанной репутацией. Детали этой истории позволяют не исключать, что речь идет о подкупе членов Европарламента.

Важная юридическая ремарка: речь идет о наших оценочных суждениях, а не о констатации преступления; мы как медиа не имеем права называть кого-либо преступником до решения суда, потому и не делаем этого. Однако вы, прочтя этот текст, убедитесь, что такое подозрение небезосновательно.

Также нужно добавить, что эта история не должна дискредитировать Европарламент в целом, ведь большинство членов этого органа не дают оснований для подобных обвинений в свой адрес, а рекомендации ЕП и проукраинских депутатов нередко идут на пользу Украине, помогают продвигать реформы. Однако закрывать глаза на действия недостойных политиков мы считаем невозможным.

Письмо из Брюсселя

Внимание к этой истории привлек пост Ольги Германовой. Это – помощница народного депутата Нины Южаниной из "Евросолидарности", которая в прошлом возглавляла налоговый комитет ВР.

Германова опубликовала фотокопию письма за подписью двух депутатов Европарламента – Фульвио Мартушелло и Джанни Ганчи – в адрес министра экономики Украины и председателя Верховной рады. ЕвроПравда получила подтверждение, что точно такое письмо пришло в правительство.

В нем евродепутаты, представившиеся членами налогового подкомитета Европарламента (забегая вперед, это звание они себе приписали не слишком оправданно), раскритиковали украинскую власть за одну из "антиолигархических инициатив" – а именно за правительственный законопроект №5600, который повышает рентные платежи на природные ресурсы, прикрывает несколько лазеек для минимизации налогообложения и так далее.

"Жаль, что правительство пытается увеличить доходы за счет увеличения налогов на выходе из коронавирусного кризиса, хотя Украина, в отличие от правительств США, ЕС или Великобритании, не выделяла миллиарды долларов на поддержку бизнеса", – написали евродепутаты и призвали правительство и парламент отказаться от налоговой реформы. "Мы просим вас учесть наше мнение и придерживаться необходимых процедур, чтобы предотвратить крах важнейших секторов украинской экономики", – говорится в письме.

Мы не хотим разбираться, хорош или плох проект №5600, который просят остановить евродепутаты. Налоговые изменения не являются тематикой "Европейской правды", подробно об этой инициативе и ее возможных недостатках писала "Экономическая правда" в статье "Ахметов за все заплатит", а также в ряде других публикаций.

Нас же заинтересовало совсем другое измерение этой истории – то, что письмо евродепутатов оказалось частью лоббистской кампании с привлечением нескольких европейских политиков. К тому же – политиков очень специфических.

Кто все эти люди?

Главный автор письма украинской власти (его подпись стоит первой) – итальянец Фульвио Мартушелло (Fulvio Martusciello) из партии Берлускони "Форца Италия". Знатоки Европарламента констатируют, что он не является другом Украины, но и в список активных врагов его тоже не запишешь – обычно он нашей страной просто не интересуется.

Точнее, в 2018 году был один-единственный эпизод, где его карьера пересеклась с Украиной. И это история, достойная внимания.

Тогда Мартушелло вместе с другим итальянским евродепутатом Альберто Чирио (Alberto Cirio) провел в Брюсселе круглый стол о том, что Украине нельзя выделять макрофинансовую помощь, потому что она сомнительным образом распределяет аграрные субсидии. И хотя проблема субсидий, которую подняли тогда евродепутаты, действительно существовала – бросалось в глаза, что ни один из них вообще не связан с Украиной. Точнее, у Альберто Чирио украинский опыт был, но крайне специфический.

Более чем за год до этого он участвовал в открытии "центра ДНР" в Турине.

Проблема фейковых "представительств ДНР" в Италии – отдельная тема, эти организации до сих пор не удалось закрыть. Но для нас это упоминание важно только для оценки того, кто помогает Мартушелло "заботиться о благополучии" нашей страны.

Тогда, в 2018-м, его круглый стол не заинтересовал медиа, поэтому пришлось продвигать тему искусственно. Отчет о событии разместили на мусорных англоязычных сайтах вроде этого, а спустя пять дней новость неожиданно "заметили" ряд респектабельных и не очень украинских СМИ. Все, которые удалось найти, разместили ее без отметки о рекламе.

Сейчас – точно такая же история. Только со значительно большими бюджетами.

Но прежде всего напомним, что, помимо Мартушелло, письмо в Киев подписала также евродепутатка Джанна Ганча (Gianna Gancia). Она тоже итальянка, вообще не связанная с Украиной. Ганча – новичок европейской политики, избрана в Европарламент в 2019 году как представитель... открыто пророссийской крайне правой партии "Лига" (до недавнего времени – "Лига Севера").

А еще интересно, что оба парламентария под письмом в Киев подписались как "члены подкомитета по вопросам налогов Европарламента" – наверное, для того, чтобы придать своему письму больший вес и хоть как-то объяснить, с какой радости они вообще пишут письмо украинским властям, несмотря на полное отсутствие у себя компетенции по вопросам Украины. Вот только на самом деле ни один из них не имеет такого статуса – оба являются "заместителями члена" налогового комитета.

