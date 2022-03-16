РФ стирают с карты Европы: что изменит для Украины историческое решение ПАСЕ

У России почти не осталось своих людей в Страсбурге. Даже президент ПАСЕ Тини Кокс, многолетний сторонник РФ (в центре), превратился в ее ярого критика

Уже в ближайшее время в Совете Европы – организации, которая гордилась тем, что покрывает (почти) всю территорию континента, – станет на одного члена меньше. Россия в этом году официально перестает быть членом панъевропейской организации.

Мы говорим о "почти всей" Европе, потому что было и одно исключение – Беларусь, которая в свое время тоже пыталась стать членом СЕ, но в 1997 году получила от Страсбурга отказ из-за политики тогда еще молодого диктатора Лукашенко. Россию, хотя уже тогда она начала сползать к авторитаризму, вела первую чеченскую войну и прочее, решили сделать членом организации.

В Европе тогда верили, что это поможет демократизировать РФ. В результате сложилась парадоксальная ситуация – основная часть территории Совета Европы все эти годы была расположена... в Азии! Что ж, теперь это в прошлом. Но нужно разобраться, что изменится на практике, когда Россия официально станет государством вне европейского пространства.

Что ждет иски украинцев против РФ, которые рассматриваются в ЕСПЧ, так называемом "страсбургском суде"?

Что изменится в самом Совете Европы?

Кого из "друзей России" выявило голосование в ПАСЕ?

Мы ответили на эти вопросы в тексте, а также в коротком видео.

На этот раз наконец-то исключат?

Да, тут без вариантов.

Во-первых, это решение имеет консенсус, абсолютное согласие всех ключевых государств Европы. Во-вторых, точка невозврата пройдена.

Во вторник поздно вечером Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно рекомендовала Комитету министров, то есть ключевому органу СЕ, приступить к процедуре изгнания России. Решение получило невиданное количество голосов "за"; да и в самом Комитете министров уже есть голоса для поддержки этого шага. Была договоренность действовать так: сначала КМ "предложит России безотлагательно выйти из организации", а если она сама не подаст заявку в течение нескольких дней – принудительно исключит государство-агрессора из Совета Европы.

Но в этих реверансах не будет нужды. МИД РФ, осознавая свое поражение, во вторник направил в Страсбург письмо о выходе из Совета Европы. Мол, "это не вы нас выгнали, это мы сами".

КМСЕ в ответ тоже решил не ждать. Там планировали провести заседание по окончательному изгнанию России в четверг, 17 марта. Но как только получили письмо Лаврова – изменили планы и назначили срочное рассмотрение этого вопроса уже на среду. Словом, все стремятся расстаться как можно скорее – хотя моментально это все равно не произойдет.

Устав Совета Европы гласит, что РФ будет оставаться членом организации до 31 декабря 2022 года. Европейская конвенция по правам человека останется в силе до 15 сентября 2022 года – с правом преследовать РФ за ее нарушения до этой даты.

Подчеркнем: в истории Совета Европы это уже было. Россия не станет первопроходцем.

Очень похожая история произошла после 1967 года, когда в Греции произошел военный переворот, власть захватила хунта, разрушившая демократические институты и установившая в стране военную диктатуру. Этот период известен под названием "режим чёрных полковников".

Тогда (хотя и после паузы, а не так, как сейчас), Совет Европы решил наказать греческое правительство и исключить его из клуба цивилизованных государств. Но греческие полковники (так же, как сейчас Путин) объявили о выходе сами во избежание позорного наказания. Но уже в 1974 году хунта пала и Греция снова вернулась в Европу. Сейчас в Страсбурге надеются, что этот путь повторит и Россия.

К решению об изгнании России Совет Европы шел давно.

Этот вопрос время от времени ставился на повестку дня с начала российско-украинской войны, то есть с 2014 года. Но каждый раз европейские государства говорили, что даже думать об этом не хотят.

Тогда Москва поняла, что это болевая точка Европы, и начала шантажировать Страсбург своим выходом. Летом 2019 года это принесло ей успех – СЕ стал первой в мире организацией, снявшей санкции с России без выполнения ею каких-либо условий, что стало тогда большой психологической победой путинского режима.

Главным аргументом Москвы стало то, что ее выход из СЕ лишит 140 миллионов россиян доступа к ЕСПЧ. Этот суд важен и для Украины. Так что разберемся, что с ним будет.

