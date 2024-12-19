Наказание для президента: за что суд лишил свободы Николя Саркози

Это дело, возможно, не самое яркое из всех, открытых в отношении Николя Саркози, уже вошло в историю

Впервые бывший глава французского государства приговорен судом к реальному сроку лишения (или ограничения) свободы.

Экс-президент Франции Николя Саркози окончательно приговорен к трем годам лишения свободы (из них – два года условно) за "коррупцию" и "торговлю влиянием" по так называемому "делу о прослушках".

В среду, 18 декабря, вердикт Апелляционного суда, вынесенный в мае 2023 года, утвердила высшая судебная инстанция Франции – Кассационный суд.

Один год "реального" лишения свободы, к которому приговорен экс-президент, он будет отбывать у себя дома с электронным браслетом и ограничениями на перемещения.

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Однако этим неприятности экс-президента Франции, известного своей дружбой с Владимиром Путиным, не ограничиваются.

Год с браслетом, два – условно

В среду, 18 декабря, Кассационный суд Франции окончательно утвердил обвинительный приговор, вынесенный Николя Саркози по "делу о прослушках", возбужденному в 2014 году в результате прослушивания телефонных разговоров экс-президента с его адвокатом Тьерри Эрцогом.

В первой инстанции вердикт был вынесен в 2021 году. В мае 2023 года приговор, оспоренный экс-президентом, подтвердил Апелляционный суд.

Это решение Саркози обжаловал в высшей и последней инстанции – Кассационном суде, который и поставил финальную точку в судебном процессе.

Саркози вместе с двумя другими обвиняемыми – своим бывшим адвокатом Тьерри Эрцогом и бывшим помощником генпрокурора при Кассационном суде Жильбером Азибером – окончательно приговорен за коррупцию и торговлю влиянием.

Всем троим назначено одинаковое основное наказание: три года лишения свободы (из них – два года условно) с отбыванием годового срока по месту жительства с электронным браслетом.

Николя Саркози также запрещено в течение трех лет голосовать, выдвигать свою кандидатуру на выборах или занимать должности в системе юстиции.

На окончательный приговор по "делу о прослушках" Саркози отреагировал очередным отрицанием своей вины:

"Я хочу еще раз заявить о своей полной невиновности и по-прежнему убежден в своей правоте в этом деле. В этом деле, как и в других, я преисполнен решимости. Правда в конце концов восторжествует. Когда это произойдет, все понесут ответственность перед французским народом".

Условная часть срока (два года), назначенная Саркози, может быть заменена реальным лишением свободы, если осужденный в течение пяти лет совершит новое правонарушение.

Условия отбывания годового наказания под "домашним арестом с электронным наблюдением" (браслетом) определит судья по исполнению наказаний (JAP), который должен вызвать Саркози повесткой в течение 20 дней.

Судья должен определить, в какие часы осужденный будет иметь право покидать свой дом (например, чтобы продолжать свою трудовую деятельность).

Поскольку 28 января Саркози исполнится 70 лет, он сможет, согласно закону, подать прошение об условно-досрочном освобождении до того, как отбудет половину срока (такое право предусмотрено для осужденных старше 70 лет).

Ходатайство об УДО может быть подано на самой первой встрече с судьей по исполнению наказаний или позже.

Оно будет рассмотрено, но не обязательно удовлетворено, отмечают юристы.

Исторический приговор

Решив поставить в конце 2013 года телефоны Николя Саркози на прослушивание по другим уголовным делам – в частности, по "ливийскому делу" и по так называемому "делу Беттанкур", следователи узнали, что один из используемых им номеров зарегистрирован на имя израильского бизнесмена Поля Бисмута.

По этому номеру Саркози договаривался со своим адвокатом Эрзогом о получении конфиденциальной информации о ходе расследований (в которых фигурировало его имя) от Жильбера Азибера, который на тот момент занимал пост первого генерального адвоката (помощника генпрокурора) при Кассационном суде.

В обмен на эту информацию Азиберу, по данным следствия, был обещан хорошо оплачиваемый высокий пост в судебной системе княжества Монако.

При этом в суде все три фигуранта дела заявляли (и продолжают заявлять) о своей невиновности. Их адвокаты также обвиняют прокуратуру в нарушении адвокатской тайны (из-за прослушивания разговоров Саркози с Эрзогом).

Впрочем, судьи не приняли доводы обвиняемых, подтвердив приговор экс-президенту Франции.

Тем самым это дело, возможно, не самое яркое из всех, открытых в отношении Саркози, вошло в историю.

Николя Саркози стал первым экс-президентом Франции который лично предстал перед судом. Напомним, что в 2011 году экс-президента Жака Ширака приговаривали к условному заключению за финансовые нарушения, однако приговор был вынесен в отсутствие бывшего главы государства.

Однако есть еще более важный прецедент – впервые экс-президента Франции приговорили (хоть и формально) к реальному сроку.

И не исключено, что уже в ближайшее время в отношении Саркози будут вынесены приговоры и по другим делам.

Что еще грозит Саркози

Окончательный приговор по "делу о прослушках" вынесен незадолго до начала 6 января другого уголовного процесса в отношении экс-президента Саркози.

Николя Саркози должен предстать перед судом в Париже по делу о предполагаемом финансировании режимом Муаммара Каддафи президентской кампании 2007 года.

Суть дела, по данным прокуратуры, заключается в том, что Саркози, посредством своих приближенных, осенью 2005 г. "заключил коррупционный пакт" с Муаммаром Каддафи. Ливийский диктатор предоставил финансирование для избирательной кампании Саркози.

А после того, как последний стал в 2007-м президентом, в ответ получил от Франции разного рода "благодарности": например, "возвращение Ливии на дипломатическую сцену" (с визитом Каддафи в Париж в декабре 2007 года, когда напротив Елисейского дворца даже установили его "бедуинскую" палатку), заключение крупных экономических контрактов.

Таким образом Саркози грозит 10 лет лишения свободы по статьям о пассивной коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании, преступном сговоре и сокрытии незаконного присвоения государственных средств Ливии.

Как и большинство фигурантов этого дела (которые получили на руки 425-страничное обвинительное заключение), Николя Саркози энергично отрицает все обвинения.

Процесс продлится четыре месяца, до 10 апреля.

На ближайшую же осень у Саркози назначена апелляция еще по одному делу – о "незаконном финансировании" президентской избирательной кампании 2012 года.

Согластно так называемому "делу Bygmalion", речь идет о создании мошеннической схемы, в рамках которой расходы на предвыборные митинги проводились по бухгалтерии как траты на сугубо партийные мероприятия, что позволило потратить на президентскую кампанию гораздо больше средств, чем это разрешено законом.

По этому делу в Апелляционном суде Саркози приговорили к году лишения свободы.

Впрочем, и тут экс-президенту предстоит (в случае провала апелляции) отбывать лишь половину сроку, и также под домашним арестом с электронным браслетом.

И наконец, среди множества других политико-финансовых скандалов, в которых так или иначе "замешан" экс-глава французского государства, есть и дело о "российских деньгах", которое пока находится на стадии предварительного расследования.

Статья первоначально опубликована на сайте Radio France Internationale и републикуется с разрешения правообладателя с редакционными сокращениями