"Европейская правда" на прошлой неделе направила запросы обоим евродепутатам, попросив уточнить, откуда они узнали о законопроекте. Оба решили не комментировать этот вопрос.

Вам уже кажется, что ни один из этих депутатов на самом деле понятия не имеет о том, что же там хочет принять Украина, а свою подпись под письмом они поставили по чьей-то просьбе или просто за деньги? У нас – точно такое же впечатление. Тем более, учитывая дальнейшую судьбу их послания.

Как разворачивали кампанию

Те, кто был заинтересован получить письмо евродепутатов, сразу взяли его в работу, не пожалели денег на продвижение в европейских медиа второго эшелона (относительно качественных, но таких, о которых на рынке знают, что они размещают платные статьи).

Первым "выстрелило" European Business Review (EBR) статьей за ​​подписью якобы журналиста, который появляется там очень редко, и каждый раз с публикациями с признаками пиара.

Скорость поражала – в тот самый день, когда депутаты только поставили свои подписи под письмом, а украинские органы власти даже не догадывались о его существовании, этот "журналист" уже успел получить текст документа и опубликовать в EBR большую статью по его мотивам.

Хотя более реально, что на самом деле ход был другим: публикация была заранее готова, а заказчики просто искали евродепутатов, которые согласятся "подмахнуть" текст, и договаривались с ними об условиях такой услуги.

А как только договорились – запустили процесс в Брюсселе и в Украине.

В тот же день, 31 мая, эта тема "заинтересовала" кучу украинских медиа. Настолько, что все они перевели немаленький англоязычный текст с малоизвестного в Украине сайта.

Не будем скрывать: мы не сомневаемся, что по крайней мере часть украинских сайтов поставила эту публикацию в качестве "джинсы", то есть немаркированной рекламы (что строго запрещено журналистскими стандартами, но для ряда СМИ, к сожалению, является обычной практикой).

Кстати, срочное размещение "джинсы" стоит дороже, но заказчики не жалели средств – вероятно, спешили заполнить информационное поле критикой еще до того, как законопроект утвердит правительство. Впрочем, повлиять на процесс им не удалось: 2 июня Кабмин одобрил законопроект и передал в парламент.

После этого информационную борьбу направили на Верховную раду.

На самой дорогой части информатаки – подписях евродепутатов – теперь сэкономили. Письмо Фульвио Мартушелло и Джанны Ганчи использовали во второй раз, как инфоповод для еще одной платной публикации в разделе "мнений" (opinions) в издании Brussels Times – и точно так же "раскидали" ее по украинским медиа. А чтобы продукт не выглядел идентичным, им добавили компанию – еще одного итальянца, социалиста Джузеппе Феррандино (Giuseppe Ferrandino). Да, вы правильно догадались – он тоже в своей карьере ни разу не пересекался с Украиной, и к налоговой политике не имеет отношения, но как только увидел информацию о новых налоговых инициативах в Киеве – решил сделать о них заявление, которое подхватили украинские СМИ.

Правда, на этот раз спешить было некуда (в парламенте рассмотрение документов идет дольше), поэтому здесь заказчики уже не тратились на срочное размещение. Это, впрочем, сделало "джинсу" еще более очевидной, ведь украинские медиа одновременно "массово заметили" текст в Brussels Times ровно через 5-6 дней после его публикации.

Словом, имеем классическую операцию по размещению "джинсы" – дорогую, масштабную и... совершенно неэффективную!

Мы уже писали, что в правительстве письмо никого не остановило, законопроект одобрили несмотря на информационную атаку. В парламенте – то же самое, заверил ЕвроПравду Даниил Гетьманцев, глава комитета ВР по вопросам налоговой политики. "Письмо евродепутатов не имеет никакого влияния, кроме понимания того, что лоббизм интересов олигархического бизнеса – явление транснациональное. А еще оно добавило понимания, что украинский крупный бизнес переоценивает влияние евродепутатов на принятие законов в Украине", – ответил он, не скрывая смеха.

И, как "вишенка на торте", интересная деталь.

Те, кто продвигал в информационном поле "отрицание из Брюсселя", выполняли свою работу не очень добросовестно: бумажную версию письма, подписанную евродепутатами 31 мая, зарегистрировали в секретариатах правительства и парламента... лишь 14 июня! ЕвроПравда получила подтверждение в обеих структурах.

Опыт коррупции в Европарламенте

Мы не возьмемся предположить, кто из олигархов покрыл расходы на эту операцию, на покупку публикаций в ЕС и в Украине, на подписи евродепутатов и т.д. В конце концов, "антиолигархический" проект правительства грозит убытками многим игрокам, а не только "Метинвесту" Ахметова и Новинского (хотя их потенциальные потери действительно самые большие).

