Что США будут и чего не будут делать в Украине. Объяснения президента Байдена

1 июня издание The New York Times опубликовало статью за подписью президента США о стратегии Соединенных Штатов по преодолению российской агрессии против Украины. Учитывая важность этого текста для нашей страны, мы публикуем его перевод.

* * * * *

Нападение на Украину, которое, по мнению Владимира Путина, должно было закончиться за несколько дней, длится уже четвертый месяц. Украинский народ удивил Россию и вдохновил мир своей жертвенностью, мужеством и военными успехами. Весь свободный мир, многие государства во главе с Соединенными Штатами сплотились вокруг Украины, оказывая ей беспрецедентную военную, гуманитарную и финансовую поддержку.

Эта война еще продолжается.

Поэтому я хочу четко определить цель, которую ставят в ней США.

Цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и преуспевающую Украину, способную сдерживать и защищаться от дальнейшей агрессии.

Как и говорил президент Украины Владимир Зеленский, в конце концов, эта война "окончательно завершится только дипломатическим путем". Но любые переговоры отображают расклад сил, достигнутый на поле боя. Поэтому мы быстро начали поставлять Украине значительное количество вооружений и боеприпасов, чтобы она могла сражаться, а военные успехи обеспечивали ей более сильную позицию за столом переговоров.

Поэтому я принял решение, что мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят точнее поражать важные цели на поле боя в Украине.

Мы продолжим сотрудничать с нашими союзниками и партнерами в вопросе введения санкций против РФ – самых жестких из когда-либо введенных против крупной экономики.

Мы продолжим предоставлять Украине современное вооружение, в том числе противотанковые Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные реактивные системы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы.

Мы также, с согласия Конгресса, направим в Украину миллиарды долларов финансовой помощи.

Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над путями преодоления глобального продовольственного кризиса, который усиливает российская агрессия.

Мы также поможем нашим европейским союзникам, и не только им, снизить зависимость от российского ископаемого топлива (включая нефть и газ) и ускорить переход мира к будущему, основанному на чистой энергии.

Мы продолжим укреплять восточный фланг НАТО силами и средствами США и других союзников. А совсем недавно я приветствовал решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО – этот шаг укрепит общую трансатлантическую безопасность, добавив Альянсу двух союзников, являющихся демократиями с высокими военными возможностями.

Мы не стремимся к войне между НАТО и Россией.

Как бы сильно я не был несогласен с Путиным, какими бы грубыми не были его действия – но США не будут пытаться свергнуть действующую власть в РФ.

До нападения России на Соединенные Штаты или другие государства НАТО мы не будем участвовать в этой войне, мы не будем отправлять американских военных, чтобы они воевали в Украине или атаковали российскую армию.

Мы не поощряем Украину наносить удары по объектам за ее пределами и не будем предоставлять ей средства для таких ударов. Мы не хотим затягивать войну только для того, чтобы причинить боль России.

В то же время моим принципом остается "ничего об Украине без Украины", как и было все время в течение этого кризиса.

Я не буду оказывать давление на украинское правительство – ни частно, ни публично – чтобы оно пошло на какие-либо территориальные уступки. Это было бы неправильно и противоречило бы устоявшимся принципам.

Сейчас переговоры Украины с Россией остановились не потому, что Украина отвернулась от дипломатии. Они остановились потому, что Россия продолжает вооруженное нападение с целью взять под контроль как можно большую часть Украины. Соединенные Штаты будут продолжать работать над укреплением Украины и поддерживать ее усилия, цель которых – договориться о завершении конфликта.

Неспровоцированная агрессия, бомбардировки роддомов и культурных центров, вынужденное переселение миллионов людей и тому подобное делают войну в Украине глубокой моральной проблемой. Я встречался с украинскими беженцами в Польше – с женщинами и детьми, которые не были уверены, какой будет их жизнь и будет ли все хорошо с их близкими, оставшимися в Украине.

Ни один сознательный человек не мог остаться невозмутимым, увидев этот ужас и нанесенное Украине опустошение.

Но поддержать Украину в ее трудный час – это не просто правильно.

Для США это жизненно важный национальный интерес – обеспечить мирную и стабильную Европу и четко дать понять, что сила не делает тебя правым.

Если Россия не заплатит высокую цену за свои действия, это покажет другим потенциальным агрессорам, что они могут прибегнуть к захвату территорий и покорению других стран. Это поставит под угрозу выживание других мирных демократий. Это может означать конец международного порядка, основанного на правилах, открыв двери для агрессии в других местах.

Это приведет к катастрофическим последствиям по всему миру.

Я знаю, что многие люди во всем мире обеспокоены возможностью того, что РФ использует ядерное оружие.

Но мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена нанести ядерный удар по Украине.

Хотя риторика России, которая время от времени лязгает ядерным оружием, сама по себе опасна и крайне безответственна.

Я хочу четко объяснить: любое использование ядерных зарядов в этом конфликте, каким бы ни был масштаб этого использования, было бы абсолютно неприемлемо и для США, и для остального мира. Этот шаг привел бы к тяжелым последствиям.

Американцы и дальше будут поддерживать украинский народ, потому что мы понимаем, что свобода – вещь не бесплатная.

Мы всегда поддерживали свободу, когда ее враги пытались издеваться над невинными людьми и угнетать их. Именно это мы делаем сейчас. Путин не ожидал такого единства и силы ответа Запада. Он ошибался.

И если он ожидает, что следующие месяцы поколеблют или разрушат единство Запада, он снова ошибается.

Джо Байден, 46-й президент США

Статья опубликована в издании The New York Times 1 июня 2022 года