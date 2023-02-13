Атака фейками: как РФ пытается повлиять на исход выборов в Эстонии

Эстония – страна, являющаяся одним из лидеров помощи Украине. По крайней мере – в пересчете на душу населения.

Предоставленная военная помощь уже достигла 1% от ВВП страны. Более того, Киеву были переданы все гаубицы и противотанковые гранатометы, имеющиеся в эстонской армии.

Такой уровень поддержки – результат консенсуса, сложившегося в эстонском политикуме. Военную поддержку Украине поддерживают все партии, представленные в Рийгикогу (парламенте Эстонии).

Однако у РФ еще сохранились надежды изменить расклады если не в свою пользу, то по крайней мере – в сторону более сдержанной помощи Киеву.

Такой шанс Кремлю дают парламентские выборы в Эстонии, которые состоятся уже меньше чем за месяц – 5 марта.

Российская пропаганда уже включилась в эти выборы, продвигая антиевропейские и антиукраинские тезисы.

В арсенале информационной войны Кремля – фейки, теории заговора, дезинформация и многочисленные манипуляции.

"Партия русскоязычных"

Как и везде, Кремль пытается опереться на прокремлевски настроенных людей, политических активистов и политиков, которых еще можно найти в Эстонии даже после полномасштабного вторжения в Украину.

При этом агентами влияния Кремля могут быть как маргинальные политики-радикалы, так и представители респектабельных политсил.

В данном случае речь идет о некоторых политиках из Центристской партии – сейчас крупнейшей оппозиционной силы, однако еще недавно – партии власти.

"Центристы" однозначно осудили агрессию РФ и в основном поддерживают помощь Украине. Однако не все так просто.

Дело в том, что ранее эта партия считалась представителем интересов русскоязычного населения Эстонии.

А соответственно, ряд ее членов имели обширный опыт сотрудничества с РФ (и вероятно, продолжают его и сейчас).

Например, 23 февраля 2022 года (за день до полномасштабного вторжения) парламент Эстонии провел первое чтение петиции "Об агрессии Российской Федерации против Украины", внесенной 86 депутатами. Это голосование раскололо Центристскую партию, хотя многие ее представители поддержали петицию.

Конечно, полномасштабная война против Украины изменила ситуацию, и ряд политиков, которые открыто или полуоткрыто поддерживали кремлевские нарративы, стали более скрытными и осторожными.

Однако даже сейчас в рядах "центристов" есть политики (хотя их число уменьшилось), напрямую или скрыто продвигающие тезисы роспропаганды.

Например, Оудекки Лооне – она уже ранее была известна (до событий 2022 года) своей советской ностальгией и позитивным отношением к Советскому Союзу, коммунизму и России.

Еще более известен депутат Михаил Стальнухин (бывший председатель горсобрания Нарвы).

Еще в феврале 2022 года он дал интервью немецкому новостному порталу Taz, в котором среди прочего заявил, что не верит в российскую агрессию против Украины, а вместо этого он верит в украинские провокации. Там он назвал президента Украины "клоуном, который сам ведет свою страну к гибели".

Стальнухин был одним из самых активных противников демонтажа нарвского танка. Дошло до того, что в одном из интервью он назвал нацистами тех, кто требует демонтировать советские мемориалы в Эстонии. И отдельно назвал фашистами членов правительства Эстонии.

Этого не смогла выдержать даже Центристская партия, которой пришлось исключить Стальнухина из своих рядов.

Однако он остается одним из самых популярных политиков в Нарве – возможно, самом пророссийском городе Эстонии. А значит – имеет все шансы сохранить прописку в парламенте – вместе с центристами или отдельно.

Союз левых и ультраправых

Более откровенными проводниками интересов Кремля остаются радикалы, как левые, так и правые.

И что характерно – в Эстонии они могут объединяться в единый политический альянс.

Стоит упомянуть здесь Объединенную левую партию Эстонии (ОЛПЭ), созданную в 2008 году путём слияния Левой партии Эстонии и Конституционной партии.

Перед выборами 2023 года ОЛПЭ объединилась с рядом русских консерваторов и националистов – избирательным движением Koos ("Вместе"). Последнее так и не смогло получить статуса партии, однако нашло выход в альянсе с ОЛПЭ.

