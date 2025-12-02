Самые современные укрытия для Украины. Финский министр о ключевых направлениях помощи

Фінляндія фінансує половину від внесків на "коаліцію укриттів". На фото – прем’єр-міністр Юлія Свириденко та Вілле Тавіо під час першої зустрічі "Коаліції укриттів для України". Київ, 27 листопада 2025 року

Паркінги, футбольні поля та дитмайданчики глибоко у товщі скелі, які готові швидко стати прихистком від російських бомб для тисяч містян? Укриття, яких вистачить на всіх?

Це – реальність у Фінляндії, де підготовка до можливого вторгнення не припинилася навіть після розпаду СРСР.

Саме через цей досвід Фінляндія очолила так звану "коаліцію укриттів", що допоможе Україні розбудовувати систему укриттів цивільного захисту – передусім у прифронтових регіонах.

27 листопада у Києві відбулася її установча зустріч, де країни-учасниці оголосили про внески загалом у 22 млн євро. Половину з них надає Фінляндія.

З цієї нагоди в Україну завітав міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо. У його сфері відповідальності – "коаліція укриттів" та інші проєкти, пов’язані з відбудовою України, співпрацею розвитку та фінськими інвестиціями.

"Європейська правда" розпитала міністра про ці плани, про те, як бачать у Гельсінкі торговельну співпрацю між Україною та ЄС, та чи втримається довіра до Києва після фактів, викритих внаслідок гучного розслідування Національного антикорупційного бюро.

Далі – пряма мова міністра.

"Коаліція укриттів"

Щойно запущена "коаліція укриттів" – чудовий приклад того, як фінський досвід може зіграти значну роль у створенні нових, високої якості укриттів в Україні.

Фінляндія виділила на це загалом 13 млн євро – зараз ми є найбільшим донором у коаліції.

Сьогодні ми анонсували 11 млн, і є ще трохи більше 2 млн євро іншої двосторонньої підтримки на цю мету.

Це дуже важлива складова для стійкості України. Наш основний фокус був і буде на оборонній складовій, а також на тому, щоб допомогти Україні захиститися від повітряних ударів. І цивільний захист – також дуже важливий.

Мета коаліції – закликати інших приєднуватися і підтримати цю роботу. Ми готові співпрацювати з різними установами, банками, експертами, щоб покращити стандарти будівництва.

Важливо, що ми можемо залучити на український ринок компанії, які спеціалізуються на будівництві сучасних укриттів.

Також для цього ми повинні будемо розробити стандарти, що будуть застосовуватися у процедурі публічних закупівель.

Фінляндія завжди працює у такий спосіб, щоб гарантувати, що усе це буде без корупційної складової – для нас це вкрай важливо.

Ми плануємо фокусуватися передусім на укриттях для шкіл, дитсадків – тобто для дітей, а також у лікарнях, при установах громадського користування.

Укриття, що будуються, варто проєктувати такими, щоб вони могли мати подвійне використання.

Проте, думаю, у короткостроковій перспективі укриття, які вам найбільш потрібні – ті, що знаходяться ближче до східних кордонів, – треба робити передусім під їхнє основне призначення.

Укриття цивільного захисту поблизу Гельсінкі Фото Європейської правди

Підтримка для енергетики

Фінляндія регулярно надає Україну таку допомогу у різні способи. Проте найефективнішою, мабуть, була допомога через Механізм цивільного захисту ЄС.

Але варто зазначити, що також були великі внески напряму від наших енергетичних компаній. І на низовому рівні наше суспільство постійно влаштовує збори на допомогу Україні.

Наскільки мені відомо,

Фінляндія стала найбільшим донором трансформаторів.

Крім того, тепер з'явився новий інструмент фінансування – Фінсько-український інвестиційний фонд. Там ми рухаємося з проєктами генерації електроенергії у трьох регіонах – Черкаській, Львівській, Полтавській областях.

Вільна торгівля України та ЄС

Якщо дивитися суто з торговельної перспективи – Україна має дуже великий потенціал для зростання у різних технологічних сферах.

Але і зараз Україна виробляє досить багато всього, і звісно ж, ваш агросектор – дуже важлива складова української економіки.

До речі фінські компанії, які інвестували в Україну – це хороший приклад того, що Україна може приймати інвестиції і отримувати завдяки цьому нові робочі місця.

Одночасно Фінляндія є країною, яка ледь не найбільше виступає за відкритий ринок.

Адже ми спеціалізуємося на дуже конкретних технологічних рішеннях – а тому ми є прихильниками відкритих ринків.

Ваш шлях до ЄС дуже важливий з геополітичних причин, а відкриття вільного ринку є однією зі складових цього шляху.

Також те, що виробництво в Україні не зупинилося, є благом для всіх нас, і цей стан справ потрібно підтримувати.

Звісно, можуть лунати певні занепокоєння (від деяких країн), але у ширшій картині всі ці перешкоди не мають такого великого значення, як ваш шлях до ЄС.

Корупційний скандал в Україні

Звісно, ми за цим стежимо. Я згадував це питання на зустрічах з різними українськими урядовцями. Адже у Фінляндії – нульова толерантність до корупції.

Звісно, це надзвичайно прикра історія – тому що вона грає на руку Росії.

Це ганьба, що у такі скрутні часи під час війни хтось бере участь у корупційних схемах.

Таку "слабкість" не можна толерувати.

І саме тому Україна мусить не зупинятися (боротися з корупцією).

У вас є спеціалізовані інституції для розслідування корупції – і це найважливіший перший крок. Дуже важливо підтримувати роботу НАБУ, САП і забезпечувати більшу прозорість державного управління.

Думаю, причетні до цього мають отримати суворе покарання – і я переконаний, що це станеться.

Спілкувалася Марія Ємець,

журналістка "Європейської правди"