Надежда на "предателей Путина"

Международное правосудие – вещь громоздкая, инертная, очень и очень медленная. Решения здесь обычно принимают годами. Но когда маховик раскручивается – остановить его очень тяжело, он начинает преследовать агрессора по всему миру.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) – один из институтов, где Украина очень успешно преследует Кремль.

В 2021 году мы даже одержали здесь ключевую, хоть и промежуточную победу. В решении о приемлемости дела "Украина против РФ по Крыму" Суд признал, что Россия оккупировала полуостров еще до его противоправной аннексии, и юридически определил дату, когда РФ полностью взяла контроль над Крымом: 27 февраля 2014 года. С тех пор эта дата звучит как доказанная во всех без исключения международных институтах и ​​других судебных органах, где вставал вопрос об ущербе, причиненном в Крыму; об ответственности за похищение людей, экспроприацию имущества и т.д.

Впрочем, повторимся, эта победа была промежуточной, впереди – решение по существу. А также решения о компенсации ущерба.

Забегая вперед, подчеркнем: изгнание России из СЕ не убивает эти дела.

Часть из них можно довести до решения.

Но прежде чем разобраться, что для этого нужно – вспомним полный перечень межгосударственных дел против агрессора, которые сейчас находятся на рассмотрении ЕСПЧ.

– Крымское дело (представление документов завершено, ждем решения по существу);

– общее дело "Украина и Нидерланды против РФ" о нарушении прав человека на Донбассе, включая ответственность РФ за сбитие пассажирского "боинга" (состоялись слушания, Суд готовит промежуточное решение);

– точечное дело по Донбассу о похищении Россией детей-сирот (зависит от решения по предыдущему делу);

– дело от 2018 года об украинских политзаключенных, которые являются или длительное время были заложниками Кремля, включая Олега Сенцова;

– дело об аресте украинских моряков и кораблей вблизи Керченского пролива в 2018 году;

– масштабное дело о кремлевской практике политических убийств дома и за рубежом – от терактов в Киеве до отравления Скрипалей в Британии;

– дело о новом этапе агрессии – по нему Украина только готовит и подает доказательства.

И в дополнение к этому – сотни или даже тысячи дел украинцев и украинских компаний против РФ в связи с потерей имущества.

А теперь – к новым реалиям. Что будет после изгнания России из Совета Европы? Мы уже упоминали, что Россия остается стороной конвенции до середины сентября. До этого времени против нее можно подавать даже новые иски. И, как говорит конвенция, даже если решение будет вынесено в последующие годы, Россия будет обязана его выполнить, заплатить компенсации и т.д.

Это – в теории. Практика несколько сложнее.

Дело в том, что для рассмотрения дела против России в Суде должен заседать также российский судья. Но после 15 сентября Россия перестает быть членом Суда и придется назначать "судью ad hoc" на рассмотрение дел. Но ведь Россия будет игнорировать запросы по поводу такого назначения и не будет подавать кандидатуру!

Впрочем, выход есть.

Главная надежда – на то, что нынешний судья от России решит предать режим Путина.

Сейчас членом ЕСПЧ от России является Михаил Лобов, который занял эту должность совсем недавно, в январе 2022 года, после того, как выиграл конкурс на должность судьи от России.

В Кремле сначала хотели совсем другого судью и передали в Страсбург список, где все претенденты были на 100% лояльны Кремлю, но после скандала в СЕ решили "дать слабину", допустили к конкурсу "своих, но не зашкваренных", и получили Лобова как компромиссного назначенца. Но тогда наверняка и не представляли, что сейчас это может сыграть против интересов Москвы.

Дело в том, что только что начавший работать на этой престижной должности с зарплатой в 20 тыс. евро в месяц Михаил Лобов вряд ли горит желанием ее покидать. А еще меньше он хочет ехать в Москву, в подсанкционную, изолированную Россию, экономика которой летит в пропасть (последние 25 лет Лобов проработал в Страсбурге, в структурах Совета Европы, но с изгнанием России места ему там не будет).

Так что в случае, если ему предложат побыть "судьей ad hoc" для привлечения России к ответственности, с оплатой этой работы – он с высокой долей вероятности согласится.

Конечно, это не решает всех проблем. Довести до решения можно только самые продвинувшиеся дела – другие процессы наверняка придется заморозить. Также нужно отдавать себе отчет, что Москва вряд ли захочет самостоятельно выполнять решения и добровольно платить компенсации. Но рано или поздно это произойдет – так работает международное право.

Возможно, для этого придется ждать депутинизации или даже распада РФ, но похоронить эти дела не получится.

