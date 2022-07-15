Друзей много, враг один: как новое правительство Эстонии будет поддерживать Украину и противостоять РФ

Політична криза в Естонії тривала майже півтора місяця – від звільнення з уряду всіх міністрів від Центристської партії до формування нової коаліції.

15 липня на своєму позачерговому засіданні Рійгікогу (парламент Естонії) доручив лідерці Партії реформ Каї Каллас формувати новий уряд.

Днем раніше Каллас подала у відставку з посади прем’єра. Втім, це було зроблено лише після того, як нову коаліцію було сформовано, а відповідно – вже незабаром Каллас знову стане головою уряду без приставки в.о.

Що означає для України зміна уряду в Естонії? І з якими ризиками вже незабаром зітнеться новий уряд?

Вмовити "Вітчизну"

Це найкоротша коаліційна угода у новітній історії Естонії, зазначають естонські політичні аналітики, оцінюючи формування нової коаліції. Вона складає лише 8 сторінок замість традиційних 50-60.

Цього разу багато чого робилося вперше. В першу чергу, унікальними стали обставини розпаду попередньої коаліції, сформованої Партією реформ та центристами.

3 червня прем’єрка Кая Каллас заявила про рішення ініціювати відставку усіх міністрів від Центристської партії. Причиною цього (принаймні, формальною) стало рішення партії відмовитися від узгодженого переходу початкової освіти на естонську мову.

Такий крок прем’єрки виявився абсолютно неочікуваним для тодішніх коаліційних партнерів. Хоча такий шлях не заборонений естонським законодавством, традиційно у випадку розвалу коаліції спочатку у відставку подає голова уряду.

Пішовши іншим шляхом, Кая Каллас унеможливила формування коаліції без Партії реформ. Інакше такий сценарій був би дуже можливим – компанію Центристській партії склали би популісти з EKRE та правоконсерватори з Isamaa (Вітчизна). Тим більше – у такому форматі коаліція існувала ще зовсім недавно – до січня минулого року.

Попри неоднозначність, такий крок прем'єрки був підтриманий президентом країни Аларом Карісом.

А відповідно, Каллас залишалася головою уряду меншості, одночасно проводячи консультації про формування коаліції.

Один із коаліційних партнерів визначився відразу – ними стали соціал-демократи. Втім, для більшості був потрібен ще один партнер.

Варіант коаліції із EKRE у Партії реформ відкидали відразу. Так само неможливим став варіант повернення до коаліції із центристами.

Тому доля коаліції залежала від "Вітчизни" – невеликої партії, яка раптом отримала "золоту акцію". Це виявилося непростим завданням – пошук компромісу зайняв більше місяця.

Ситуацію ускладнювали два моменти.

По-перше, сформована коаліція буде недовгою, адже вже у березні наступного року в Естонії пройдуть чергові парламентські вибори.

Це і пояснює таку коротку коаліційну угоду – сторони домовлялися про спільну роботу не на роки, а лише на вісім місяців.

А по-друге, ці місяці будуть дуже непростими.

Ні для кого не таємниця, що осінь та зима будуть вкрай непростими через брак енергоносіїв, що виник через РФ. А це, в свою чергу, викличе різке зростання і комунальних тарифів, і споживчих цін.

Невідомі кандидати та досвідчені міністри

"Я не називатиму їх окремо, але деякі кандидати викликають здивування. Думаю, у всіх", – так Кая Каллас охарактеризувала частину кандидатів у її новий уряд.

Якщо кандидати від Партії реформ були озвучені швидко (фактично, не змінившись у порівнянні з діючим урядом), то соціал-демократи та "Вітчизна" до останнього тягнули зі своїми кандидатами.

Про формування коаліції було оголошено у понеділок 11 липня, тоді як до вечора 14-го повний склад нового уряду був невідомий, а коли партії назвали своїх кандидатів, частина з них виявилася маловідомими особами.

Кая Каллас пояснює це короткою "лавою запасних" у цих партіях, проте не менш вагомими причинами є складнощі з пошуком потенційних міністрів в уряд, що працюватиме лише кілька місяців, і в умовах безпрецедентних викликів.

Прем'єрка стверджує, що не бачить у цьому проблеми. "Навіть якщо у вас є свої симпатії та антипатії, співпрацювати потрібно буде з тими, хто обраний", – стверджує вона.

Втім, на думку багатьох оглядачів, такий кадровий підхід може мати негативні наслідки вже восени.

Щоправда, на ключові (принаймні, для України) посади призначили кандидатів, чия кваліфікація не викликає сумнівів.

У новій коаліції Партія реформ втратила портфель міністра закордонних справ, який відійшов "Вітчизні". Там на цю посаду делегували одного з лідерів партії Урмаса Рейнсалу.

Це буде його другим заходом на цю посаду – Рейнсалу керував естонським МЗС у 2019-2021 роках, проводячи дружню до України політику.

Також Рейнсалу має досвід керування міністерствами юстиції (2015-2019 роки) та оборони (2012-2014 роки).

Не менш важливою для України є посада міністра оборони. Цей портфель залишився у квоті Партії реформ, проте в останній момент там вирішили делегувати його не чинному міністру, а віцеспікеру Рійгікогу та колишньому лідеру партії Ханно Певкуру.

Це пов'язують із тим, що у новій коаліції Партія реформ віддає партнерам посаду віцеспікера, а тому вирішила компенсувати це міністерським портфелем.

Хоча Певкур досі не керував Міноборони, він має досвід керівництва міністерствами внутрішніх справ, юстиції та соціальних справ.

Цікава деталь: новий міністр оборони відомий також і вокальними здібностями. У травні він взяв участь у талант-шоу "Маска", заспівавши українською мовою пісню "Браття українці". Цей виступ він присвятив "хоробрим українцям, які вимушено покинули свою батьківщину або залишилися її захищати".

Зброя, мова та субсидії

Допомога Україні та українським біженцям прописана у новій коаліційній угоді, тож найближчим часом курс Естонії гарантовано залишиться незмінним.

Але одночасно у коаліції вирішили посилити внутрішню стійкість до загроз РФ. Несподіванкою коаліційної угоди став пункт про анулювання ліцензій на зберігання зброї громадянам РФ та Білорусі, що проживають в Естонії.

"Це питання безпосередньо пов'язане з держбезпекою. Однак стосується воно не тільки громадян тих країн, які, скажімо так, не надто дружньо ставляться до Естонії. Поліції необхідно здійснити більш масштабну перевірку. Адже, я впевнений, серед нас є і естонські громадяни, недружньо налаштовані щодо Естонії та України. Чиї думки та ідеї в умовах загостреної ситуації можуть становити загрози. Ними теж варто зайнятися", – пояснив лідер соціал-демократів та кандидат на посаду міністра внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

Також коаліція хоче тимчасово встановити цінову стелю для тарифів на опалення та газ, а також провести остаточний перехід освіти на естонську мову.

Як відзначила Кая Каллас напередодні голосування у Рійгікогу, дії уряду будуть виходити з того, що

"Естонія має у світі багато друзів, і лише одного ворога – Росію".

"Окрім прямої військової загрози, Росія зробила значний внесок у різке зростання цін на енергоносії, а через це – в інфляцію та проблеми населення з їх подоланням, сподіваючись внести розкол у суспільство. Росія своєю поведінкою показала, скільки зла та болю може заподіяти одна велика та зла країна", – резюмувала голова естонського уряду.

Тож головне завдання нового уряду дуже проста – зробити все можливе, щоби Росія не досягла своєї мети.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"