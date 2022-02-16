Шаг к признанию ОРДЛО: какие риски и возможности для Украины несет выход РФ из Минских соглашений

Признание Путиным "независимости" ОРДЛО откроет путь к новой агрессии против Украины (на фото справа – министр обороны РФ Сергей Шойгу)

Пока весь мир находится в ожидании возможного военного обострения со стороны России, Кремль делает шаг в сторону признания независимости так называемых "республик" на оккупированном Донбассе.

С соответствующим обращением к Владимиру Путину 15 февраля выступила Госдума РФ. Показательно, что российские депутаты поддержали проект обращения, поданный относительно оппозиционными коммунистами, отклонив более умеренный проект от "единороссов" – сначала отправить этот вопрос на изучение в ведомство Сергея Лаврова.

Что означает такой шаг РФ? Стоит ли ожидать, что российский президент признает эти псевдообразования "государствами"?

И как это изменит переговорные расклады между Украиной, Россией и Западом?

А главное – какой из возможных сценариев развития событий безопаснее для Украины?

Фактор давления на Запад

Российская Государственная дума не принимает решения самостоятельно.

Следовательно, принятие ею обращения к Путину с целью признания независимости так называемых "ДНР/ЛНР" было вполне продуманным шагом.

Тем более, это неслучайно совпало с заранее запланированным визитом канцлера Германии Олафа Шольца. Точнее, голосование в Госдуме было перенесено на один день, чтобы синхронизировать его с визитом Шольца.

Впрочем, это совсем не значит, что российский президент это обращение обязательно удовлетворит.

В настоящее время у Кремля есть два базовых варианта использования этого инструмента.

Но какой бы из них Путин ни выбрал – оба будут иметь серьезные дипломатические и даже военные последствия.

Первый – не признавать, но предложить другую "победу", которой можно объяснить или перекрыть очередной отказ признать "республики Донбасса". Такая победа может лежать исключительно в сфере переговоров с Западом и Украиной.

Следовательно, если в ближайшие дни Путин соответствующий указ не подпишет, Украине следует ожидать усиления давления и со стороны Москвы, и со стороны части наших европейских партнеров.

Не признавать "Л/ДНР" и в результате оказаться в проигрышной позиции Путин может лишь в том случае, если добьется существенных уступок от Украины.

Такой уступкой может стать начало лоббированного РФ прямого диалога Киева с оккупационными администрациями в Минской ТКГ. О запуске политических пунктов Минских договоренностей, одним словом.

По этому сценарию Россия может попытаться в срочном порядке созвать нормандскую встречу советников, где вопрос будет поставлен ребром: либо они признают субъектность псевдореспублик, либо Украина соглашается на начало активного обсуждения политических пунктов "Минска" в ТКГ.

Конечно, Украине нельзя поддаваться на такой шантаж, переступая свои "красные линии".

Впрочем, в таком случае нужно иметь в виду, что Париж и, даже в большей степени – Берлин, все же не оставляют надежды выйти на компромиссы с Москвой, в том числе по "украинским" вопросам.

Они могут официально предостерегать Россию от такого признания, с одной стороны, но одновременно – лояльно относиться к уступкам со стороны Украины, чтобы не допустить сценария полного обнуления "Минска".

Есть ли жизнь после "Минска"?

Альтернативный вариант развития событий – Путин признает независимость этих образований.

Это может произойти либо в ближайшие дни, либо чуть позже, если попытка выторговать что-то у Запада и Украины провалится.

Такой сценарий дипломатически играет на руку Украине.

Виновной в выходе из Минских договоренностей для всех западных правительств будет Россия.

Претензии в якобы невыполнении "Минска" сейчас до сих пор можно услышать и к Украине, но выход из "Минска" откровенно сделает именно Россия. И реакция Запада уже консолидирована в этом направлении.

Более того, это даже признают в РФ. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что признание самопровозглашенных республик "не коррелируется с Минскими соглашениями".

Такой шаг со стороны РФ будет означать, что Киев получит шанс перезагрузить переговоры и не подписывать то, что затем превращается в "красные линии". Хотя произойдет это явно не в ближайшей перспективе.

Однако одновременно выход России из Минских договоренностей с высокой долей вероятности увеличивает и риски масштабного военного обострения.

Ведь даже если Россия откажется от военного сценария, но признает "Л/ДНР", она с легкостью реализует ту же схему, что и в Абхазии и Южной Осетии – уже открыто разместит на оккупированном Донбассе свои войска.

И хотя это не изменит существенно статус-кво с присутствием российских войск на Донбассе, но "смерть Минска" точно заморозит переговоры на долгие годы до заключения новых договоренностей.

А вдобавок – таким образом Россия элементарно развязывает себе руки для гибридного сценария наступления на Украину, но силами так называемых "республик".

Возрастает вероятность сценария, когда новое наступление РФ начнется с оккупированного Донбасса.

По этому сценарию Россия в начале операции, как и с 2014 года, отрицает участие своих регулярных войск в этом наступлении.

Но впоследствии "Л/ДНР" уже как якобы независимые государства обращаются к России за военно-оборонительной помощью. Или же Россия сама инициирует свое вмешательство под предлогом защиты российских граждан – не зря же массовую паспортизацию на оккупированной территории проводили.

И хотя с точки зрения международного права любой из таких поводов откровенного вмешательства российской армии будет ничтожным, но Россия думает лишь о пропагандистском оправдании в этом конфликте – и точно не о правовом.

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Какой бы сценарий ни выбрал Владимир Путин, в не меньшей степени все зависит от действий Киева.

Главное, чтобы украинские власти сейчас не стали давать новые политические обещания выполнения "Минска".

Очередная попытка переиграть россиян за счет, например, обещаний дополнить или принять новые законы об "особом статусе", изменениях в Конституцию и выборах на оккупированной территории, или же о начале диалога с незаконными представителями ОРДЛО в политической подгруппе ТКГ – все это ничего существенно в пользу Украины сейчас не изменит. А вот против наших интересов сыграть может.

Как минимум – потому, что за такие обещания могут ухватиться не только в Москве, но и в Берлине и Париже.

Поэтому, несмотря на вполне возможное обострение и эскалацию на фронте, Киеву всю эту игру Москвы с признанием "Л/ДНР" следует воспринимать как очередное политическое шулерство.

На уступки не соглашаться, признание использовать для системного обвинения России в срыве восьмилетних переговоров, а вместе с тем оставаться готовыми к худшему, военному развитию событий.

Автор: Мария Золкина,

аналитик фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива",

для "Европейской правды"