Опять же, есть пример Греции. После падения режима черных полковников ей пришлось договариваться с истцами об отзыве даже тех дел, которые были поданы в шестимесячный период после выхода страны из Совета Европы.

Словом, история наказания России в ЕСПЧ еще совсем не завершена.

Изменение баланса сил

Этот раздел, возможно, самый интересный. Изгнание России из Совета Европы будет иметь последствия не только для нее самой. Еще больше это ударит по сателлитам, друзьям и сочувствующим России.

По сути, в эти дни происходит радикальное изменение баланса сил во всех органах СЕ.

Российская дипломатия известна умением системно работать в международных организациях (обычно в сотрудничестве со спецслужбами РФ), беря на себя рычаги влияния и контроля за процессами. Совет Европы – не исключение.

Сотрудниками Секретариата Совета Европы и его органов могут быть граждане любого государства-члена СЕ. Российский штат здесь – один из самых многочисленных и влиятельных. И хотя по правилам все эти сотрудники должны представлять всю организацию, а не только свое правительство, на практике, особенно в случае россиян, это не всегда работает. Особенно когда речь идет о топовых чиновниках, над продвижением карьеры которых Москва работала много лет подряд.

К примеру, нынешнего политдиректора Совета Европы Александра Гесселя многочисленные собеседники ЕП считают представителем российской разведки. Доказательств этого, конечно, нет. Но можно говорить с уверенностью, что он отстаивал именно российские, а не общеевропейские интересы, и при этом оказывал невероятное влияние на предыдущего генсека, Турбьерна Ягланда.

Теперь все россияне, работающие в аппарате СЕ, должны быть уволены.

Это будет серьезным вызовом для организации (в конце концов, там работают не только "гессели", но и многие специалисты среднего звена из РФ, которые обеспечивали работу СЕ). Возможно, будет разрешено остаться тем россиянам, которые за время работы в Страсбурге получили второе (например, французское) гражданство.

Впрочем, агенты влияния РФ в Страсбурге работали не только на защиту Москвы – но и в пользу меньших и более слабых стран-друзей России (от Армении до Боснии), интересы которых они лоббировали.

Еще одно последствие – то, что русский язык, очевидно, потеряет статус рабочего в Совете Европы. Это позволит сэкономить на переводчиках и станет еще одной причиной не отправлять в ПАСЕ депутатов из постсоветских стран, не владеющих по крайней мере английским или французским.

И, наконец, о ПАСЕ. Здесь изменение расклада сил будет просто невероятным.

Дело в том, что россияне как самое большое по численности государство Совета Европы имели и самую большую разрешенную правилами делегацию – 18 членов. К тому же они при необходимости могли очень дисциплинированно голосовать. Поэтому в случае распределения голосов по какому-то вопросу примерно пополам позиция россиян была действительно определяющей. Теперь этому пришел конец, а государства на Востоке Европы с проблемами в сфере демократии потеряли возможность прятаться за российскими голосами.

В завершение вернемся к голосованию 16 марта.

Решение изгнать Россию Ассамблея поддержала единогласно и рекордным большинством голосов, но были те страны, которые решили остаться в стороне, ни один депутат которых не захотел участвовать в голосовании. Потому что голосовать за "русофобское решение" означает оскорбить Россию, а голосовать против – показать себя дикарем. Потому этот список очень интересен.

Из 46 государств-членов СЕ проигнорировать историческое голосование в Совете Европы решили только шесть: Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Сербия, Словакия, Словения.

Но стоит отметить еще и Молдову, которая до последнего колебалась.

Для самой Молдовы это решение тоже стало историческим: оно впервые признало Приднестровье зоной российской оккупации, и депутаты от Молдовы не голосовали против этого ни на заседании комитета, ни в зале. Однако они не стали соавторами этой поправки, касающейся их государства!

Более того, на дебатах о российском нападении на Украину, которые длились рекордные 11 часов и позволили высказаться всем, слово не взял ни один депутат из Молдовы.

В конце концов два депутата от правящей партии PAS нажали кнопку "за" при финальном голосовании, но они стали единственными в ассамблее, кто не голосовал за большинство поправок, усиливающих резолюцию.

Очевидно, страх того, что Москва обидится, в Молдове все еще очень силен. В Кишиневе, который декларирует стремление идти в ЕС вместе с Украиной, до сих пор не понимают, что мир изменился. Что в ситуации с жестокой российской агрессией против Украины не может быть полутонов. Впрочем, хорошо, что партия власти Молдовы в конце концов решила поддержать изгнание России. Иначе это было бы совершенно неприемлемо.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"