Шантаж с угрозами для Украины: какие опасности несет избрание спикера Конгресса США

Новий спікер Палати представників Кевін Маккарті відразу після обрання на посаду. Вашингтон, 7 січня 2023 року

Опівночі 7 січня, після п’яти днів перемовин, республіканська більшість Палати представників США обрала спікером Палати Кевіна Маккарті.

Цьогорічні вибори можна сміливо назвати історичними: вчетверте за всю історію незалежності США Палаті знадобилось більше 14 турів для вибору спікера. Вони також дають уявлення про політику США протягом наступних двох років та продовження надання підтримки Україні.

Маккарті ще в жовтні минулого року заявив, що в разі перемоги на виборах республіканці не виписуватимуть Україні "безлімітний чек". Однак однопартійці Маккарті з ультраправого парламентського об’єднання "Кокус свободи", орієнтованого на експрезидента Дональда Трампа, які до останнього блокували його призначення на посаду спікера, ще радикальніше налаштовані проти допомоги Україні.

"Кокус свободи" проти допомоги Україні

Республіканці "Кокусу свободи" – одні з нечисленних, але впливових членів Конгресу, що виступають проти надання допомоги Україні від США.

14 з 15 республіканців, які спершу не підтримали Маккарті на нещодавніх виборах спікера, голосували проти виділення $40 млрд допомоги Україні в минулому скликанні Конгресу. Жоден із них також не підтримав нещодавній законопроєкт про витрати в розмірі $1,7 трлн, що передбачав надання Україні $45 млрд допомоги.

Лорен Боберт та Метт Гаєц – республіканські опоненти Маккарті – були серед небагатьох конгресменів, які не долучились до оплесків під час візиту Володимира Зеленського до Конгресу США. Республіканець Чіп Рой, один з головних опонентів Маккарті на переговорах у Палаті представників, назвав виступ президента України "політичним театром".

Тепер, вже перед четвертим голосуванням за спікера, номінуючи альтернативного до Маккарті кандидата Байрона Дональдса, Рой знову згадав Україну:

"Ми повинні бути тут і вести таку ж дискусію про Україну, [як про вибори спікера] з такою ж кількістю людей у залі… І ми маємо обговорювати переваги та [недоліки] участі [у війні в Україні]. Ми повинні обговорити 45 мільярдів доларів – чи має бути більше, чи менше… та чи потрібно [за допомогу Україні] платити", – заявив він.

Після трьох невдалих голосувань за спікера в перший день Гаєц у Твіттері обґрунтував свою опозицію до Маккарті допомогою Україні:

"Сьогодні Палата не організувалася. Найбільший лузер: Зеленський. Найбільші переможці: платники податків США".

Схожу думку висловила Боберт в інтерв’ю Fox News, коментуючи вибори спікера в Палаті: "Уряд не витрачає гроші, надсилаючи їх в Україну [поки спікера не призначено], тому американські платники податків, безперечно, виграють".

Для "Кокусу свободи" тема підтримки України є можливістю маніпулювати громадською думкою задля рейтингів, і вони, безперечно, продовжуватимуть відстоювати зменшення фінансової та військової підтримки у новому скликанні Конгресу.

Маккарті в заручниках ультраправих

Щонайменше 16 з 20 членів "Кокусу свободи", які спочатку не підтримали Маккарті, повинні були проголосувати за нього (або утриматися), щоби він став спікером. Після низки тупикових голосувань він погодився на умови ультраправих.

Вибори спікера були перевіркою здатності Маккарті самостійно контролювати власну більшість у Палаті, і він її провалив.

Протягом наступних двох років Палата представників, імовірно, буде паралізована. Маккарті доведеться або домагатися голосів від "Кокусу свободи", або іти на домовленості з демократами на кожному голосуванні.

Втім, його поведінка вказує на те, що він радше поступиться перед вимогами радикалів своєї партії, аніж шукатиме коаліції з демократами.

Наразі невідомо, чи допомога Україні безпосередньо обговорювалася протягом переговорів всередині Республіканської партії в Палаті під час виборів спікера, проте однією з точок домовленостей "Кокусу свободи" та новообраного спікера стала ідея радикального скорочення витрат федерального уряду.

Для ультраправих республіканців з "Кокусу свободи" цей пункт містить також скорочення витрат на допомогу Україні.

Ще однією ключовою поступкою Маккарті, на яку він обіцяв не йти перед початком голосувань, стало скорочення до одного кількості членів Палати, необхідних для запуску голосування про вотум недовіри спікеру.

Фактично Маккарті зробив себе заручником ультраправих у Палаті представників. Тепер вони можуть погрожувати відстороненням спікера в будь-який момент для досягнення власних цілей.

Схожий шантаж уже довів свою ефективність під час виборів спікера, тому цілком ймовірно, що "Кокус свободи" вдаватиметься до нього не один раз.

Маккарті також погодився дозволити "Кокусу свободи" контролювати третину місць республіканців у Регламентному комітеті Палати (Rules Committee). Цей комітет визначає, які законопроєкти розглядатимуть у Палаті представників і за якими правилами їх обговорюватимуть та ухвалюватимуть, і є ключовим у роботі Палати.

Так, Регламентний комітет стане ще одним важелем впливу для ультраправих: без їхньої згоди республіканці не зможуть приймати свої законопроєкти, тому Маккарті доведеться шукати компромісів з ними протягом усього скликання.

Що очікувати Україні

Україну, як і раніше, підтримує більшість як демократичних, так і республіканських членів Палати представників. Однак у нинішній ситуації ультраправі стали непропорційно впливовими, виступаючи за скорочення або навіть припинення підтримки України.

Існує ризик, що задля збереження власної посади та функціонування Палати Маккарті піде на додаткові компроміси з "Кокусом свободи", зокрема й щодо питання України.

Цього року Байден планує використати нещодавно ухвалені Конгресом $45 млрд для продовження підтримки України. За необхідності він також може запустити механізм ленд-лізу, ухвалений Конгресом минулого року.

Малоймовірно, що Конгрес ухвалить новий пакет допомоги для України протягом поточного фіскального року.

Майбутнє ухвалення допомоги для України у 2024 році також залишається невизначеним.

Уже зараз українським дипломатам необхідно налагоджувати активні контакти з Маккарті та поміркованими республіканцями, щоб не допустити різкого ослаблення двопартійної підтримки в Палаті представників. Привітання Маккарті з обранням спікером від Зеленського – це правильний перший крок у цьому напрямку.

Республіканці "Кокусу свободи" неодноразово наголошували, що вони не змінять свою позицію стосовно допомоги Україні. Однак сильна і беззаперечна підтримка з боку поміркованої більшості республіканців та демократів може не дозволити Маккарті піти на поступки радикалам у питанні України.

Найближчі декілька місяців роботи Палати продемонструють баланс сил та її здатність ухвалювати рішення – зокрема і щодо підтримки України.

Автор: Юрій Стасюк,

студент Єльського університету, репортер в Yale Daily News