Еще раз подчеркнем, что у ЕвроПравды нет позиции ни за, ни против проекта №5600. Однако мы считаем, что описанные методы борьбы с ним категорически неприемлемы. И они снова поднимают вопрос коррупции в Европарламенте.

Ведь проблема – вовсе не надуманная.

В 2011 году Брюссель всколыхнуло расследование, проведенное британским изданием The Sunday Times. Тогда журналисты, выдавая себя за лоббистов, обратились к 60 европарламентариям с предложением подать за деньги поправки к законопроектам. Трое евродепутатов – австриец Эрнст Штрассер, словенец Зоран Талер и румын Адриан Северин – согласились на сотрудничество и дошли до стадии оплаты. Адриан Северин, например, открыто выставил счет на 12 тысяч евро за "вовремя сделанную работу".

Интересно, что все трое были опытными авторитетными политиками, работали министрами в своих странах, а Талер и Северин возглавляли МИД – но не смогли устоять перед соблазном легких денег. В конце концов все трое были приговорены к тюремному заключению за эту историю (4, 2,5 и 4 года лишения свободы соответственно).

История с "украинским письмом" Мартушелло и Ганчи дает основания предположить, что проблема коррупции в Европарламенте никуда не исчезла.

Конечно же, украинские заказчики – не уникальны. Спрос на такие услуги значительно шире.

И здесь мы снова обратим внимание на "послужной список" Фульвио Мартушелло.

Он не является активным в законодательной работе – с 2014 года подал только три поправки к решениям ЕП; с 2019 только пять раз брал слово для выступления. Однако итальянец добился своего назначения на должность председателя группы сотрудничества Европарламента с Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном.

Фульвио Мартушелло

Самые теплые отношения сложились у Мартушелло с Казахстаном.

Вы не найдете ни одного его критического заявления об этой стране, только прославление успехов и прогресса мудрой казахской власти. Ранее в этом году, после того, как Мартушелло вместе с еще одним одиозным европарламентарием Тьерри Мариани (известен поездками в оккупированный Крым) сделал заявление об образцовых выборах в Казахстане, он стал объектом критики со стороны коллег, назвавших действия итальянца позорными.

"Оценка Мартушелло противоречила наблюдениям ОБСЕ, позиции Европарламента и гражданского общества. И так же в феврале 2020-го он "не заметил", как прямо во время его визита в СИЗО был подвергнут пыткам и убит активист-правозащитник Дулат Агадил", – поделилась с ЕП Людмила Козловская, глава фонда "Открытый диалог", который занимается вопросами Казахстана, добавив, что сейчас казахские правозащитники требуют от Европарламента расследовать подозрения в том, что существуют "механизмы стимулирования лояльности Мартушелло со стороны казахских властей".

А еще у итальянского политика есть соратник в Молдове – один из самых одиозных молдавских политиков, популист Илан Шор, известный благодаря внедренным им технологиям системного подкупа избирателей. Его считают причастным к "краже века" – выводу миллиарда долларов из банковской системы страны (ныне Шор находится в розыске по этому обвинению).

Однако Мартушелло несколько раз делал заявления в защиту Шора, в 2019 году даже стал участником его агитационной кампании на парламентских выборах в Молдове. А в дополнение он заявил, что Шора якобы поддерживает руководитель внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини (что было неправдой, как выяснило Politico). Эта история вызвала "разборки" в Брюсселе, ведь Европейская народная партия, в которую входит Мартушелло, является системным противником Шора. Итальянца даже вызвали "на ковер" к главе ЕНП, но этим все и закончилось – процедур политического наказания в ЕП недостаточно, а юридически доказать, что итальянец просто получил взятку от Шора за свою "агитдеятельность", было невозможно.

Словом, те, кто искал себе лоббиста для подписания письма для Украины, нашли одного из самых "зашкваренных" евродепутатов.

Европарламент не виноват

Надо отдельно отметить: эта история не дискредитирует Европарламент в целом и не означает, что рекомендации ЕП теперь теряют вес. Совсем наоборот, письмо итальянцев и публикации по его мотивам изначально противоречили правилам и традициям ЕП, и это было очевидно всем, кто следит за европейской тематикой.

При этом настоящие групповые письма европарламентариев – обычная практика. Они, как правило, собирают гораздо больше подписей (из недавних примеров – письмо 11 депутатов о саммите Украина-ЕС или письмо 21 евродепутата о вакцинации). В исключительных случаях речь идет о единичных подписях, но от депутатов, которые являются признанными специалистами по украинской тематике, ответственных за Украину в своей политической группе (как было, допустим, в прошлом году с письмом Давиду Арахамии от трех евродепутатов – Виолы фон Крамон, Михаэля Галера и Расы Юкневичене).

Такие письма по-прежнему заслуживают внимания с украинской стороны, потому что обычно отражают общую позицию ЕП.

Европейский парламент по-прежнему остается важным институтом ЕС – наверное, самым дружественным к Украине. И то, что среди 750 евродепутатов есть несколько тех, чьи действия вызывают вопросы, не должно ставить это под сомнение.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"