Политическая программа движения Koos представляет собой откровенно прокремлевские идеи.

Начать стоит хотя бы с того, что лидер этого движения Айво Петерсон (урожденный Крылов) в своих постах в социальных сетях постоянно подчеркивает, что дружба с Россией просто необходима и что поддержка Эстонией Украины неприемлема.

Весной 2022 года Петерсон среди прочего активно защищал российское посольство от слишком радикально настроенных, по его мнению, соотечественников.

Подобный союз левых и консерваторов может показаться противоестественным. Однако для "друзей Путина" главное все-таки другое.

Например, по мнению сторонников и Koos и ОЛПЭ, украинские беженцы представляют угрозу в Эстонии. В интернете можно найти видео, на котором сторонники движения в течение полутора часов обсуждают продолжающуюся "украинизацию" Эстонии.

В ноябре 2022 года представители избирательного блока ОЛПЭ и Koos приняли участие в телепередаче пропагандиста Владимира Соловьева, где говорили о растущей "русофобии" в Эстонии.

И хотя шансов пройти в парламент у этого прокремлевского блока немного, однако скандалов во время избирательной кампании они могут создать немало.

В январе стал известен факт, что Русская православная церковь и прокремлевские активисты хотели организовать молебен в соборе Александра Невского в Таллинне перед выборами. Молебен планировалось провести совместно с Koos.

Однако позже, когда эти планы вызвали громкий скандал, Эстонская православная церковь Московского патриархата выступила с заявлением, в котором сообщила об отмене службы, запланированной на 22 февраля.

Тролли и ситуативные союзники Кремля

В прошлом году в апреле в русскоязычной группе в Facebook "Таллиннцы" была распространена новость о том, что правительство Эстонии будет платить 900 евро в качестве помощи украинским беженцам.

Самые популярные комментарии которые содержат, антиукраинский дискурс, советуют украинским беженцем быстро покинуть Эстонию и идти защищать свою страну, а не набивать свои карманы чужими деньгами.

Еще распространен был нарратив, что никто не будет голосовать за правительство, которое раздает копейки своим гражданам, а тысячи евро – "предателям".

Под предателями пророссийские пропагандисты имели в виду беженцев из Украины.

Кроме того, есть так называемая группа русскоговорящих, которых условно называют "хорошие русские", которые вроде бы осуждают действия РФ и войну, но для которых всё не так уж однозначно.

Это либо латентные (не явные) сторонники кремлевского нарратива и любители РФ, либо люди, находящиеся в серой информационной зоне – т.е. не определившиеся с выбором стороны. Эти "хорошие русские" также представляют собой элемент, который в случае кризиса и проблем в сфере безопасности может быть использован Кремлем в своих интересах – например, в качестве гибридного оружия для дестабилизации ситуации. На них также могут влиять российские тролли и месседжи из соцмедиа, а некоторые из этих "хороших русских" сами являются прокремлевскими троллями.

Схожий с кремлевским дискурс можно найти и среди некоторых эстонских правоконсервативных и левых политиков и общественных деятелей.

Это хорошо видно на примере дебатов вокруг расширения военного полигона Нурсипалу. Расширение полигона вызвало критику многих политиков (например, того же движения Koos), которые заявляют, что государство во имя войны хочет уничтожить все на земле, где выросло несколько поколений эстонцев.

Однако если критика расширения полигона со стороны пророссийских сил была очевидна, то дискуссия вокруг Нурсипалу показала, что и некоторые эстонские политики (в том числе некоторые представители правоконсервативной и евроскептической партии EKRE) также готовы блокировать расширение полигона, необходимого для усиления оборонной способности Эстонии (хотя в целом EKRE поддерживает военное усиление Эстонии).

Резкая критика в адрес расширения полигона Нурсипалу, попытки саботировать и блокировать членство Швеции и Финляндии в НАТО, распространение фейков в адрес Украины и украинских беженцев однозначно выгодны в первую очередь Кремлю.

По всей видимости, за месяц до парламентских выборов этих фейков станет еще больше.

Автор: Владимир Сазонов,

ведущий научный сотрудник Академии Сил обороны Эстонии, профессор Тартуского университета